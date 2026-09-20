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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۵۴

باهدف ساماندهی فرآیندهای آموزشی؛

آیین نامه جدید آموزشی مقطع دکتری عمومی پزشکی ابلاغ شد

آیین نامه جدید آموزشی مقطع دکتری عمومی پزشکی ابلاغ شد

 «آیین‌نامه جدید آموزشی مقطع دکتری عمومی پزشکی» پس از تصویب در نود و هشتمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی، جهت اجرا به دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، «آیین‌نامه جدید آموزشی مقطع دکتری عمومی پزشکی» در نود و هشتمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی به تصویب رسیده است و جهت اجرا به دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ شد.

این آیین‌نامه که در ۱۳ فصل، ۹۳ ماده و ۱۰۸ تبصره در نود و هشتمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی به تصویب رسیده است از ابتدای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ برای آن دسته از دانشجویانی که از این تاریخ به بعد وارد دانشگاه می‌شوند، لازم‌الاجرا است و از این تاریخ کلیه آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مغایر با آن برای دانشجویان مشمول این آیین‌نامه لغو می‌شود.

این آیین‌نامه با هدف ساماندهی و یکپارچه‌سازی فرآیندهای آموزشی این مقطع و در راستای ارتقای کیفیت آموزش پزشکی تدوین و منتشر شده است و چارچوب و ضوابط آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی را تبیین کرده و طیف گسترده‌ای از موضوعات و فرآیندهای آموزشی مرتبط با دانشجویان این مقطع را دربرمی‌گیرد.

از جمله مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این آیین‌نامه می‌توان به شرایط ورود و نام‌نویسی، نظام آموزشی، واحدهای درسی و طول مدت تحصیل، حضور و غیاب، حذف و اضافه، ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو، مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل، انتقال، دانشجویان مهمان، تغییر رشته، پذیرش واحدهای درسی، پایان‌نامه و فراغت از تحصیل اشاره کرد.

بر اساس «آیین‌نامه جدید آموزشی مقطع دکتری عمومی پزشکی»، ضوابط و مقررات آموزشی مقطع دکتری عمومی پزشکی در چارچوب مصوبات و سیاست‌های آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ساماندهی شده است و دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی، اعضای هیئت علمی و دانشجویان این مقطع می‌توانند فرآیندهای آموزشی مرتبط را بر مبنای مفاد آیین‌نامه پیگیری کنند.

انتشار این آیین‌نامه، با تبیین ضوابط و فرآیندهای آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی، زمینه ایجاد وحدت رویه در اجرای مقررات، شفاف‌سازی فرآیندهای تحصیلی و ساماندهی امور آموزشی دانشجویان این مقطع را فراهم می‌کند.

کد مطلب 6952851

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