به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در آستانه روز پزشک، با اهدای لوحهای جداگانه به ۱۲ تن از نامآوران پزشکی ایران، از خدمات، فداکاریها و دستاوردهای علمی و پژوهشی آنان در مسیر اعتلای دانش پزشکی و ارتقای سلامت جامعه قدردانی کرد.
پزشکیان در لوح تقدیر خانمها «زرین تاج کیهانی»، «پروین منصوری»، «صدیقه حنطوشزاده»، «انوش برزیگر»، «رویا ستار زاده بادکوبه»، «حسنیه تاجرزاده» و آقایان «احمد خالق نژاد طبری»، «امیرحسین امیرحیدری»، «محمد برزگر جلالی»، «بهروز کاظمی»، «جعفر اصلانی» و «محسن جعفرزاده اصفهانی» که به عنوان نام آور پزشکی ایران نائل آمدهاند، تصریح کرد: پزشکان و متخصصان حوزه سلامت؛ این فرشتگان نجات ابنای بشر در سایه الطاف الهی و با روح بزرگ و بارور خویش، در کمال دلسوزی و با التیامبخشی درد جسم، رنج بیماران را به صحت و آرامش رسانیده و در فراهم نمودن زمینههای رشد، تندرستی و ارتقای نظام سلامت جامعه، نقشی مؤثر و ماندگار از خود بر جای نهادهاند و دستاوردهای علمی و پژوهشی کمنظیر ایشان همواره مایه مباهات و سرافرازی ایران عزیز اسلامی بوده است.
متن لوحهایی اهدایی رئیس جمهور به ۱۲ نامآور پزشکی ایران به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حق حیات نعمت و موهبتی الهی به بشریت بوده و در این میان پزشکان متعهد با فداکاری بیهمتای خود پاسدار حریم سلامت جامعه بهعنوان یکی از ارزشمندترین قواعد حاکم بر مسیر تکاملی انسان میباشند و دستاوردهای علمی و پژوهشی کمنظیر ایشان همواره مایه مباهات و سرافرازی ایران عزیز اسلامی بوده است.
پزشکان و متخصصان حوزه سلامت؛ این فرشتگان نجات ابنای بشر در سایه الطاف الهی و با روح بزرگ و بارور خویش، در کمال دلسوزی و با التیامبخشی درد جسم، رنج بیماران را به صحت و آرامش رسانیده و در فراهم نمودن زمینههای رشد، تندرستی و ارتقای نظام سلامت جامعه، نقشی مؤثر و ماندگار از خود بر جای نهادهاند.
با گرامیداشت یاد و نام شهدای والامقام عرصه سلامت و کادر درمان؛ ضمن ارج نهادن به همت والا و خدمات بیدریغ شما در اعتلای دانش پزشکی و سلامت جامعه، مراتب خرسندی خود را از انتخاب شایسته شما بهعنوان «نامآور پزشکی ایران» صمیمانه ابراز مینمایم.
توفیقات روزافزون سرکار عالی را در مسیر خدمت به حوزه علمی کشور و کاهش آلام دردمندان جامعه از درگاه خداوند حکیم مسئلت دارم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران
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