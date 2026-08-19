فرآیند انصراف، محرومیت از تحصیل و تسویه‌ دانشجویان علوم پزشکی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، مرکز خدمات آموزشی معاونت آموزشی وزارت بهداشت با ابلاغ بخشنامه‌ای، فرآیند انصراف، محرومیت از تحصیل و تسویه‌حساب دانشجویان مقاطع دکتری عمومی، دکتری حرفه‌ای فیزیوتراپی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و کاردانی را با هدف اصلاح فرآیندهای آموزشی، کاهش مکاتبات و مراجعات و تکریم ارباب رجوع اعلام کرد.

بر اساس اعلام مرکز خدمات آموزشی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، این فرآیند مربوط به دانشجویانی است که به دلایل مختلف قادر به ادامه تحصیل نبوده و متقاضی انصراف از تحصیل هستند یا از ادامه تحصیل محروم می‌شوند.

در این فرآیند، دانشجویان مقاطع دکتری عمومی شامل پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی، دکترای حرفه‌ای فیزیوتراپی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و کاردانی مشمول ضوابط اعلام‌شده خواهند بود.

بر این اساس، فرآیند انصراف، محرومیت از تحصیل و تسویه‌حساب دانشجویان به شرح زیر اعلام شده است:

۱- ارائه درخواست انصراف دانشجو به دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی محل تحصیل

۲- بررسی درخواست انصراف دانشجو توسط دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی محل تحصیل و تعیین واحدها و نیمسال های قابل محاسبه در سوابق تحصیل دانشجو

۳- محاسبه مبلغ خسارت آموزش رایگان براساس مبالغی که وزارت بهداشت به دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی اعلام می‌کند.

۴- ارائه شناسه واریز به دانشجو از طریق سامانه درآمد توسط دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

۵- واریز وجه خسارت انصراف/ محرومیت از تحصیل توسط دانشجو به شماره شبا ۴۲۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۳۳۱۰۱۰۰۲۶۶۷ IR خزانه داری کل نزد بانک مرکزی

۶- دریافت فیش واریزی دارای مهر و پرفراژ بانک توسط دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

۷- دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی محل تحصیل پس از بررسی فیش واریزی، مجاز به تسویه حساب قطعی و ارائه مدارک تحصیلی و ریز نمرات به دانشجو حداقل بعد از گذشت ۷۲ ساعت (بدلیل احتمال برگشت وجه به حساب دانشجو) است.

۸- ارسال تصویر فیش واریزی، سوابق تحصیلی دانشجوی منصرف/ محروم از تحصیل و اعلام تسویه حساب قطعی دانشجو به این مرکز صرفا جهت ثبت در سوابق وزارت بهداشت.

همچنین در خصوص دانشجویان محروم از تحصیل، شروع فرآیند از بند ۳ اعلام شده است.

بر اساس این ابلاغ، دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی ملزم به اجرای ضوابط اخراج و انصراف طبق روال سال‌های قبل بر اساس آیین نامه های آموزشی و دفترچه کنکور سراسری هستند.

مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه، بر عهده معاون آموزشی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور خواهد بود.