به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: در گشت مشترک تعزیرات حکومتی شهرستان خرمآباد با حضور دستگاههای نظارتی داروهای فاسد و تاریخ مصرف گذشته از برخی داروخانههای سطح شهر جمعآوری شد.
وی گفت: گشت مشترکی با محوریت تعزیرات حکومتی شهرستان خرمآباد و با حضور کارکنان اجرای احکام تعزیرات حکومتی استان، معاونت درمان و اماکن نیروی انتظامی برگزار شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، افزود: در این بازرسی داروهای فاسد تاریخ مصرف گذشته از برخی داروخانههای سطح شهر خرمآباد جمعآوری و اقدامات قانونی لازم دراینخصوص در دستور کار قرار گرفت.
شاهی، گفت: این گشت مشترک باهدف صیانت از حقوق شهروندان، حفظ سلامت عمومی و نظارت بر عرضه اقلام دارویی انجام شد.
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