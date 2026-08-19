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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۰

فرآیند انصراف، محرومیت از تحصیل و تسویه‌ دانشجویان علوم پزشکی اعلام شد

فرآیند انصراف، محرومیت از تحصیل و تسویه‌ دانشجویان علوم پزشکی اعلام شد

مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت فرآیند انصراف، محرومیت از تحصیل و تسویه‌حساب دانشجویان علوم پزشکی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، مرکز خدمات آموزشی معاونت آموزشی وزارت بهداشت با ابلاغ بخشنامه‌ای، فرآیند انصراف، محرومیت از تحصیل و تسویه‌حساب دانشجویان مقاطع دکتری عمومی، دکتری حرفه‌ای فیزیوتراپی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و کاردانی را با هدف اصلاح فرآیندهای آموزشی، کاهش مکاتبات و مراجعات و تکریم ارباب رجوع اعلام کرد.

بر اساس اعلام مرکز خدمات آموزشی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، این فرآیند مربوط به دانشجویانی است که به دلایل مختلف قادر به ادامه تحصیل نبوده و متقاضی انصراف از تحصیل هستند یا از ادامه تحصیل محروم می‌شوند.

در این فرآیند، دانشجویان مقاطع دکتری عمومی شامل پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی، دکترای حرفه‌ای فیزیوتراپی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و کاردانی مشمول ضوابط اعلام‌شده خواهند بود.

بر این اساس، فرآیند انصراف، محرومیت از تحصیل و تسویه‌حساب دانشجویان به شرح زیر اعلام شده است:

۱- ارائه درخواست انصراف دانشجو به دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی محل تحصیل

۲- بررسی درخواست انصراف دانشجو توسط دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی محل تحصیل و تعیین واحدها و نیمسال های قابل محاسبه در سوابق تحصیل دانشجو

۳- محاسبه مبلغ خسارت آموزش رایگان براساس مبالغی که وزارت بهداشت به دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی اعلام می‌کند.

۴- ارائه شناسه واریز به دانشجو از طریق سامانه درآمد توسط دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

۵- واریز وجه خسارت انصراف/ محرومیت از تحصیل توسط دانشجو به شماره شبا ۴۲۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۳۳۱۰۱۰۰۲۶۶۷ IR خزانه داری کل نزد بانک مرکزی

۶- دریافت فیش واریزی دارای مهر و پرفراژ بانک توسط دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

۷- دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی محل تحصیل پس از بررسی فیش واریزی، مجاز به تسویه حساب قطعی و ارائه مدارک تحصیلی و ریز نمرات به دانشجو حداقل بعد از گذشت ۷۲ ساعت (بدلیل احتمال برگشت وجه به حساب دانشجو) است.

۸- ارسال تصویر فیش واریزی، سوابق تحصیلی دانشجوی منصرف/ محروم از تحصیل و اعلام تسویه حساب قطعی دانشجو به این مرکز صرفا جهت ثبت در سوابق وزارت بهداشت.

همچنین در خصوص دانشجویان محروم از تحصیل، شروع فرآیند از بند ۳ اعلام شده است.

بر اساس این ابلاغ، دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی ملزم به اجرای ضوابط اخراج و انصراف طبق روال سال‌های قبل بر اساس آیین نامه های آموزشی و دفترچه کنکور سراسری هستند.

مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه، بر عهده معاون آموزشی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور خواهد بود.

کد مطلب 6921196

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