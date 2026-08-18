به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: در فاصله حدود ۷۰ روز تا زمان برگزاری انتخابات آتی کنست رژیم صهیونیستی در پنجم آبان ۱۴۰۵، نامزدهای انتخاباتی در فلسطین اشغالی از هم‌اکنون فعالیت‌های تبلیغاتی خود را به منظور جلب نظر شهرک‌نشینان صهیونیست پس از سه سال جنگ و شکست و ناکامی در جبهه‌های مختلف نبرد آغاز کرده‌اند.در این بین کمپین تبلیغاتی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و سرکرده حزب لیکود در تازه‌ترین حربه تبلیغاتی خود، تلاش دارد با ارعاب ساکنان سرزمین‌های اشغالی از محور مقاومت و مخالفان جنایات ضد بشری اسرائیل، برای نامزد متبوع خود رأی جمع‌آوری کند. کمپین تبلیغاتی نتانیاهو در هفته‌های اخیر با نگرانی فراوان نتایج آخرین نظرسنجی‌ها و افکارسنجی‌های سرزمین‌های اشغالی که حاکی از پیشتازی نامزدهای جناح رقیب در انتخابات پیش‌رو است را دنبال می‌کند.

در همین راستا حزب لیکود که به خوبی از وحشت ساکنان اشغالگر و تروریست سرزمین‌های اشغالی از ایران، محور مقاومت و سایر چهره‌های برجسته ضد صهیونیست در سطح منطقه و جهان آگاه است در جدیدترین حربه تبلیغاتی خود با برافراشتن بیلبوردهای شهری منقش به تصویر حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی و شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، تلاش دارد تا با ارعاب و ایجاد وحشت برای نتانیاهو رأی جمع کند. در حاشیه این بیلبوردهای شهری بزرگ نوشته شده است: آنها می‌خواهند نتانیاهو در انتخابات ببازد، نگذارید آنها برنده شوند. طبق نظرسنجی اخیر روزنامه معاریو، گادی آیزنکوت، نامزد حزب رقیب نتانیاهو از او پیشی گرفته است و رأی‌دهندگان صهیونیست به آیزنکوت که او نیز از جلادان و تروریست‌های خشن است، اقبال بیشتری دارند.

نتانیاهو در باتلاق لبنان گرفتار شده است

اما گرفتاری‌های نتانیاهوی جنایتکار فقط به قضیه انتخابات پیش‌رو و شکست احتمالی‌اش خلاصه نمی‌شود؛ روزنامه صهیونیستی اسرائیل‌هیوم در مطلبی نوشت که انتشار یک بیانیه استثنایی از سوی دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، عمق پیچیدگی وضعیت راهبردی تل‌آویو در صحنه لبنان را آشکار کرد؛ وضعیتی که تحت تاثیر آتش‌بس شکننده، افزایش فشارهای آمریکا و تنگ‌تر شدن دامنه مانور ارتش اسرائیل در جنوب لبنان قرار دارد.این روزنامه در مقاله‌ای به قلم یوآف لیمور بدون اشاره به تجاوزهای مکرر رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف جنوب لبنان طی هفته‌های اخیر نوشت که حزب‌الله از عصر شنبه با پرتاب یک پهپاد بمب‌گذاری‌ شده به سمت نیروی صهیونیستی که در منطقه بلندی‌های علی الطاهر فعالیت می‌کرد، آتش‌بس شکننده را دوباره نقض کرد. این حمله منجر به مجروح شدن سه تن از نظامیان صهیونیست از تیپ کماندو شد که حال دو تن از آنها وخیم گزارش شده است.این روزنامه تاکید کرد که رژیم صهیونیستی و لبنان در حال انجام مذاکرات رسمی با حمایت آمریکا برای رسیدن به توافق هستند، اما طبق این تحلیل، کلیدهای دستیابی به صلح همچنان در دست حزب‌الله است.

این ادعا در حالی مطرح شده است که تل‌آویو بدون در نظر گرفتن مذاکرات عادی‌سازی هدایت شده از سوی دولت لبنان، به صورت تقریبا روزانه مناطق مختلف لبنان را هدف موشک باران خود قرار داده و ده‌ها تن را به خاک و خون می‌کشد.بر اساس این گزارش، با توجه به محدودیت‌های شدید اعمال شده از سوی آمریکا بر اسرائیل، دامنه مانور در دسترس این رژیم بسیار محدود شده است؛ امری که نیروهای صهیونیست در جنوب لبنان را در معرض خطر دائمی قرار می‌دهد. این روزنامه معتقد است که این وضعیت، شرایط تل‌آویو را در برابر یک معضل پیچیده قرار داده است. این روزنامه به دو احتمال در پشت پرده اقدام اخیر حزب‌الله اشاره کرده و نوشت که نخستین احتمال این است که حزب‌الله می‌خواهد پیامی ارسال کند مبنی بر اینکه عناصرش همچنان در تونل‌های زیرزمینی در منطقه حضور دارند و موقعیت آنها پابرجاست. احتمال دوم این است که حزب‌الله از حملات رژیم صهیونیستی به عنوان فرصتی برای مختل کردن مذاکرات جاری میان اسرائیل و لبنان با حمایت آمریکا استفاده می‌کند.

قمار نتانیاهو با اقتصاد رژیم اسرائیل

در مبحثی دیگر، یک رسانه عبری با اشاره به وعده‌های دروغ نتانیاهو اعلام کرد که وی روی اقتصاد اسرائیل قمار می‌کند. روزنامه معاریو در مقاله‌ای انتقادی اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو بعد از فریب بزرگش درباره کنترل گرانی، اکنون به شکل روزافزونی در حال چپاول بودجه به نفع نیازهای امنیتی و جنگ‌طلبانه مختلفی است که به وجود آورده است.یهودا شارونی در مقاله خود در این رابطه نوشت: پس از آنکه بنیامین نتانیاهو این هفته فرآیند تصاحب متخاصمانه فهرست لیکود برای کنست یا همان پارلمان را تکمیل کرد و انتخابات مقدماتی حزب لیکود به یک نمایش مضحک تبدیل شد، نخست‌وزیر اکنون در حال حرکت به سمت ماموریت واقعا دشوار قبضه کردن بودجه نظامی است. احتمالا افراد ژررف‌نگر در میان صهیونیست‌ها متوجه شده‌اند که نتانیاهو در هفته‌های اخیر صحبتی از گرانی هزینه زندگی نکرده است؛ نازل‌های سوخت از پمپ‌بنزین‌های اراضی اشغالی ناپدید شده‌اند و معیشت صهیونیست‌ها قفل شده است.

زلزله سیاسی در اردوگاه نتانیاهو

منابع صهیونیستی از تشدید اختلافات در حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو و شکل‌گیری موجی از استعفاها در این حزب خبر می‌دهند.کانال ۱۴ رژیم صهیونیستی گزارش داده که تنها لحظاتی قبل از برگزاری انتخابات مقدماتی حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو، رقابت بر سر تصاحب کرسی در فهرست این حزب، منجر به موجی از استعفاها شد. اخیرا یکی از نمایندگان کنست اسرائیل، همزمان با استعفا و خروج از حزب لیکود، به شدت از بنیامین نتانیاهو انتقاد کرد و او را فردی شکست‌خورده خواند و تاکید کرد که بی‌بی باید از عرصه سیاست کنار برود.

دن ایلوز، استعفای خود را از کنست اعلام و سپس به‌شدت از عملکرد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و حزب لیکود انتقاد کرد. ایلوز که از سوی لیکود به کنست راه پیدا کرده بود، چند روز پیش همزمان با استعفا، از این حزب نیز منفک شد و به حزب «اسرائیل خانه ما» به رهبری آویگدور لیبرمن، از رقبای نتانیاهو و وزیر جنگ اسبق اسرائیل پیوست.همچنین شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی از تشدید بحران در لیکود و تلاش نتانیاهو برای افزایش کنترل خود بر فهرست انتخاباتی این حزب خبر داد و این اقدام را نه نشانه قدرت، بلکه نشانه‌ای آشکار از بحران لیکود توصیف کرد. این رسانه افزود، نتانیاهو تصمیم گرفته است برای انتخابات آینده کنست در پنجم آبان، جایگاه‌های تضمین‌شده‌ای را در فهرست انتخاباتی این حزب به اسرائیل کاتس، وزیر جنگ، حییم کاتس، وزیر بهداشت و گیدعون سعر، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی اختصاص دهد. موضوعی که با مخالفت گسترده اعضای حزب لیکود مواجه شده است.