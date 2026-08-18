پزشکیان در پیامی درگذشت مادر شهیدان والامقام چنگیزی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در پیام تسلیت درگذشت حاجیه خانم صفیه پاشائی، مادربزرگوار شهیدان والامقام ایرج، سعید و ارسلان چنگیزی تصریح کرد : بی تردید صبر و استقامت این مادر گرامی در فراق سه فرزند غیورش، جلوه ای ماندگار از ایمان، فداکاری و سربلندی مادران این سرزمین است و نام و یادش همواره در تاریخ پرافتخار ایران اسلامی باقی خواهد ماند.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
در گذشت بانوی فداکار، مرحومه مغفوره حاجیه خانم صفیه پاشائی، مادر بزرگوار شهیدان والامقام ایرج، سعید و ارسلان چنگیزی را به خانواده محترم ایشان و مردم شهید پرور استان همدان تسلیت عرض میکنم .
بی تردید صبر و استقامت این مادر گرامی در فراق سه فرزند غیورش، جلوه ای ماندگار از ایمان، فداکاری و سربلندی مادران این سرزمین است و نام و یادش همواره در تاریخ پرافتخار ایران اسلامی باقی خواهد ماند. از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت و مغفرت واسعه الهی و همنشینی با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران
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