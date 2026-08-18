علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هوای استان تا پایان هفته صاف خواهد بود و در بعضی ساعات نیز وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: متوسط دمای هوا امروز کاهش می‌یابد، اما در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه تغییرات چندانی نخواهد داشت و از روز پنجشنبه تا شنبه هفته آینده، با تقویت شرایط پایدار، دمای هوا به‌تدریج افزایش پیدا می‌کند.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه ادامه داد: بر اساس آخرین داده‌های هواشناسی، قصرشیرین با ۴۴ درجه، سرپل‌ذهاب با ۴۳ درجه و گیلانغرب با ۴۱ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقاط استان کرمانشاه هستند.

زورآوند خاطرنشان کرد: روند افزایش تدریجی دما از روز پنجشنبه با توجه به تقویت شرایط پایدار جوی در استان قابل انتظار است.