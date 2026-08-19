شهادت امام حسن عسکری (ع) هیئت کجا برویم؟

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت هشتم ربیع الاول و سالروز شهادت امام یازدهم شیعیان حضرت امام حسن عسکری (ع) برنامه هیئت های سراسر کشور همزمان با سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) مراسم عزاداری و سوگواری مساجد و هیئت ها اعلام شد.
مسجد ارک
سخنران:حاج مهدی توکلی
مداح: حاج منصور ارضی
زمان:جمعه۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸:۳۰ صبح
نشانی:خیابان پانزده خرداد مسجد ارک
هیئت محبان فاطمه الزهرا(س)
سخنران:حجت الاسلام بیگدلو
مداحان: حاج سعید حدادیان/ کربلایی محمد حسین حدادیان
زمان:پنجشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۲۰
نشانی: خیابان آزادی غرب یادگار امام مهدیه امام حسن مجتبی(ع)
هیئت مکتب الزهرا(س)
سخنران: حجت الاسلام اسماعیل رمضانی
مداحان:حاج محمود کریمی/ کربلایی حسین طاهری/ کربلایی علیرضا طاهری
زمان:پنجشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۵ از اذان مغرب
نشانی: خیابان شریعتی خیابان شهدای ناجا ستاد فرماندهی تهران بزرگ حسینیه چهارده معصوم
هیئت زوار البقیع
پیش منبر: حاج سعید هدایتیان
سخنران: حجت الاسلام حامد کاشانی
مداحان: حاج حمید دادوندی/ کربلایی حسین ستوده
زمان:پنجشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۲۰
نشانی: میدان بهارستان نرسیده به چهارراه سرچشمه انتهای کوچه صیرفی پور یادمان شهدای هفتم تیر
هیئت عبدالله ابن الحسن(ع)
سخنران: حجت الاسلام حامد کاشانی
مداح: حاج حنیف طاهری
زمان: پنجشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۵ از اذان مغرب
نشانی:فرمانیه دیباجی شمالی نرسیده به بزرگراه صدر مسجد الرضا(ع)
هیئت حسن جانم تهران
سخنران:شیخ اسماعیل رمضانی
مداحان:کربلایی سید امیر حسینی / کربلایی امین قدیم
زمان: چهارشنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۲۲
نشانی: ضلع غربی میدان آزادی مسجد ۷۲ تن
تکیه شهیده
سخنران:شیخ مهدی گودرزی
مداح: حاج حمید دادوندی
زمان: چهارشنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۲۲:۳۰
نشانی: میدان فردوسی انتهای ایرانشهر مسجد جلیلی
بیت الحسنی
سخنران: استاد حاج مهدی توکلی
مداحان: حاج مهدی رعنایی/ کربلایی علی پورکاوه/کربلایی محمدرضا چاوشی/ حاج محمود محمدی
زمان: چهارشنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۲۰:۳۰
نشانی: خیابان ولیعصر جنب مهدیه تهران کوچه مهدیه هیئت امام حسن مجتبی (ع)
هیئت غریبان متوسلین به حضرت زهرا (س)
سخنران: حاج علی قربانی
مداح: حاج علی اکبر زاد فرج
زمان:پنجشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۲:۳۰
نشانی:خیابان هفده شهریور خیابان شیرازی کوچه حسن زاده کوچه فکری بن بست فکری
هیئت ماتمکده حضرت زینب (س)
سخنران: حجت الاسلام شجاعی
مداحان: کربلایی حسین عینی فرد/ حاج علی اکبر زاد فرج
زمان: جمعه۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۵ از نماز جماعت ظهر
نشانی: خیابان وحدت اسلامی بعد از پل ابوسعید خیابان فرهنگ بن بست هفتم
هیئت مکتب العباس (ع)
پیش منبر: حاج احمد چینی
سخنران:حجت الاسلام سید جلال موسویان
مداح: کربلایی سید محمدرضا نوشه ور
زمان:جمعه۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت۱۷
نشانی:میدان شهدا خیابان مجاهدین اسلام جنب برج بهنام
روضه رضیع الحسین (ع)
سخنران: حجت الاسلام میرزامحمدی
مداح:حاج سید محمد جوادی
زمان:چهارشنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۵ از اذان مغرب
نشانی:خیابان پیروزی بین بزرگراه امام علی(ع)و خیابان شکوفه حسینیه دبیرستان حنیف
هیئت مکتب الحسین(ع)
سخنرانان: شیخ هادی الیاسی /حاج مهدی توکلی
مداحان:کربلایی سید حجت بحرالعلوم /کربلایی حسن حسینخانی /حاج علی اکبرزادفرج
زمان:از پنجشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۵ به مدت ۲روز از ساعت ۱۶:۳۰
نشانی:میدان شهدا خیابان مجاهدین اسلام خیابان زرین خامه خیابان خدایی
هیئت متوسلین به حضرت زهرا (س)
سخنران:حجت الاسلام حامد کاشانی
مداح: حاج علی اکبر زاد فرج
زمان:جمعه ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۵ از نماز مغرب و عشا
نشانی:چهارراه نظام آباد خیابان مدنی جنوبی نرسیده به اتوبان امام علی مسجد امام حسن مجتبی
مسجد جامع فردانش
سخنران:شیخ هادی الیاسی
مداحان: حاج حمید آزاد/ کربلایی امین شادکام / حاج سید محمد جوادی
زمان:جمعه ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۵ از نماز ظهر و عصر
نشانی:جوادیه ۱۰متری اول نبش بازارچه+
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