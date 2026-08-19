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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۴

مشکلات تأمین مالی حقوق اعضای هیئت علمی به‌زودی رفع می‌شود

مشکلات تأمین مالی حقوق اعضای هیئت علمی به‌زودی رفع می‌شود

معاون اداری مالی وزارت علوم از مرتفع شدن مشکلات تأمین مالی حقوق اعضای هیئت علمی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مهدی پندار، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در خصوص حقوق اعضای هیأت علمی گفت: تغییراتی در آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها بر اساس مطالعات انجام‌شده در یک کارگروه ویژه صورت گرفت.

وی افزود: پس از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص توجه به معیشت و حقوق اعضای هیئت علمی، کارگروهی تشکیل شد که عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، مسئولیت آن را بر عهده گرفت.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم افزود: در این کارگروه، کمیته‌هایی تشکیل شد که یکی از آن‌ها به بررسی معیشت اعضای هیئت علمی اختصاص یافت. این بررسی‌ها به اصلاحاتی در آیین‌نامه استخدامی، تغییر در فرمول محاسبه حقوق و همچنین ضرایب مبنا منجر شد.

پندار گفت: این فرایند طی شد و ما در ۶ ماه گذشته، از اول بهمن ۱۴۰۴ که این مصوبه آغاز و اجرا شد، با توجه به افزایشی که بعد از سال داشتیم، با مشکلاتی در تأمین مالی مواجه بودیم که الحمدلله در حال بررسی و رسیدگی است و به‌زودی مشکلات آن مرتفع خواهد شد.

وی ادامه داد: همان‌طور که می‌دانید، جلسه‌ای که رؤسای دانشگاه تهران با رئیس‌جمهور داشتند، با دستور رئیس‌جمهور قرار شد با حضور دستگاه‌های نظارتی جلسه‌ای تشکیل شود. این جلسه با حضور وزرای علوم و بهداشت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس دیوان محاسبات، رئیس سازمان اداری و استخدامی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و خزانه‌دار کل کشور در دیوان محاسبات تشکیل شد و موضوعات مربوطه در آنجا بررسی شد.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم اظهار امیدواری کرد: با مسیری که طی می‌شود، به‌زودی این مشکل حل شود و حقوق اعضای هیأت علمی که با تأخیرهایی در پرداخت، به خاطر اختلاف بین احکام حقوقی و پرداخت‌ها در سامانه سینا مواجه بوده است، به‌زودی مرتفع شود.

کد مطلب 6921075
زهرا سیفی

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    نظرات

    • IR ۱۸:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۰
      1 0
      پاسخ
      بعد از 5 ماه هنوز حل نشده؟

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