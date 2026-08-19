محمدجواد ترابیان کارشناس هواشناسی استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد که امروز چهارشنبه، آسمان استان قم صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش سرعت وزش باد پیش‌بینی می‌شود.



وی افزود: وزش باد در استان طی امروز و فردا در برخی ساعات به محدوده نسبتاً شدید تا شدید خواهد رسید و با توجه به شرایط جوی، خیزش گردوخاک و افزایش غلظت غبار در برخی مناطق دور از انتظار نیست.



ترابیان ادامه داد: جهت وزش باد در این مدت عمدتاً شرقی خواهد بود و سرعت آن می‌تواند به حدود ۴۵ تا ۶۵ کیلومتر بر ساعت برسد که در کنار شرایط خشک منطقه، احتمال شکل‌گیری گردوخاک و کاهش کیفیت هوا را افزایش می‌دهد.



وی بیان کرد: دمای هوا در شهر قم امروز به حدود ۴۴ درجه سانتی‌گراد می‌رسد و شرایط گرم جوی همچنان بر استان حاکم خواهد بود.



گرما تا پنجشنبه ماندگار است



کارشناس هواشناسی استان قم با اشاره به وضعیت جوی روز پنجشنبه گفت: فردا نیز آسمان استان صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و وقوع گردوخاک در بعضی نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.



ترابیان افزود: دمای هوای شهر قم در روز پنجشنبه نیز در محدوده ۴۴ درجه سانتی‌گراد قرار خواهد داشت و هوای گرم تا پایان این روز در استان ماندگار است.



وی با اشاره به احتمال افزایش غبار در روز پنجشنبه اظهار کرد: با تداوم وزش باد شرقی، احتمال آن وجود دارد که میزان گردوغبار در برخی ساعات فردا نسبت به امروز بیشتر باشد.



وی ادامه داد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، شرایط جوی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه همچنان تحت تأثیر وزش باد و پدیده گردوخاک قرار خواهد داشت و لازم است وضعیت کیفیت هوا نیز مورد توجه قرار گیرد.



از جمعه دما کاهش می‌یابد



کارشناس هواشناسی استان قم با اشاره به تغییرات دمایی روزهای پایانی هفته گفت: از روز جمعه به تدریج از شدت گرمای هوا کاسته خواهد شد و روند کاهش دما در استان آغاز می‌شود.



ترابیان افزود: پیش‌بینی می‌شود دمای هوا از روز جمعه حدود سه تا چهار درجه کاهش پیدا کند و این روند در روز شنبه نیز ادامه داشته باشد.



وی بیان کرد: با کاهش سرعت وزش باد در سطح استان طی روزهای جمعه و شنبه، آسمان بیشتر مناطق صاف خواهد بود و همچنان در برخی ساعات وزش باد و در مناطق مستعد، غبارآلودگی پیش‌بینی می‌شود.



جمکران گرم‌ترین نقطه قم شد



ترابیان با اشاره به ثبت دما در ایستگاه‌های هواشناسی استان قم طی ۲۴ ساعت گذشته گفت: در این مدت، دستجرد با ثبت دمای ۱۹.۹ درجه سانتی‌گراد، خنک‌ترین صبحگاه استان را تجربه کرد.



وی ادامه داد: در مقابل، جمکران با ثبت دمای ۴۶.۹ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان قم در ۲۴ ساعت گذشته بود.



کارشناس هواشناسی استان قم خاطرنشان کرد: با توجه به تداوم گرمای هوا تا روز پنجشنبه و وزش باد و گردوخاک، شرایط جوی استان طی روزهای پیش رو همچنان گرم و در برخی ساعات غبارآلود خواهد بود و از روز جمعه کاهش تدریجی دما در قم آغاز می‌شود.