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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۸

حماسه آفرینی مردم انقلابی اردبیل

حماسه آفرینی مردم انقلابی اردبیل

اردبیل- حماسه آفرینی مردم انقلابی اردبیل در خونخواهی رهبر شهید و بیعت با ولایت تکرار شد.

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کد مطلب 6923310

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