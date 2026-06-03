عید غدیر هیئت کجا برویم؟

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت فرا رسیدن ۱۸ ذی الحجه عیدغدیر خم مراسم جشن و سخنرانی در مساجد و هیئت‌های مذهبی برگزار می شود.

برنامه تعدادی از این مراسم به شرح زیر است:

مسجدجامع المهدی(عج)

سخنران: حجت الاسلام اسلام نژاد

مداح: محمدرضا محمودی

زمان: ۱۳ خرداد ماه ساعت ۱۷:۳۰

نشانی: تهرانپارس، خیابان شهید زهدی

مسجد ارک

سخنران:حجت الاسلام حامد کاشانی، حجت الاسلام ناصر یوسفی

مداح: منصور ارضی

زمان: ۱۳ و پنجشنبه ۱۴ خردادماه از نماز مغرب و عشا

نشانی:خیابان پانزده خرداد

مسجدلامع

سخنران: حجت الاسلام مرتضی عبدالمالکی

مداح:علی شبانی، علی زارع اصغری، علیرضا نیک نژاد

زمان: ۱۳ خرداد ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: خیابان شهید ثلاث

مسجد الرضا(ع)

سخنران: حجت الاسلام مصطفی کرمی

مداح:حنیف طاهری

زمان: ۱۳ خرداد ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: فرمانیه، دیباجی شمالی

مسجدحضرت علی بن موسی الرضا(ع)

سخنران: حجج اسلام شرع الاسلام، لواسانی

مداح: مجتبی باقری

زمان:۱۳ و ۱۴ خرداد ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: میدان شهدا، خیابان شهید قادری

مسجدجامع نظام مافی

سخنران: حجت الاسلام هادی پور

مداح:حمیدرضوانی، وحیدیوسفی

زمان:۱۳ و ۱۴ خردادماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:بلوار آیت الله کاشانی، سه راه جنت آباد جنوبی

مسجد آشتیانی ها

سخنران:خانم موسوی

مداح:خانم مومنی

زمان:۱۴خردادماه ساعت ۱۰ صبح

نشانی: خیابان ۱۷ شهریور، خیابان درخشان

مسجدبقیع

سخنران: حجت الاسلام کریمی

مداح:حسنعلی اولادی

زمان: ۱۳خردادماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: خیابان ستارخان، خیابان خارک

مسجد الزهرا(س)

مداح:محمدحسین نمازی

زمان: ۱۳ خرداد ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:خیابان ایران، خیابان شهید مهدوی پور

مسجدحضرت رسول اکرم(ص)

سخنران: حجت الاسلام حسین انصاریان

زمان:۱۴خردادماه بعد از نماز ظهر و عصر

نشانی:خانی آبادنو، اول خیابان میعاد

مسجدجابری

سخنران: حجت الاسلام سعید شحیطاط

زمان:۱۴ خرداد ماه ساعت ۱۱ صبح

نشانی: میدان کلانتری، خیابان شهید درودیان

مسجد سراج الملک

سخنران: حجت الاسلام حسین انصاریان

زمان:۱۳خردادماه بعد از نماز ظهر و عصر

نشانی:خیابان امیرکبیر، بعد از پامنار

مسجدعلوی

سخنران: حجت الاسلام روح الامین

مداح: سعید توکلی

زمان: ۱۳خردادماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: میدان قدس، خیابان شریعتی، کوچه واعظ زاده

مسجد علی بن الحسین(ع)

سخنران: حجج اسلام میرباقری، طالعی، عبدالهادی فقهی زاده، علی محمدی، مجیدمعارف، محمدحسین رجبی دوانی، محمد مسجدجامعی

زمان: از ۱۳ خردادماه به مدت ۸ شب پس از نماز مغرب و عشا

نشانی:خیابان دربند، خیابان احمدی زمانی

مسجد ۱۴ معصوم(ع)

سخنران: حجت الاسلام رضا حاجی لری

مداح: امیرنعیمی

زمان:۱۴خردادماه بعد از نماز ظهر و عصر

نشانی: شهرری، خیابان صمدی

مسجدجامع الغدیر

سخنران:حجج اسلام ادیب یزدی، حسینی، ماندگاری، دولابی، سعیدی آریا، سنجری، صراف، حاج علی اکبری، طباخیان

مداح: محمودی، دادوندی، طاهری، احمدی، قاضوی، بابایی، علی کرمی، عراقی

زمان: از ۱۰ خردادماه به مدت ۱۰ شب بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: میدان خراسان، خیابان شهید حدادعادل

مسجدصاحب الزمان(عج)

سخنران: حجت الاسلام حسین انصاریان

زمان: ۱۳ و ۱۴خردادماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:سعادت آباد، بلوار آسمانها

مسجدرحمتیه

سخنران: حجت الاسلام موسوی واعظ

مداح:سیدمحمد قاضوی

زمان: ۱۳خردادماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:خیابان پیروزی، خیابان شکوفه

مسجدمهدویه

سخنران: حجت الاسلام حامدکاشانی

مداح:مهدی اقدم نژاد، حنیف طاهری

زمان: ۱۳خردادماه بعد از نماز ظهر و عصر

نشانی: چهارراه مولوی، کوچه حاتمی

مسجدجامع الزهرا(س)

سخنران: حجت الاسلام محمدشریفیان، داوود منظور

مداح: علی جهانبخش، مرتضی طاهری

زمان:۱۳ و ۱۴خردادماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:شهران، بلوار کوهسار، میدان بهاران

مسجدفخرآباد

سخنران:حجج اسلام میرهاشم حسینی، محمدباقرتحریری، سیدابوالحسن نواب، سعید صلح میرزایی، حسین شریعتمداری

زمان:۱۳ و ۱۴ خرداد ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: دروازه شمیران

مسجدجامع قلهک

سخنران: حجت الاسلام یقینی

زمان:۱۳خردادماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:خیابان شریعتی، بالاتر از ایستگاه متروی قلهک

حسینیه مبارکه گودال قتلگاه

سخنران:حجج اسلام علیرضا حسینی، حسن محمودی، مهدی توکلی

مداح:روح الله بهمنی، علی عشرتی، محمد بیابانی، امیرطلاجوران، محمود اشتیاقی، علیرضا قانعی، حسین مردانی

زمان:۱۳، ۱۴ و ۱۵ خرداد ماه ساعت ۲۰

نشانی:تقاطع بزرگراه شهید محلاتی و بلوار ابوذر

حسینیه آیت الله حق شناس

پیش منبر:حاج مهدی سماواتی

سخنران:حجت الاسلام حامد کاشانی

مداح:حنیف طاهری، جواد هاشمی قمی، ابوذر بیوکافی، علی اکبرزادفرج

زمان: از ۱۱ خرداد ماه به مدت ۴ روز ساعت ۶:۴۵

نشانی:میدان شهدا خیابان مجاهدین اسلام

هیئت انصارالعباس(ع)

سخنران: حجت الاسلام اسماعیل رمضانی

مداح: سید محمد جوادی، محمد ابراهیمی اصل، سعید چرخگرد

زمان: ۱۴ خرداد ماه ساعت ۲۲

نشانی:خیابان قزوین خیابان برادران حسنی

هیئت معظم زوار الحسن(ع)

سخنران: حجت الاسلام احمدناظمی

مداح: علیرضا پناهی، عرشیا بدوحی

زمان: ۱۳ خرداد ماه ساعت ۱۹

نشانی: خیابان پیروزی، خیابان کلینی

بیت الحسن المجتبی(ع)

قرائت زیارت امین الله: حجت الاسلام حسینی مجد

سخنران: حجت الاسلام سیدجواد بهشتی

مداح:سیدیاسر موسوی

زمان:۱۴خردادماه ساعت ۷ صبح

نشانی:خیابان ایران

مکتب رضای فاطمه(س)

سخنران: حجت الاسلام خوشی خوانساری

مداح: محمدرضا الهی

زمان:۱۲ خرداد ماه ساعت ۲۰

نشانی: خیابان ایران، کوچه کبریتچی

هیئت متوسلین حضرت رقیه(س)

سخنران: حجت الاسلام محمدشاه

زمان:۱۲خردادماه ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: خیایابان پیروزی، خیابان دهم فروردین

بوستان زیتون

مداح:ناصرآیینی

زمان:۱۴خردادماه ساعت ۸ صبح

نشانی:بزرگراه آهنگ

مجموعه سرچشمه

سخنران:حجت الاسلام حامدکاشانی

مداح:حسین ستوده، سعید هدایتیان، سیدحمیدرضا برقعی

زمان: ۱۳خردادماه ساعت ۲۰

نشانی:میدان بهارستان، چهارراه سرچشمه

هیئت محبان المهدی(عج)

سخنران: مهدی توکلی

مداح:علی کرمی، علی ذاکری

زمان:۱۲خرداد ماه ساعت ۲۱

نشانی:خیابان مجاهدین اسلام، کوچه صادق اسلامی

هیئت محب الشهدا

سخنران: حجت الاسلام محمود ریاضت

مداح:محمدحسین عطاییان

زمان:۱۳خردادماه ساعت ۱۷

نشانی:خیابان پیروزی، خیابان شهید نجار محمودی

حسینیه مرحوم پنبه چی

سخنران: حجت الاسلام حامدکاشانی

مداح:سیدحجت بحرالعلومی، امیرطلاجوران، حسین فروغی، محمدابراهیمی اصل

زمان:۱۳خردادماه ساعت ۱۷

نشانی: خیابان ۱۷ شهریور، خیابان شیرازی

هیئت علمدار کربلا

مداح:میلادمقصودی

زمان:۱۳ خرداد ماه ساعت ۱۹:۳۰

نشانی:میدان نماز، خیابان شهید پاک نیت

ستادغدیر افسریه

سخنران: حجج اسلام حسن آبادی، شهاب مرادی

مداح: محمدرسولی، رضاغلامی، حمیدرضا نواب

زمان:۱۳خردادماه ساعت ۱۸

نشانی:خیابان شهید رحیمی

موسسه قرآن و عترت علی بن موسی الرضا(ع)

سخنران: علی غلامی

زمان:۱۳خردادماه ساعت ۱۰ صبح

نشانی: خیابان ایران، خیابان شهید مهدوی پور

هیئت صاحب الزمان(عج)

سخنران:خانم عبدالباقی

مداح:خانم حسینی

زمان:۱۳خردادماه ساعت ۱۶

نشانی: خیابان پیروزی، روبروی ایستگاه متروی نبرد

هیئت مکتب الشهدا

سخنران: مهدی حسن آبادی

مداح: امیرحسین ثابتی، سیدحجت بحرالعلومی

زمان:۱۳خرداد ماه ساعت ۱۶

نشانی: ۱۳خردادماه ساعت ۱۶

نشانی: خیابان پیروزی، خیابان کریمشاهیان

امامزاده یحیی و محمد(ص)

سخنران:حجت الاسلام علی خزاعی

مداح:امیرکرمی، محسن عراقی، محمدحسنلو، حامدامامی

زمان:۱۲تا ۱۴خردادماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: خیابان ۱۵خرداد شرقی، کوچه امامزاده یحیی

هیئت جوادالرضا(ع)

سخنران: حجت الاسلام حمیدنادری

مداح:ابوذرجبرائیلی، مقصود اقبالی، امیدروستایی، حسین جعفری، حسن رستگار

زمان:۱۳خردادماه ساعت ۲۰

نشانی:تهرانپارس، انتهای جشنواره

هیئت محبان الزهرا(س)

سخنران: حجت الاسلام سیدحسین هاشمی نژاد

مداح: سعید هدایتیان، مجتبی عسگری، مهدی تقی لو، مهدی حسنلو

زمان: ۱۳ و ۱۴خرداد ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:خیابان وحدت اسلامی (روبروی اداره آگاهی)، کوچه پهلوان حسن، کوچه یحیوی

بیت الهادی(ع)

سخنران: حجت الاسلام میثم علی پناه

مداح: علی ترابی، محمد رستمی

زمان: ۱۳ و ۱۴خردادماه ساعت ۱۷:۳۰

نشانی:خیابان شوش شرقی، چهارراه (لب خط)، خیابان امام موسی صدر

هیئت حضرت صدیقه(س)

سخنران: آیت الله سیدمحمدرضا امام الجزایری

زمان:۱۳ و ۱۴خردادماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:خیابان ایران جنوبی، خیابان سرگرد محبی، نبش گلستان، پلاک ۳۴

بیت الزهرا(س)

سخنران: حجت الاسلام حسین انصاریان

زمان:۱۴خردادماه ساعت ۲۱:۳۰

نشانی: تهرانپارس، بالاتر از فلکه سوم

مجتمع دینی مشکوه

سخنران: حجت الاسلام محمدعبدی

مداح: جواد حبیبی، حسین حبییی، محمدباغکی، مرتضی صیاد، مسعود قطان، سیدعبدالهادی وطنی

زمان: ۱۳تا ۱۵ خردادماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: خیابان ایران جنوبی، کوچه قوامی، بن بست شفیعی

شبکه جهانی بیت العباس(ع)

سخنران: حجت الاسلام فاضل نیشابوری

زمان: ۱۳تا ۱۵ خردادماه ساعت ۲۳

نشانی اینترنتی:http://aparat.com/beitolabbastv/live

حسینیه امام هادی(ع)

سخنران: حجت الاسلام اسماعیل رمضانی

مداح: حمید دادوندی، جواد پورجمشیدیان، وحیدعلیخانی

زمان:۱۳خردادماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:خزانه بخارایی، فلکه سوم خزانه

مدرسه امام هادی(ع)

سخنران: حمید نصیری

مداح:علی مهدوی نژاد، محمدرضا تکبیرگو، محمدمهدی ابراهیمی

زمان: ۱۳خردادماه ساعت ۲۱

نشانی:شهرک شهید محلاتی، پایین تر از مسجد امیرالمومنین(ع)

هیئت شاه کربلا

سخنران: حجت الاسلام محمد دغانلو

مداح: روح الله صادق پور، موسی رضایی، متین سروند

زمان: ۱۵خردادماه ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: نبردجنوبی، خیابان شهید بقایی

حسینیه انصار الحسین(ع)

سخنران: حجت الاسلام شهاب مرادی

مداح: مهدی رعنایی، سیدحجت بحرالعلوم، محمدحسین پویانفر، حسین صاحب جمعی

زمان: ۱۳خردادماه ساعت ۲۰

نشانی: اتوبان محلاتی، نرسیده به پل ری

هیئت بضعه الرسول(س)

سخنران: حجت الاسلام سیدفهیم موسوی

زمان:۱۴خردادماه بعد از نماز ظهر و عصر

نشانی:بلوار قیام، خیابان مشهدی رحیم

بیت الزهرا(س)

سخنران: حجت الاسلام کاظم خداجو

مداح:مجیدشعبانی

زمان:۱۴خردادماه ساعت ۱۷

نشانی:میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان ۱۶متری حسنی(عیوض خانی)، نبش کوچه شهیدان وفایی

هیئت محبین امیرالمومنین(ع)

سخنران: مهدی توکلی

مداح:علی اکبرزاد فرج، محمدحسین عطاییان

زمان: ۱۴خردادماه ساعت ۱۷

نشانی: جنب متروی حسین آباد، مجمتمع رونیکا پالاس

هیئت دیوانگان جنت الحسین(ع)

سخنران: حجت الاسلام محمدسجاد باقی

مداح:علی اکبرزاد فرج، حسین واعظی، محسن حسینیان، امین دایی حسنی، مجتبی نمازی

زمان:۱۳ و ۱۴خردادماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: دولت آباد، خیابان شهید مرادی

بیت الجواد(ع)

سخنران: حجت الاسلام طاها طاهری

مداح: محمدحسین حسینی پور، ابوالفضل فرجی

زمان:۱۳خردادماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: خیابان ۱۷ شهریور، خیابان تاجیک

هیئت عباس ابن علی(ع)

مداح:سیدمحمدترکان، حسین منتهایی، بهنام رضایی

زمان: ۱۳خردادماه ساعت ۲۱

نشانی: میدان خراسان، کوچه نور

هیئت رقیه سادات(س)

سخنران:حجت الاسلام شهاب مرادی

مداح: مهدی رعنایی، محمد حسین پویانفر، سید حجت بحرالعلوم، حسین صاحب جمعی

زمان: ۱۳ خرداد ماه ساعت ۲۰

نشانی:اتوبان محلاتی، نرسیده به پل ری

هیئت خادمین آل یاسین(ع)

سخنران: مهدی حسن آبادی

زمان: ۱۵خردادماه ساعت ۱۶

نشانی: انتهای خیابان شهسوار جنوبی

هیئت محبین الائمه(ع)

سخنران:محسن حبیبی

مداح:ناظمی، جمالی، غیاثی

زمان:۱۳خردادماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:خیابان ملک، خیابان یوسفیان