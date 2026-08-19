صادرات ایران به قطر به روال عادی بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، ازسرگیری فعالیتهای دریایی و لجستیکی در خلیج فارس و دریای عمان، مسیر صادرات ایران به قطر را پس از محدودیتهای ناشی از جنگ دوباره فعال کرده است.
با بازگشایی گمرک الرویس قطر، صادرات از بوشهر و هرمزگان از سر گرفته شده و فعالان اقتصادی از بازگشت مبادلات به روال پیشین خبر میدهند.
بر اساس این گزارش، خورشید گزدرازی رئیس اتاق مشترک ایران و قطر در گفتگویی با اشاره به تأثیر شرایط جنگی بر تجارت دو کشور گفت: همزمان با شرایطی که در ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس ایجاد شد، فعالیتهای لجستیکی، دریایی و دریانوردی در خلیج فارس و دریای عمان نیز با محدودیت مواجه شد.
وی ادامه داد: این شرایط بر بازارهای هدف صادراتی ایران در کشورهای حوزه خلیج فارس اثر گذاشت و صادرات به این کشورها، از جمله قطر متوقف شد.
گمرک الرویس قطر که یکی از مبادی ورود کالاهای صادراتی ایران به این کشور است نیز در این دوره فعالیت نداشت.
رئیس اتاق مشترک ایران و قطر با اشاره به تغییر شرایط طی یک ماه گذشته افزود: با توجه به روابط سیاسی مناسب میان دو دولت و رایزنیهای انجام شده، گمرک الرویس قطر مجدد فعالیت خود را آغاز کرده و اکنون صادرات کالا از استانهای بوشهر و هرمزگان به قطر در جریان است.
گزدرازی درباره کالاهای صادراتی ایران به قطر گفت: بخشی از کالاهای ارسالی شامل مواد معدنی و مصالح ساختمانی موردنیاز قطر است. همچنین با توجه به فصل تابستان، میوههای گرمسیری ایران که مورد استقبال مصرفکنندگان قطری قرار دارند، بهصورت مستمر از بنادر ایران به سمت قطر صادر میشوند.
وی تأکید کرد: در حال حاضر چالش خاصی در روند صادرات وجود ندارد و تجارت با قطر به شرایط پیش از جنگ بازگشته است.
این فعال اقتصادی درباره وضعیت نقلوانتقال پول نیز گفت: شرایط در این حوزه نسبت به قبل از جنگ تغییر چندانی نکرده و محدودیتهای قبلی مربوط به حواله و مبادلات مالی همچنان وجود دارد.
به گفته رئیس اتاق بوشهر فعالان اقتصادی برای نقلوانتقال و دریافت پول حاصل از تجارت از ظرفیت صرافیها استفاده میکنند.
البته با وجود محدودیتهای مالی، صادرات ایران به قطر در حال حاضر به روال قبل بازگشته و ادامه دارد.
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