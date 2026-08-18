به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، این پروژه عظیم حاصل تلاش مشترک تیمی از پژوهشگران دانشگاه واترلو و موسسه محاسبات کوانتومی (ICC) است که نشان دهنده اهمیت روزافزون فناوری‌های پیشرفته و ضرورت همکاری‌های علمی گسترده است.

با در نظر گرفتن جایگاه حیاتی محاسبات کوانتومی در حوزه هایی نظیر تأمین امنیت اطلاعات پردازش و تحلیل کلان‌داده‌ها (داده کاوی) و انجام پیش‌بینی‌های علمی با دقتی بی سابقه ایجاد یک پلتفرم متن باز به ویژه در قلمرو محاسبات کوانتومی به ابزاری بسیار قدرتمند برای شتاب بخشیدن به روند نوآوری و توسعه فناوری‌های نوظهور تبدیل خواهد شد.

این گزارش به طور خاص به پروژه Open Quantum Design (OOD) می پردازد. این پروژه با هدف ایجاد نخستین رایانه کوانتومی متن باز با معماری پشته کامل (Full Stack Architecture) در حال شکل‌گیری است و با ایجاد همکاری های عمیق و گسترده میان دانشگاه‌ها و شرکت‌های پیشرو در صنعت فناوری به دنبال تسهیل دسترسی جامعه علمی و فناورانه به این فناوری پیشرفته و ترویج مشارکت‌های علمی سازنده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای مطالعه جزئیات بیش‌تر به متن این مقاله مراجعه کنند.