گفتگوی چند نسل از هنرمندان تجسمی ایران در یک نمایشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی رویداد، نمایشگاه گروهی «پنجاه هفتاد؛ گفتگو روی کاغذ» با نمایش آثاری از ۳۶ هنرمند تأثیرگذار هنرهای تجسمی ایران، به مدیریت هنری آرش تنهایی، عصر جمعه ۳۰ مرداد در گالری دنا افتتاح میشود.
این نمایشگاه، پروژهای با تمرکز بر مدیوم کاغذ و ابعاد استاندارد ۵۰ در ۷۰ سانتیمتر است که به واکاوی امکانات بیانی این رسانه و ایجاد گفتگو میان نسلهای مختلف هنرمندان ایرانی میپردازد.
در این نمایشگاه رویکردهای متنوع هنرمندان در حوزه طراحی و نقاشی روی کاغذ به نمایش گذاشته میشود و امکان مطالعه و مقایسه نگاههای هنری چند نسل از هنرمندان فراهم میشود.
آثار احمد امیننظر، رضا بانگیز، محمدعلی بنیاسدی، عیسی جباری، زندهیاد محمدابراهیم جعفری، آهو حامدی، حسن حامدی، مهدی حسینی، ابراهیم حقیقی، مهدی حمیدی، هادی حیدری، مهرداد ختایی، فرهاد خردمند، مرتضی خسروی، علی ذاکری، مهدی راحمی، پژمان رحیمزاده، امیر سقراطی، رضوان صادقزاده، علیاکبر صادقی، مانی غلامی، آتنا فریدونی، بهنام کامرانی، شهرام کریمی، مسعود کشمیری، کیومرث کیاست، فرهاد گاوزن، زندهیاد علی گلستانه، نصرتالله مسلمیان، معصومه مظفری، نازیلا مقدم، زندهیاد مرتضی ممیز، علی نصیر، رضا هدایت، مرتضی یزدانی و آرمان یعقوبپور در این نمایشگاه ارائه میشود.
در شکلگیری و اجرای این پروژه، کیمیا اسماعیلی به عنوان دستیار کیوریتور و شایان حاجینجف به عنوان عکاس پروژه حضور دارند. این رویداد همچنین با همکاری و مشارکت «چاپ کوفا»، «نشر گهگاه» و «استودیو پله» برگزار میشود.
افتتاحیه نمایشگاه «پنجاه هفتاد؛ گفتگو روی کاغذ» روز جمعه ۳۰ مردادماه از ساعت ۱۶ تا ۲۱ در گالری دنا به نشانی تهران، میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، بالاتر از طالقانی، کوچه سوسن، پلاک ۴، واحد ۲ برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند از ۲ تا ۲۰ شهریور، از ساعت ۱۶ تا ۲۰ از آثار این نمایشگاه بازدید کنند. گالری روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است.
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