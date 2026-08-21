تصادف در محور همدان- ساوه ۸ مصدوم بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز اورژانس استان همدان اعلام کرد که روز جمعه ۳۰ مردادماه در پی برخورد ۲ دستگاه خودروی سواری پژو و پراید در محور آزادراه همدان به ساوه بلافاصله تیم‌های امدادی به محل اعزام شدند.

براساس این گزارش پس از اعلام حادثه به مرکز ارتباطات و کنترل عملیات ۲ تیم عملیاتی از پایگاه‌های اورژانس «قزل‌آباد» و «تجرک» در کمترین زمان ممکن در محل حاضر شدند.

کارشناسان فوریت‌های پزشکی پس از ارزیابی اولیه صحنه و انجام اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی هر ۸ مصدوم حادثه را برای تکمیل مراحل درمانی به بیمارستان امام حسن (ع) فامنین منتقل کردند.

مرکز اورژانس استان همدان با قدردانی از تلاش‌های به‌موقع و خستگی‌ناپذیر تیم‌های عملیاتی پایگاه‌های قزل‌آباد و تجرک در مدیریت این حادثه بار دیگر بر ضرورت رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از سرعت غیرمجاز در محورهای مواصلاتی تاکید کرد.