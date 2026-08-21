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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۵۵

تجلیل رئیس جمهور از ۱۲ نام‌آور پزشکی ایران در آستانه روز پزشک

تجلیل رئیس جمهور از ۱۲ نام‌آور پزشکی ایران در آستانه روز پزشک

پزشکیان در آستانه روز پزشک، با اهدای لوح‌های جداگانه به ۱۲ تن از نام‌آوران پزشکی ایران قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در آستانه روز پزشک، با اهدای لوح‌های جداگانه به ۱۲ تن از نام‌آوران پزشکی ایران، از خدمات، فداکاری‌ها و دستاوردهای علمی و پژوهشی آنان در مسیر اعتلای دانش پزشکی و ارتقای سلامت جامعه قدردانی کرد.

پزشکیان در لوح تقدیر خانم‌ها «زرین تاج کیهانی»، «پروین منصوری»، «صدیقه حنطوش‌زاده»، «انوش برزیگر»، «رویا ستار زاده بادکوبه»، «حسنیه تاجرزاده» و آقایان «احمد خالق نژاد طبری»، «امیرحسین امیرحیدری»، «محمد برزگر جلالی»، «بهروز کاظمی»، «جعفر اصلانی» و «محسن جعفرزاده اصفهانی» که به عنوان نام آور پزشکی ایران نائل آمده‌اند، تصریح کرد: پزشکان و متخصصان حوزه سلامت؛ این فرشتگان نجات ابنای بشر در سایه الطاف الهی و با روح بزرگ و بارور خویش، در کمال دلسوزی و با التیام‌بخشی درد جسم، رنج بیماران را به صحت و آرامش رسانیده و در فراهم نمودن زمینه‌های رشد، تندرستی و ارتقای نظام سلامت جامعه، نقشی مؤثر و ماندگار از خود بر جای نهاده‌اند و دستاوردهای علمی و پژوهشی کم‌نظیر ایشان همواره مایه مباهات و سرافرازی ایران عزیز اسلامی بوده است.

متن لوح‌هایی اهدایی رئیس جمهور به ۱۲ نام‌آور پزشکی ایران به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حق حیات نعمت و موهبتی الهی به بشریت بوده و در این میان پزشکان متعهد با فداکاری بی‌همتای خود پاسدار حریم سلامت جامعه به‌عنوان یکی از ارزشمندترین قواعد حاکم بر مسیر تکاملی انسان می‌باشند و دستاوردهای علمی و پژوهشی کم‌نظیر ایشان همواره مایه مباهات و سرافرازی ایران عزیز اسلامی بوده است.

پزشکان و متخصصان حوزه سلامت؛ این فرشتگان نجات ابنای بشر در سایه الطاف الهی و با روح بزرگ و بارور خویش، در کمال دلسوزی و با التیام‌بخشی درد جسم، رنج بیماران را به صحت و آرامش رسانیده و در فراهم نمودن زمینه‌های رشد، تندرستی و ارتقای نظام سلامت جامعه، نقشی مؤثر و ماندگار از خود بر جای نهاده‌اند.

با گرامیداشت یاد و نام شهدای والامقام عرصه سلامت و کادر درمان؛ ضمن ارج نهادن به همت والا و خدمات بی‌دریغ شما در اعتلای دانش پزشکی و سلامت جامعه، مراتب خرسندی خود را از انتخاب شایسته شما به‌عنوان «نام‌آور پزشکی ایران» صمیمانه ابراز می‌نمایم.

توفیقات روزافزون سرکار عالی را در مسیر خدمت به حوزه علمی کشور و کاهش آلام دردمندان جامعه از درگاه خداوند حکیم مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 6923156
حسین کشتکار

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