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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۵۴

مدیرکل هواشناسی کرمانشاه: دمای هوا از پنجشنبه افزایش می‌یابد

مدیرکل هواشناسی کرمانشاه: دمای هوا از پنجشنبه افزایش می‌یابد

کرمانشاه- مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از تداوم هوای صاف و وزش باد در برخی ساعات تا پایان هفته و افزایش تدریجی دما از پنجشنبه خبر داد.

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هوای استان تا پایان هفته صاف خواهد بود و در بعضی ساعات نیز وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: متوسط دمای هوا امروز کاهش می‌یابد، اما در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه تغییرات چندانی نخواهد داشت و از روز پنجشنبه تا شنبه هفته آینده، با تقویت شرایط پایدار، دمای هوا به‌تدریج افزایش پیدا می‌کند.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه ادامه داد: بر اساس آخرین داده‌های هواشناسی، قصرشیرین با ۴۴ درجه، سرپل‌ذهاب با ۴۳ درجه و گیلانغرب با ۴۱ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقاط استان کرمانشاه هستند.

زورآوند خاطرنشان کرد: روند افزایش تدریجی دما از روز پنجشنبه با توجه به تقویت شرایط پایدار جوی در استان قابل انتظار است.

کد مطلب 6920694

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