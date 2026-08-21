https://mehrnews.com/x3cRx4 ۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۸ کد مطلب 6923310 استانها اردبیل استانها اردبیل ۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۸ حماسه آفرینی مردم انقلابی اردبیل اردبیل- حماسه آفرینی مردم انقلابی اردبیل در خونخواهی رهبر شهید و بیعت با ولایت تکرار شد. دریافت 6 MB کد مطلب 6923310 کپی شد مطالب مرتبط خروش مردم مبعوث شده اردبیل مردم بیله سوار ایستاده در میدان مقاومت یکصد و هفتادمین شب اجتماع اقتدار در بیله سوار تجدید میثاق مردم اردبیل با ولایت در قرار شبانه مشگینشهر دوباره عطر شهادت گرفت خروش حماسی مردم انقلابی مشگین اجتماع باشکوه مردم ولایتمدار اردبیل حماسه باشکوه ایستادگی و مقاومت در اردبیل قدردانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی اردبیل از روایت اول خبرگزاری مهر برچسبها اردبیل تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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