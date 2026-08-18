به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام روابط عمومی استانداری کرمانشاه با توجه به پرسش‌های مکرر شهروندان درباره نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه، اعلام شد که فعالیت ادارات، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها در این روز طبق روال عادی انجام خواهد شد.



بر اساس این اعلام، تمامی ادارات، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه مطابق برنامه معمول به فعالیت خود ادامه خواهند داد.



شهروندان می‌توانند امور اداری و بانکی خود را در این روز طبق روال عادی پیگیری کنند.