تصادف در محور همدان- ساوه ۸ مصدوم بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز اورژانس استان همدان اعلام کرد که روز جمعه ۳۰ مردادماه در پی برخورد ۲ دستگاه خودروی سواری پژو و پراید در محور آزادراه همدان به ساوه بلافاصله تیمهای امدادی به محل اعزام شدند.
براساس این گزارش پس از اعلام حادثه به مرکز ارتباطات و کنترل عملیات ۲ تیم عملیاتی از پایگاههای اورژانس «قزلآباد» و «تجرک» در کمترین زمان ممکن در محل حاضر شدند.
کارشناسان فوریتهای پزشکی پس از ارزیابی اولیه صحنه و انجام اقدامات درمانی پیشبیمارستانی هر ۸ مصدوم حادثه را برای تکمیل مراحل درمانی به بیمارستان امام حسن (ع) فامنین منتقل کردند.
مرکز اورژانس استان همدان با قدردانی از تلاشهای بهموقع و خستگیناپذیر تیمهای عملیاتی پایگاههای قزلآباد و تجرک در مدیریت این حادثه بار دیگر بر ضرورت رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از سرعت غیرمجاز در محورهای مواصلاتی تاکید کرد.
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