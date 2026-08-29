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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۵۰

خیرخواهی امتیاز اندیشۀ سیاسی اسلام است

خیرخواهی امتیاز اندیشۀ سیاسی اسلام است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام‌گفت: خیرخواهی امتیاز اندیشۀ سیاسی اسلام است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جلیلی عضو شورای عالی امنیت ملی در فضای مجازی نوشت: خیرخواهی امتیاز اندیشۀ سیاسی اسلام است. برخلاف نگاه فردگرایانۀ غرب، اسلام در اندیشۀ سیاسی از نقش مشترک و حق متقابل سخن می‌گوید.

اینجا دیگر انسان گرگ انسان نیست، خیرخواه دیگران است؛ اینجا دولت هیولای لویاتان نیست، بلکه حاکم به مثابۀ ولی هم سرپرست است و هم دوست. پس اتفاقا زمینۀ نقش‌آفرینی مردم برای خیرخواهی را فراهم می‌کند. اینگونه، مشارکت و نظارت فقط محدود به مجلس و رسانه و احزاب نیست، بلکه همه مردم و حکومت وظیفه متقابل دارند که یکدیگر را نصیحت کنند. جامعه‌ای که در آن سخن حق، نقد خیرخواهانه و مشورت عادلانه وجود داشته باشد، ظرفیت بیشتری برای اصلاح امور و مقابله با تفرقه و فتنه خواهد داشت.

کد مطلب 6931020
نفیسه عبدالهی

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