به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مهدی پندار، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در خصوص حقوق اعضای هیأت علمی گفت: تغییراتی در آییننامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاهها بر اساس مطالعات انجامشده در یک کارگروه ویژه صورت گرفت.
وی افزود: پس از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص توجه به معیشت و حقوق اعضای هیئت علمی، کارگروهی تشکیل شد که عارف، معاون اول رئیسجمهور، مسئولیت آن را بر عهده گرفت.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم افزود: در این کارگروه، کمیتههایی تشکیل شد که یکی از آنها به بررسی معیشت اعضای هیئت علمی اختصاص یافت. این بررسیها به اصلاحاتی در آییننامه استخدامی، تغییر در فرمول محاسبه حقوق و همچنین ضرایب مبنا منجر شد.
پندار گفت: این فرایند طی شد و ما در ۶ ماه گذشته، از اول بهمن ۱۴۰۴ که این مصوبه آغاز و اجرا شد، با توجه به افزایشی که بعد از سال داشتیم، با مشکلاتی در تأمین مالی مواجه بودیم که الحمدلله در حال بررسی و رسیدگی است و بهزودی مشکلات آن مرتفع خواهد شد.
وی ادامه داد: همانطور که میدانید، جلسهای که رؤسای دانشگاه تهران با رئیسجمهور داشتند، با دستور رئیسجمهور قرار شد با حضور دستگاههای نظارتی جلسهای تشکیل شود. این جلسه با حضور وزرای علوم و بهداشت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس دیوان محاسبات، رئیس سازمان اداری و استخدامی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و خزانهدار کل کشور در دیوان محاسبات تشکیل شد و موضوعات مربوطه در آنجا بررسی شد.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم اظهار امیدواری کرد: با مسیری که طی میشود، بهزودی این مشکل حل شود و حقوق اعضای هیأت علمی که با تأخیرهایی در پرداخت، به خاطر اختلاف بین احکام حقوقی و پرداختها در سامانه سینا مواجه بوده است، بهزودی مرتفع شود.
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