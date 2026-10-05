به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، محمود آل‌بویه گفت: با توجه به استفاده از فرآورده‌های تتو و میکروپیگمنتیشن و ضرورت توجه به سلامت مصرف‌کنندگان، دستورالعمل نحوه بررسی و نظارت بر این فرآورده‌ها تدوین شده است تا الزامات مربوط به ارزیابی کیفیت و ایمنی آنها مشخص و روند نظارت بر این محصولات منسجم‌تر شود.

وی افزود: در تدوین این دستورالعمل، کاهش مخاطرات احتمالی و ارتقای سطح نظارت بر فرآورده‌های تتو و میکروپیگمنتیشن مورد توجه قرار گرفته است و ارزیابی کیفیت و ایمنی این محصولات باید بر اساس الزامات مشخص انجام شود.

آل‌بویه با اشاره به محدودیت شواهد علمی درباره آثار بلندمدت این فرآورده‌ها گفت: درباره پیامدهای استفاده از مواد تتو و میکروپیگمنتیشن در سال‌های پس از انجام خالکوبی، اطلاعات علمی کافی در دسترس نیست و همین موضوع، ضرورت احتیاط در مصرف این فرآورده‌ها را افزایش می‌دهد.

مدیرکل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: سازمان غذا و دارو در حال حاضر توصیه‌ای برای استفاده از این فرآورده‌ها ندارد و صرف رعایت شرایط بهداشتی در تهیه یا استفاده از آنها را نمی‌توان معادل اثبات ایمنی دانست.

وی تأکید کرد: رعایت الزامات بهداشتی می‌تواند از بخشی از مخاطرات ناشی از آلودگی یا شرایط نامناسب استفاده جلوگیری کند، اما درباره ایمنی بلندمدت این فرآورده‌ها همچنان به شواهد و مطالعات علمی بیشتری نیاز است.