محسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات عملیاتهای تیمهای امدادی جمعیت هلالاحمر استان اصفهان در شبانهروز اخیر اظهار کرد: در این بازه زمانی، ۸ مورد حادثه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلالاحمر گزارش شد که بلافاصله تیمهای عملیاتی برای امدادرسانی به محلهای وقوع حوادث اعزام شدند.
وی افزود: از مجموع حوادث رخداده، ۵ مورد مربوط به حوادث جادهای، یک مورد در حوزه فوریتهای پزشکی و ۲ مورد نیز خدمات حضوری بوده است که در نهایت به ۱۹ نفر حادثهدیده خدماترسانی شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان اصفهان با بیان اینکه در این حوادث ۱۴ نفر مصدوم شدند، تصریح کرد: از این تعداد مصدوم، ۵ نفر برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند و یک نفر نیز تحت درمان سرپایی قرار گرفت.
مومنی در پایان خاطرنشان کرد: این عملیاتها با مشارکت و حضور فعال پایگاههای امداد و نجات هلالاحمر در نقاط مختلف استان شامل پایگاههای طلازرین تیران و کرون، ازونبلاغ فریدونشهر، پلیسراه فلاورجان، سهراهی سد چادگان، جندق-معلمان خوروبیابانک، طالخونچه مبارکه، ابیازن نطنز و دزج دهاقان انجام شده است.
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