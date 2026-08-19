شهادت امام حسن عسکری (ع) هیئت کجا برویم؟

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت هشتم ربیع الاول و سالروز شهادت امام یازدهم شیعیان حضرت امام حسن عسکری (ع) برنامه هیئت های سراسر کشور همزمان با سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) مراسم عزاداری و سوگواری مساجد و هیئت ها اعلام شد.

مسجد ارک

سخنران:حاج مهدی توکلی

مداح: حاج منصور ارضی

زمان:جمعه۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸:۳۰ صبح

نشانی:خیابان پانزده خرداد مسجد ارک

هیئت محبان فاطمه الزهرا(س)

سخنران:حجت الاسلام بیگدلو

مداحان: حاج سعید حدادیان/ کربلایی محمد حسین حدادیان

زمان:پنجشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۲۰

نشانی: خیابان آزادی غرب یادگار امام مهدیه امام حسن مجتبی(ع)

هیئت مکتب الزهرا(س)

سخنران: حجت الاسلام اسماعیل رمضانی

مداحان:حاج محمود کریمی/ کربلایی حسین طاهری/ کربلایی علیرضا طاهری

زمان:پنجشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۵ از اذان مغرب

نشانی: خیابان شریعتی خیابان شهدای ناجا ستاد فرماندهی تهران بزرگ حسینیه چهارده معصوم

هیئت زوار البقیع

پیش منبر: حاج سعید هدایتیان

سخنران: حجت الاسلام حامد کاشانی

مداحان: حاج حمید دادوندی/ کربلایی حسین ستوده

زمان:پنجشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۲۰

نشانی: میدان بهارستان نرسیده به چهارراه سرچشمه انتهای کوچه صیرفی پور یادمان شهدای هفتم تیر

هیئت عبدالله ابن الحسن(ع)

سخنران: حجت الاسلام حامد کاشانی

مداح: حاج حنیف طاهری

زمان: پنجشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۵ از اذان مغرب

نشانی:فرمانیه دیباجی شمالی نرسیده به بزرگراه صدر مسجد الرضا(ع)

هیئت حسن جانم تهران

سخنران:شیخ اسماعیل رمضانی

مداحان:کربلایی سید امیر حسینی / کربلایی امین قدیم

زمان: چهارشنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۲۲

نشانی: ضلع غربی میدان آزادی مسجد ۷۲ تن

تکیه شهیده

سخنران:شیخ مهدی گودرزی

مداح: حاج حمید دادوندی

زمان: چهارشنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۲۲:۳۰

نشانی: میدان فردوسی انتهای ایرانشهر مسجد جلیلی

بیت الحسنی

سخنران: استاد حاج مهدی توکلی

مداحان: حاج مهدی رعنایی/ کربلایی علی پورکاوه/کربلایی محمدرضا چاوشی/ حاج محمود محمدی

زمان: چهارشنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: خیابان ولیعصر جنب مهدیه تهران کوچه مهدیه هیئت امام حسن مجتبی (ع)

هیئت غریبان متوسلین به حضرت زهرا (س)

سخنران: حاج علی قربانی

مداح: حاج علی اکبر زاد فرج

زمان:پنجشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۲:۳۰

نشانی:خیابان هفده شهریور خیابان شیرازی کوچه حسن زاده کوچه فکری بن بست فکری

هیئت ماتمکده حضرت زینب (س)

سخنران: حجت الاسلام شجاعی

مداحان: کربلایی حسین عینی فرد/ حاج علی اکبر زاد فرج

زمان: جمعه۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۵ از نماز جماعت ظهر

نشانی: خیابان وحدت اسلامی بعد از پل ابوسعید خیابان فرهنگ بن بست هفتم

هیئت مکتب العباس (ع)

پیش منبر: حاج احمد چینی

سخنران:حجت الاسلام سید جلال موسویان

مداح: کربلایی سید محمدرضا نوشه ور

زمان:جمعه۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت۱۷

نشانی:میدان شهدا خیابان مجاهدین اسلام جنب برج بهنام

روضه رضیع الحسین (ع)

سخنران: حجت الاسلام میرزامحمدی

مداح:حاج سید محمد جوادی

زمان:چهارشنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۵ از اذان مغرب

نشانی:خیابان پیروزی بین بزرگراه امام علی(ع)و خیابان شکوفه حسینیه دبیرستان حنیف

هیئت مکتب الحسین(ع)

سخنرانان: شیخ هادی الیاسی /حاج مهدی توکلی

مداحان:کربلایی سید حجت بحرالعلوم /کربلایی حسن حسینخانی /حاج علی اکبرزادفرج

زمان:از پنجشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۵ به مدت ۲روز از ساعت ۱۶:۳۰

نشانی:میدان شهدا خیابان مجاهدین اسلام خیابان زرین خامه خیابان خدایی

هیئت متوسلین به حضرت زهرا (س)

سخنران:حجت الاسلام حامد کاشانی

مداح: حاج علی اکبر زاد فرج

زمان:جمعه ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۵ از نماز مغرب و عشا

نشانی:چهارراه نظام آباد خیابان مدنی جنوبی نرسیده به اتوبان امام علی مسجد امام حسن مجتبی

مسجد جامع فردانش

سخنران:شیخ هادی الیاسی

مداحان: حاج حمید آزاد/ کربلایی امین شادکام / حاج سید محمد جوادی

زمان:جمعه ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۵ از نماز ظهر و عصر

نشانی:جوادیه ۱۰متری اول نبش بازارچه+