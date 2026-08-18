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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۴۷

پزشکیان در پیامی درگذشت مادر شهیدان والامقام چنگیزی را تسلیت گفت

پزشکیان در پیامی درگذشت مادر شهیدان والامقام چنگیزی را تسلیت گفت

رئیس جمهور در پیامی درگذشت مادر بزرگوار شهیدان والامقام ایرج، سعید و ارسلان چنگیزی را به خانواده محترم ایشان و مردم شهید پرور استان همدان تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در پیام تسلیت درگذشت حاجیه خانم صفیه پاشائی،‌ مادربزرگوار شهیدان والامقام ایرج، سعید و ارسلان چنگیزی تصریح کرد :‌ بی تردید صبر و استقامت این مادر گرامی در فراق سه فرزند غیورش، جلوه ای ماندگار از ایمان، فداکاری و سربلندی مادران این سرزمین است و نام و یادش همواره در تاریخ پرافتخار ایران اسلامی باقی خواهد ماند.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در گذشت بانوی فداکار، مرحومه مغفوره حاجیه خانم صفیه پاشائی، مادر بزرگوار شهیدان والامقام ایرج، سعید و ارسلان چنگیزی را به خانواده محترم ایشان و مردم شهید پرور استان همدان تسلیت عرض میکنم .

بی تردید صبر و استقامت این مادر گرامی در فراق سه فرزند غیورش، جلوه ای ماندگار از ایمان، فداکاری و سربلندی مادران این سرزمین است و نام و یادش همواره در تاریخ پرافتخار ایران اسلامی باقی خواهد ماند. از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت و مغفرت واسعه الهی و همنشینی با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 6920589
هادی رضایی

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