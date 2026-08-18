به گزارش خبرنگار مهر، کژال حبیبزاده ظهر سه شنبه در تشریح صد و شصت و چهارمین نشست تخصصی کارگروه ارزیابی و تعیین تکلیف گزارش ارزیابی اثرات زیستمحیطی طرح ذخیرهسازی و ترانشیپ مشتقات نفتی مریوان اظهار کرد: در این نشست ابعاد مختلف زیستمحیطی طرح با توجه به شرایط خاص شهرستان مریوان مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.
وی افزود: اعضای کارگروه با تکیه بر دادههای میدانی، لایههای اطلاعاتی و سناریوهای مدیریت بحران، مؤلفههای اکولوژیک، هیدرولوژیک و ریسک تجمعی طرح را مورد واکاوی قرار دادند.
معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان ادامه داد: در جریان این بررسیها، اعضای کارگروه اصلاحات ساختاری و محتوایی مورد نیاز را به مشاور طرح ارائه کردند تا گزارش ارزیابی با لحاظ این ملاحظات بازنگری شود.
حبیبزاده گفت: مشاور موظف شده است پس از یکپارچهسازی بازخوردها و اصلاح گزارش، نسخه بازنگریشده را ظرف هفت روز کاری به دبیرخانه اداره ارزیابی تحویل دهد.
حساسیت ویژه مریوان در ارزیابی طرح
وی در پاسخ به اهمیت ملاحظات زیستمحیطی در اجرای این طرح اظهار کرد: موقعیت مرزی مریوان و قرار گرفتن این شهرستان در مجاورت بومسازگانهای طبیعی، حساسیت ارزیابی اثرات زیستمحیطی طرح ذخیره و ترانشیپ مشتقات نفتی را افزایش داده است.
معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان تأکید کرد: هدف از این فرآیند صرفاً صدور مجوز برای اجرای طرح نیست، بلکه باید شرایطی فراهم شود که در صورت تأیید، طرح با کمترین آسیب ممکن به محیط زیست اجرا شود.
حبیبزاده خاطرنشان کرد: تأیید نهایی گزارش ارزیابی اثرات زیستمحیطی، پیششرط ورود طرح به مرحله اجرا خواهد بود و راهکارهای بهینهسازی و پایش مستمر نیز باید در مراحل بعدی مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: بررسی دقیق مؤلفههای زیستمحیطی و مدیریت ریسک در مرحله مطالعات، میتواند از بروز پیامدهای احتمالی در مراحل بعدی جلوگیری کرده و زمینه اجرای مسئولانه طرح را فراهم کند.
نظر شما