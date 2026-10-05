هرمزگان رتبه نخست در میزان رشد معدل امتحانات نهایی پایه دوازدهم

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر ضیایی در نشست مشترک شورای معاونان اداره‌کل آموزش‌ وپرورش هرمزگان که با حضور روسا و اعضای شوراهای معاونان مناطق و نواحی ۲۵ گانه استان برگزار شد، اظهار کرد: براساس ارزیابی‌های تخصصی انجام‌شده در ستاد وزارت آموزش‌ وپرورش، استان هرمزگان در میزان رشد معدل امتحانات نهایی پایه دوازدهم رتبه نخست کشور را به دست آورده است.

وی گفت: این موفقیت در شرایطی حاصل شده که هرمزگان طی سال‌های گذشته در رتبه‌های پایین جدول قرار داشت، اما با رشد قابل‌توجه شاخص‌های آموزشی، امسال توانست جایگاه خود را به میانه جدول کشور ارتقا دهد.

وی با اشاره به اینکه این جهش حاصل یک اقدام مقطعی نیست، بیان کرد: همراهی استاندار و فرمانداران، تلاش معلمان و مدیران مدارس و اجرای طرح‌هایی مانند «حامی» در دوره ابتدایی و برنامه‌های جبرانی و تثبیت یادگیری در دوره متوسطه، در دستیابی به این نتیجه مؤثر بوده است.

مدیرکل آموزش وپرورش هرمزگان با تاکید بر ضرورت حفظ این جایگاه گفت: کسب رتبه نخست در رشد نمرات امتحانات نهایی پایان کار نیست و برای تثبیت و ارتقای آن باید برنامه‌های کیفیت‌بخشی با جدیت ادامه یابد.

وی با تاکید بر اینکه آغاز سال تحصیلی نقطه عطفی در فرآیند تعلیم و تربیت است، اظهار کرد: سیاست‌ها و تصمیمات اتخاذشده در سطح وزارت آموزش‌وپرورش باید با سرعت، دقت و انسجام به مناطق، مدارس و صف اجرایی منتقل شود.

مدیرکل آموزش وپرورش هرمزگان با اشاره به برگزاری مستمر نشست‌های شورای معاونان استان با مقام عالی وزارت و معاونان وزارت آموزش‌وپرورش بیان کرد: آنچه در سطح ملی به‌عنوان سیاست و برنامه تعیین می‌شود، زمانی به نتیجه خواهد رسید که در سطح مدارس به شکل دقیق و منسجم اجرا شود.

مدیرکل آموزش‌ وپرورش هرمزگان همچنین با اشاره به سازوکار ترازسازی نمرات امتحانات نهایی، بر ضرورت آگاهی‌بخشی به دانش‌آموزان و خانواده‌ها تاکید کرد.

وی با بیان اینکه تراز نمرات بر مبنای شاخص‌های آماری از جمله میانگین نمرات کشوری، انحراف معیار و میانگین وزنی دروس محاسبه می‌شود، از مدیران مدارس خواست دانش‌آموزان و خانواده‌ها را با منطق علمی و آماری این فرآیند آشنا کنند.

ضیایی همچنین بر استمرار کلاس‌های مکمل آنلاین در پایان هفته و توانمندسازی کادر آموزشی مدارس تأکید کرد و افزود: برای حفظ روند صعودی شاخص‌های آموزشی استان، برنامه‌های جبرانی و تقویتی باید در تمامی مناطق با جدیت دنبال شود.

مدیرکل آموزش‌ وپرورش هرمزگان، عدالت‌محوری را یکی دیگر از مهم‌ترین راهبردهای نظام تعلیم و تربیت دانست وگفت: حضور میدانی مدیران در مدارس به‌ویژه مدارس مناطق محروم، پرجمعیت و کم‌برخوردار باید به یک رویکرد مستمر تبدیل شود.

ضیایی افزود: توجه ویژه به مدارس شبانه‌روزی، دانش‌آموزان کم‌بضاعت، ارتقای مدیریت آموزشگاهی و هدایت هدفمند ظرفیت خیران به سمت مناطق نیازمند، از مهم‌ترین جلوه‌های عدالت آموزشی است.

وی با اشاره به عملکرد استان در سال تحصیلی گذشته، ادامه داد: در سال گذشته بیش از سه هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل شناسایی و به چرخه آموزش بازگردانده شدند که این میزان در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته کم‌سابقه بوده است.

مدیرکل آموزش وپرورش هرمزگان بر تداوم این روند در سال تحصیلی جدید تاکید کرد و گفت: کمیته‌های جذب بازماندگان از تحصیل باید در تمامی شهرستان‌ها و مناطق با حضور فرمانداران تشکیل شود و مدیران آموزش‌وپرورش نیز با استفاده از ظرفیت سامانه «سیدا» وضعیت دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل را تا بازگشت آنان به مدرسه پیگیری کنند.

ضیایی همچنین در این نشست هویت‌آفرینی و امور پرورشی را سومین محور مهم سیاست‌های آموزش‌وپرورش عنوان کرد و گفت: در الگوی مدرسه تراز سند تحول بنیادین، مدیر مدرسه مسئول مستقیم ارتقای تربیتی دانش‌آموزان است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش هرمزگان افزود: فعالیت‌های تربیتی نباید تنها به معاون یا مربی پرورشی واگذار شود؛ بلکه مدیر مدرسه باید حضور فعال و مستقیم در عرصه تربیتی داشته باشد، چراکه بدون حضور مدیر، تحول در حوزه پرورشی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

ضیایی همچنین بر ضرورت تقویت ارتباط مدارس با خانواده‌ها تأکید کرد و گفت: مدرسه بدون مشارکت خانواده و ارکان جامعه محلی نمی‌تواند به اهداف خود دست یابد.

وی فعال‌سازی انجمن‌های اولیا و مربیان را از دیگر اولویت‌های آموزش‌ وپرورش دانست و از روسای مناطق خواست موانع اداری پیش روی فعالیت این نهادهای مردمی را برطرف کنند.

مدیرکل آموزش‌ وپرورش هرمزگان در پایان بر تقویت نگاه سیستمی، حضور مستقیم مدیران در مدارس، انسجام درون‌سازمانی و انتقال سریع سیاست‌های آموزش‌وپرورش به مدارس تاکید کرد و گفت: این امر می‌تواند مسیر رشد آموزشی و تربیتی استان را در سال تحصیلی جدید شتاب بخشد.