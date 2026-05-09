به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، معاونت آموزشی وزارت بهداشت در بخشنامه‌ای جدید، مبالغ مربوط به هزینه انصراف، اخراج، وجه التزام و وثیقه‌های مورد نیاز برای تحصیل در خارج از کشور دانش‌آموختگان علوم پزشکی را جهت اجرا تا پایان سال ۱۴۰۵ به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ کرد.

بر اساس این ابلاغیه که به امضای دکتر طاهره چنگیز معاون آموزشی وزارت بهداشت رسیده است، مبالغ تعیین شده به صورت سالیانه محاسبه شده و برای اجرا در سال ۱۴۰۵ ملاک عمل خواهد بود.

مشروح این بخشنامه به شرح زیر است:

«رئیس محترم دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

احتراما، بدینوسیله مبالغ هزینه انصراف، اخراج، وجه التزام/ وثیقه ثبت نام (بدو ورود) دانشجویان، هزینه استنکاف از ایفای تعهدات آموزش رایگان دانش‌آموختگان، میزان وثیقه ملکی/ ضمانت نامه بانکی برای طرح خدمت دوساله پزشکان و پیراپزشکان و تعهدات آموزش رایگان جهت دریافت مدارک تحصیلی به منظور تحصیل در خارج از کشور دانش‌آموختگان رشته‌های علوم پزشکی به شرح جدول ذیل، اعلام می شود.

توجه: دانش‌آموختگان با سهمیه قانون برقراری عدالت آموزشی، ماده واحده افزایش ظرفیت رشته‌های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و سهمیه‌های بومی (استانی خاص) تابع قوانین و مقررات مربوطه بوده و مشمول تحویل مدارک تحصیلی از طریق سپردن وثیقه/ضمانت نامه بانکی نیستند.



در توضیحات ادامه این بخشنامه آمده است:

۱.مبالغ فوق سالیانه و تا پایان سال ۱۴۰۵ ملاک عمل است.



۲. برای محاسبه هزینه انصراف و اخراج دانشجویان، مبالغ فوق در سالهای تحصیل ضرب می شود.



۳. وثیقه طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان سالیانه بوده و مبلغ فوق در مدت طرح ضرب می‌شود.



۴. برای محاسبه میزان وثیقه ملکی/ ضمانت نامه بانکی مورد نیاز جهت وجه التزام ثبت نام (بدو ورود) دانشجویان، هزینه استنکاف از ایفای تعهدات دانش‌آموختگان و وثیقه تعهدات آموزش رایگان به منظور دریافت مدارک تحصیلی و اقدام به تحصیل در خارج از کشور، مبالغ فوق در سنوات تحصیل یا تعهد و ضریب تعهدات، ضرب می‌شود.

(مبلغ سالانه * سنوات تحصیل یا تعهد * ضریب تعهد= میزان وثیقه)



۵. دانش‌آموختگانی که طرح خدمت دوساله پزشکان و پیراپزشکان را انجام نداده‌اند، صرفاً در رشته‌های مورد نیاز و از طریق مرکز خدمات آموزشی وزارت متبوع برای ادامه تحصیل در خارج از کشور اقدام می‌کنند.



۶. در خصوص دانش‌آموختگانی که طرح خدمت دو ساله پزشکان و پیراپزشکان را به انجام رسانده یا از آن معاف هستند، می‌توانند با سپردن وثیقه/ ضمانت نامه بانکی مطابق جدول فوق‌الذکر، مدارک تحصیلی خود را از دانشگاه محل تحصیل اخذ و جهت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر در رشته مورد نظر خود، اقدام کنند.



۷. هر کدام از دانش‌آموختگانی که براساس این بخشنامه مدارک تحصیلی خود را دریافت می‌کنند، چنانچه حداکثر تا دو سال پس از تاریخ سپردن وثیقه/ ضمانت نامه بانکی، مستنداتی مبنی بر شروع به تحصیل در مقاطع تحصیلی بالاتر در دانشگاه های مورد تائید وزارت متبوع در خارج از کشور ارایه نکرده، یا مستنداتی مبنی بر شروع به ایفای تعهدات قانونی در داخل کشور را ارایه نکنند، مستنکف محسوب شده و وثیقه/ ضمانت نامه بانکی سپرده شده آنها به نفع دولت ضبط و به حساب خزانه‌ کشور واریز خواهد شد.



۸. دانش‌آموختگان مقاطع تخصص و فوق تخصص، مشمول سپردن وثیقه/ضمانت نامه بانکی برای طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان یا تحویل مدارک تحصیلی جهت ادامه تحصیل در مقطع بالاتر نبوده و تابع قوانین و مقررات مربوطه هستند.