خبرگزاری مهر- گروه هنر-آزاده فضلی؛ هنرهای تجسمی یکی از عرصههای هنری در کشورمان است که نسبت به دیگر هنرها امکان بروز و واکنش سریع به اتفاقها را دارد اما عموماً نسبت به دیگر هنرها همچون سینما و موسیقی، مهجور واقع میشود. در سلسله گزارشهای «هنرهای تجسمی در هفتهای که گذشت» درصدد هستیم بخشی از روند اتفاقاتی را که در هفته گذشته افتاده، بیان کنیم.
جمعهها روز تعطیل محسوب میشود اما در این روز، نمایشگاههای هنرهای تجسمی آغاز به کار میکنند و هنرمندان تجسمی اعم از نقاشان، مجسمهسازان، عکاسان، تصویرسازان، گرافیستها، خوشنویسان و … تلاشها و فعالیتهای اخیر خود را در قالب یک نمایشگاه هنری به منصه ظهور میگذارند. «آدینه» روز نانوشته آغازین بر نمایشگاههای هنری است و البته که به دلیل تعطیل بودن اکثر مشاغل، فرصتی مغتنم برای تماشای این آثار هنری توسط اقشار مختلف مردم فراهم میشود.
«نقش میان میدان» در قدم دوم هم کلید خورد
در هفتهای که گذشت، دومین رویداد هنری آفرینش اثر «نقش میان میدان» با اجرای زنده توسط سیدمحمدرضا میری و با خلق اثر «شبهای ایران» برگزار شد.
این رویداد پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ساعت ۲۰ در میدان تجریش و میان تجمع مردم برگزار شد. پیش از این، اولین رویداد توسط حسن روحالامین اجرا شد که حاصل آن، اثر «مردم» بود.
محمدرضا میری هنرمند نقاش و طراح گرافیک، موضوع محوری کار خود را «پرچم حاکمیت الله» معرفی کرد که امروزه در سراسر جهان برافراشتهتر از همیشه شده است. تلاش من تنها برای خوش نشستن در چشم مردم بهعنوان ولینعمتان اصلی این هنر است.
وی این اجرا را نه هیجانِ صرف و نه آرامشِ تنها، بلکه حالتی میان این دو (امر بینالامرین) توصیف و تأکید کرد که هدف او نه ادای انتزاعی و حسآمیزی، بلکه به تصویر کشیدن حقیقتِ اتمسفر و هیجان موجود است.
چه خبر از رویداد «هنر و جنگ» در موزه هنرهای معاصر تهران؟
در هفتهای که گذشت، رویداد دوم از مجموعه نمایشگاه «هنر و جنگ» که شامل نمایش ۱۱ اثر از نقاشان مدرنیست اسپانیا از گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران بود، در روز ۳۰ اردیبهشت به پایان رسید.
دومین نمایشگاه سلسله نمایشگاههای «هنر و جنگ»، در پایان اردیبهشت به پایان رسید و این در حالی است که قرار است سومین رویداد از این نمایشگاه، روز شنبه دوم خرداد با نمایش آثار چاپ هنرمندان مکزیکی ادامه پیدا کند. این رویداد بر اساس اعلام قرار است تا چهارمین رویداد ادامه داشته باشد.
همچنین هفته گذشته، سفیر اسپانیا از نمایشگاه «هنر و جنگ» در موزه هنرهای معاصر تهران بازدید و بر نقش دیپلماسی فرهنگی در پیوند جهانی گسسته تاکید کرد. این نمایشگاه که شامل ۱۱ اثر از ۴ هنرمند شاخص اسپانیایی بود، فرصتی شد تا سفیر این کشور بر اهمیت دیپلماسی فرهنگی و پیام صلحطلبانه هنر در شرایط بحران تأکید کند.
سفیر اسپانیا پس از بازدید از آثار هنرمندان کشورش، ضمن ابراز خرسندی از برگزاری چنین رویدادی در تهران گفت: اسپانیا سنتی دیرینه در هنر ضدجنگ دارد و مواضع ما همیشه بر پایه صلح و احترام به حقوق بشر استوار بوده است. بسیار خوشحالم که در این روزها، ۱۱ اثر از هنرمندان برجسته اسپانیایی در اینجا به نمایش درآمده است. این دقیقاً همان معنای متحد کردن جهانی گسسته است که شورای بینالمللی موزهها (ICOM) امسال بر آن تأکید دارد. من در ایران میمانم و متعهد هستم که به عنوان سفیر، پیوند میان نهادهای فرهنگی اسپانیا و این موزه را مستحکم کنم. ما از پروژههای مشترک مانند انتشار کتابهای هنری به زبان فارسی و اسپانیایی و برگزاری جلسات نقد آثار در حوزه سینما و موسیقی نیز استقبال میکنیم.
سفیر اسپانیا، نمایشگاه «هنر و جنگ» را نمونهای موفق از نقش هنر در گفتگوی میان فرهنگها دانست و ابراز امیدواری کرد که چنین رویدادهایی بتوانند در شرایطی که سیاست در ایجاد صلح درمیماند، پیونددهنده دلهای ملتها باشند.
در کنار برگزاری این سلسله رویداد و نمایشگاهها، نشستهای تخصصی با موضوع «تابآوری و جنگ» تدارک دیده شده که در هفته گذشته، ششمین نشست از سلسله نشستهای «هنر و تابآوری» با عنوان «موسیقی و تابآوری از رهگذر اسطوره» در کتابخانه این موزه برگزار شد. در این نشست، سیاوش لطفی، موسیقیدان و پژوهشگر، به سخنرانی پرداخت.
نمایشگاهی از گوشه گوشه ایران برای حس کردن ایرانیبودن
روزهای جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی علیه ایران برای همگان سخت، دشوار و دلهرهآور بود، برخی هم در این دوران به مشکلات معیشتی دچار شدند. در این میان، هنرمندان نیز ضرر بسیاری را متحمل شدند. درحقیقت با وقوع جنگ، آنچه آنها به عنوان کالا به مخاطب ارائه میدادند، دیگر برای آحاد جامعه در اولویت نیست و شرایط سختی برای آنها که تنها راه درآمدشان فعالیت هنری است، ایجاد شده است. از این رو برگزاری نمایشگاههایی همچون «برای ایران» برای هنرمندان حیاتی حساب میشود.
«برای ایران» عنوان نمایشگاهی است که در گوشه گوشه آن نشانی از ایران و ایرانی بودن به چشم میخورد؛ چه در آثاری که روی دیوار رفته و چه آنها که در همان محل و در لحظه خلق میشدند. این نمایشگاه سفری است از زمینهای شالی کاری تا سیاحتی در دنیای نقاشی خط؛ نمایشی از زیبایی لباس زنان بلوچ و قدم زدن در بازارهای ایرانی که حضور در آنها حس ایرانی بودن را چندین برابر میکند.
این نمایشگاه که دربرگیرنده حدود ۳۰۰ تابلو نقاشی، نقاشیخط و مجسمه، در تعامل رو در رو با هنرمندان است، هفته گذشته در همه فضاهای نمایشگاهی خانه هنرمندان ایران افتتاح شد. گالریهای بهار، تابستان، پاییز، زمستان، میرمیران، ممیز و نامی (مجموعا هفت سالن تخصصی) میزبان این رویداد فرهنگی است؛ رویدادی که در دل خود، روایتی از تداوم خلاقیت در روزگار دشوار جنگ تحمیلی و پس از آن دارد.
«برای ایران» با هدف حمایت از هنرمندانی برگزار میشود که در شرایط اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی، ناگزیر با دشواری در تأمین هزینههای زندگی و همچنین مواد اولیه خلق اثر مواجه هستند. برگزارکنندگان تأکید دارند که این یاری، صرفا جنبه مادی ندارد، بلکه میخواهد انگیزه خلق آثار ارزنده را در هنرمندان زنده نگه دارد. از مجموع بیش از ۳۰۰ اثر ارائه شده در این رویداد هنری، حدود ۱۸۰ تابلو نقاشی، نزدیک به ۷۰ قطعه نقاشیخط و بیش از ۵۰ مجسمه در اندازههای مختلف به نمایش درآمد.
این نمایشگاه تا هشتم خرداد ۱۴۰۵ هر روز به جز روزهای شنبه از ساعت ۱۶ تا ۲۱ در خانه هنرمندان ایران واقع در خیابان ایرانشهر، خیابان موسوی، میزبان علاقهمندان است.
«موج یادها» با یاد شهدای ناوشکن دنا تمام شد
در هفته گذشته، مراسم اختتامیه رویداد ملی «موج یادها» با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی اصغر مظلومی فرمانده سابق ناو بندر مکران در ماموریت کد ۳۶۰ و جمعی از مسئولان و هنرمندان، با اجرای ارکستر سمفونیک صدا و سیما در مجموعه برج آزادی برگزار شد.
رویداد ملی «موج یادها» با نگاهی به میراث ماندگار شهدای جنگ تحمیلی سوم، شهدای ناوشکن دنا، شهدای مدرسه میناب تلاش کرد با زبان هنر، روایت حماسه و فداکاری را برای نسل امروز بازآفرینی کند.
در بخشهای مختلف این رویداد، وزیر فرهنگ و همراهان از نمایشگاه چندرسانهای «لالههای سفید»، سازه نمادین ناوشکن «دنا» و آثار مرتبط با شهدای این ناوشکن بازدید کردند؛ بخشهایی که با روایتی تصویری و هنری، یاد و خاطره رشادتها و فداکاریهای دوران دفاع مقدس را زنده نگه میداشت.
درگذشت عکاسی که به «پدر معنوی» آموزش عکاسی مشهور بود
در هفتهای که گذشت، یحیی دهقانپور هنرمند پیشکسوت عکاس و مدرس دانشگاه، در ۸۶ سالگی دارفانی را وداع گفت. دهقانپور، یکی از چهرههای جریانساز و تأثیرگذار در تاریخ عکاسی معاصر ایران است که نه تنها به عنوان یک عکاس خلاق، بلکه به عنوان یک مدرس و نظریهپرداز برجسته شناخته میشود.
بسیاری از اساتید امروز دانشکدههای هنر و عکاسان نامدار معاصر، روزگاری شاگرد او بودهاند. دهقانپور با دانش بهروز و تسلط بر جریانهای مدرن عکاسی غرب، توانست دیدگاههای جدیدی را وارد فضای آموزشی ایران کند. او را «پدر معنوی» آموزش عکاسی در دهههای اخیر میدانند که توانسته بود میان تکنیک و نگاه روشنفکرانه پیوندی عمیق برقرار کند.
مراسم بزرگداشت زندهیاد یحیی دهقانپور نیز، پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
در این مراسم، حمید سوری تئوریسین هنر، مسعود مترجمزاده، مهران مهاجر و فرهاد فخریان عکاس و از شاگردان مرحوم دهقانپور، حمید دهقانپور برادر زندهیاد یحیی دهقانپور، جاسم غضبانپور، حسین چنعانی، سیفالله صمدیان، محمود کلاری، کامران شریفی، افشین شاهرودی، اسماعیل عباسی، ساعد نیک ذات و جمعی دیگر از علاقهمندان به هنر عکاسی حضور داشتند.
در این مراسم، ویدئویی از عکسهای آلبوم زندهیاد دهقانپور نمایش داده شد و پس از آن فیلمی از سخنان اعضای خانواده یحیی دهقانپور در مورد آن زندهیاد پخش شد. سپس فیلم پروژههای عکاسی زندهیاد یحیی دهقانپور به نمایش درآمد.
افتتاح نمایشگاههای هنری در آدینه
نمایشگاه گروهی نقاشی «تقاطع: چهرهها» در گالری باشگاه، نمایشگاه آثار ابراهیم حقیقی با عنوان «تیغ اندیشیها» در گالری سهراب، نمایشگاه «بقا- روز داوری» در گالری ایرانشهر، نمایشگاه «ویتامین ج» در گالری هور، نمایشگاه «من، در جوار خود» در گالری عصر، نمایشگاه «نقشههایی برای گم شدن» در گالری دنا، نمایشگاه «خاکستر» در گالری افرند و نمایشگاه «تا هوای تکامل» در گالری ملل، از جمله نمایشگاههایی هستند که عصر جمعه اول خرداد افتتاح میشوند.
