آیین نامه جدید آموزشی مقطع دکتری عمومی پزشکی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، «آیین‌نامه جدید آموزشی مقطع دکتری عمومی پزشکی» در نود و هشتمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی به تصویب رسیده است و جهت اجرا به دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ شد.

این آیین‌نامه که در ۱۳ فصل، ۹۳ ماده و ۱۰۸ تبصره در نود و هشتمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی به تصویب رسیده است از ابتدای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ برای آن دسته از دانشجویانی که از این تاریخ به بعد وارد دانشگاه می‌شوند، لازم‌الاجرا است و از این تاریخ کلیه آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مغایر با آن برای دانشجویان مشمول این آیین‌نامه لغو می‌شود.

این آیین‌نامه با هدف ساماندهی و یکپارچه‌سازی فرآیندهای آموزشی این مقطع و در راستای ارتقای کیفیت آموزش پزشکی تدوین و منتشر شده است و چارچوب و ضوابط آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی را تبیین کرده و طیف گسترده‌ای از موضوعات و فرآیندهای آموزشی مرتبط با دانشجویان این مقطع را دربرمی‌گیرد.

از جمله مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این آیین‌نامه می‌توان به شرایط ورود و نام‌نویسی، نظام آموزشی، واحدهای درسی و طول مدت تحصیل، حضور و غیاب، حذف و اضافه، ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو، مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل، انتقال، دانشجویان مهمان، تغییر رشته، پذیرش واحدهای درسی، پایان‌نامه و فراغت از تحصیل اشاره کرد.

بر اساس «آیین‌نامه جدید آموزشی مقطع دکتری عمومی پزشکی»، ضوابط و مقررات آموزشی مقطع دکتری عمومی پزشکی در چارچوب مصوبات و سیاست‌های آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ساماندهی شده است و دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی، اعضای هیئت علمی و دانشجویان این مقطع می‌توانند فرآیندهای آموزشی مرتبط را بر مبنای مفاد آیین‌نامه پیگیری کنند.

انتشار این آیین‌نامه، با تبیین ضوابط و فرآیندهای آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی، زمینه ایجاد وحدت رویه در اجرای مقررات، شفاف‌سازی فرآیندهای تحصیلی و ساماندهی امور آموزشی دانشجویان این مقطع را فراهم می‌کند.