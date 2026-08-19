به گزارش خبرنگار مهر، خاطره کلیبری صبح چهارشنبه در همایش و نشست سازمانهای مردمنهاد استان زنجان، با ادای احترام به شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای جنگ رمضان، همچنین دانشآموزان، جوانان و نیروهای نظامی و امنیتی، از نقشآفرینی جوانان در تأمین و تقویت امنیت کشور و فعالیتهای آنان در دوران بحران تقدیر و تشکر کرد.
وی افزود: تجربه بحرانهای اخیر نشان داد که جوانان در کنار سایر اقشار جامعه ظرفیت بالایی برای حضور مسئولانه و داوطلبانه دارند و باید این ظرفیت در قالب شبکههای اجتماعی و سازمانهای مردمنهاد بیش از گذشته سازماندهی شود.
مدیرکل مشارکتهای اجتماعی و فعالیتهای داوطلبانه جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: با تداوم رویکرد مردممحور و افزایش اعتماد به جوانان، زمینه برای توسعه مشارکتهای اجتماعی، تقویت سازمانهای مردمنهاد، افزایش سرمایه اجتماعی و استفاده مؤثرتر از ظرفیت جوانان در حل مسائل کشور فراهم شود.
کلیبری گفت: در دو سال ابتدایی دولت چهاردهم یک هزار و ۵۴۰ مجوز برای سازمانهای مردمنهاد جوانان صادر شده که در مقایسه با ۸۴۷ مجوز صادرشده در مدت مشابه دولت سیزدهم، رشد ۸۲ درصدی را نشان میدهد.
وی افزود: رویکرد دولت چهاردهم در حوزه جامعه مدنی و تقویت نقش مردم و جوانان در حل مسائل اجتماعی، زمینه افزایش فعالیت سازمانهای مردمنهاد را فراهم کرده است.
کلیبری ادامه داد: در دو سال ابتدایی دولت سیزدهم ۸۴۷ مجوز برای سازمانهای مردمنهاد جوانان صادر شد، در حالی که این رقم در دو سال ابتدایی دولت چهاردهم به یک هزار و ۵۴۰ مجوز رسیده است که بیانگر رشد ۸۲ درصدی در صدور مجوزهاست.
مدیرکل مشارکتهای اجتماعی و فعالیتهای داوطلبانه جوانان وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: در حوزه تمدید مجوز سازمانهای مردمنهاد جوانان نیز تفاوت قابل توجهی میان عملکرد دو دولت وجود دارد؛ به طوری که در دو سال ابتدایی دولت سیزدهم تنها ۱۴ درخواست تمدید مجوز ثبت شده بود، اما این رقم در دو سال ابتدایی دولت چهاردهم به ۴۷۳ مورد افزایش یافته که رشد نزدیک به سه هزار و ۳۰۰ درصدی را نشان میدهد.
کلیبری این رشد را حاصل تقویت اعتماد به جامعه مدنی و اتخاذ رویکرد جامعهمحور و مردممحور در دولت چهاردهم دانست و گفت: نگاه همراه و متأثر از رویکرد دکتر پزشکیان نسبت به جامعه مدنی، در کنار تعامل مؤثر وزارت ورزش و جوانان با معاونت اجتماعی رئیسجمهور، سازمان امور اجتماعی کشور، وزارت کشور، استانداریها و سایر ارکان حکمرانی، زمینهساز این تغییرات شده است.
وی تأکید کرد: سازمانهای مردمنهاد و جوانان میتوانند در بسیاری از مسائل اجتماعی نقشآفرین باشند و هرچه اعتماد به این ظرفیت افزایش یابد، زمینه برای مشارکت بیشتر جوانان و تقویت سرمایه اجتماعی فراهم خواهد شد.
مدیرکل مشارکتهای اجتماعی و فعالیتهای داوطلبانه جوانان وزارت ورزش و جوانان همچنین به راهاندازی «شبکه ایرانیاران جوان» در معاونت جوانان اشاره کرد و گفت: این شبکه با هدف نقشآفرینی جوانان در موقعیتهای بحرانی ایجاد شده و یکی از اقدامات شاخص و تحولی وزارت ورزش و جوانان به شمار میرود.
کلیبری افزود: جوانان در مراحل پیش از بحران، حین بحران و پس از آن میتوانند نقش مؤثری ایفا کنند و ظرفیت آنان باید به شکلی سازمانیافته در مدیریت و کاهش آثار بحرانها مورد استفاده قرار گیرد.
وی فعالیت جوانان استان زنجان در این زمینه را نیز قابل تقدیر دانست و اظهار کرد: با مدیریت متولیان امر در ادارهکل ورزش و جوانان استان زنجان و دبیر شبکه، امکان تولید لباسهای شبکه ایرانیاران جوان در این استان فراهم شد. کلیبری ادامه داد: این لباسها با هزینه استانها و بدون تحمیل اعتبار اضافی به دولت تولید شد تا برای استفاده در سراسر کشور در اختیار شبکه قرار گیرد و پیش از برگزاری جشنواره ملی اتفاق نیز در اختیار استانها قرار گرفت.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت استان زنجان در حوزه سازمانهای مردمنهاد جوانان گفت: زنجان اکنون رتبه ششم کشور را در صدور مجوز سمنها دارد و روند فعالیت سازمانهای مردمنهاد جوانان در این استان رو به رشد است.
مدیرکل مشارکتهای اجتماعی و فعالیتهای داوطلبانه جوانان وزارت ورزش و جوانان افزود: در سال نخست دولت، هشت مجوز سازمان مردمنهاد در استان زنجان صادر شد و این تعداد امسال به ۲۴ مجوز رسیده که بیانگر رشد ۲۰۰ درصدی است.
کلیبری با تأکید بر ضرورت تقویت نگاه مسئلهمحور در فعالیت سمنها اظهار کرد: هدف از توسعه سازمانهای مردمنهاد صرفاً افزایش تعداد مجوزها نیست، بلکه باید از این ظرفیت برای حل مسائل واقعی جامعه استفاده کرد.
وی تصریح کرد: امیدواریم با تقویت نگاه مسئلهمحور در نشستها و فعالیتهای جوانان و سمنها، مسائل جامعه حتی در مقیاسهای کوچک نیز با کمک همین ظرفیتهای مردمی شناسایی و حل شود.
کلیبری با اشاره به شرایط اجتماعی و تجربه بحرانهای اخیر، تقویت تابآوری اجتماعی را ضروری دانست و گفت: در شرایط بحران، حضور سازمانیافته جوانان میتواند به کاهش آسیبها، افزایش همبستگی اجتماعی و بازگشت سریعتر جامعه به شرایط عادی کمک کند. وی افزود: امیدواریم در سایه صلح و آرامش موجود، بتوانیم فعالیتهای جوانان را توسعه داده و در مسیر افزایش تابآوری اجتماعی و کاهش آثار بحرانها، گامهای مؤثرتری برداریم.
اعتماد به جوانان، مسیر افزایش سرمایه اجتماعی
مدیرکل مشارکتهای اجتماعی و فعالیتهای داوطلبانه جوانان وزارت ورزش و جوانان بر ضرورت افزایش سرمایه اجتماعی از مسیر اعتماد به جوانان تأکید کرد و گفت: جوانان باید در فرآیند حل مسائل جامعه نقش واقعی داشته باشند و این نقشآفرینی نیازمند اعتماد و حمایت دستگاههای مختلف است.
کلیبری ادامه داد: امیدواریم در این مسیر همچنان از حمایت نظام حکمرانی، نهادهای نظارتی و دستگاههای مختلف برخوردار باشیم و جوانان نیز در مسیر مشارکت اجتماعی و حل مسائل جامعه تنها نمانند.
وی خاطرنشان کرد: ظرفیت جوانان صرفاً به حوزه ورزش محدود نمیشود و این قشر میتواند در حوزههای اجتماعی، فرهنگی، امدادی، مدیریت بحران و حل مسائل جامعه نیز نقشآفرینی کند.
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