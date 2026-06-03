عید غدیر هیئت کجا برویم؟

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت فرا رسیدن ۱۸ ذی الحجه عیدغدیر خم مراسم جشن و سخنرانی در مساجد و هیئتهای مذهبی برگزار می شود.
برنامه تعدادی از این مراسم به شرح زیر است:
مسجدجامع المهدی(عج)
سخنران: حجت الاسلام اسلام نژاد
مداح: محمدرضا محمودی
زمان: ۱۳ خرداد ماه ساعت ۱۷:۳۰
نشانی: تهرانپارس، خیابان شهید زهدی
مسجد ارک
سخنران:حجت الاسلام حامد کاشانی، حجت الاسلام ناصر یوسفی
مداح: منصور ارضی
زمان: ۱۳ و پنجشنبه ۱۴ خردادماه از نماز مغرب و عشا
نشانی:خیابان پانزده خرداد
مسجدلامع
سخنران: حجت الاسلام مرتضی عبدالمالکی
مداح:علی شبانی، علی زارع اصغری، علیرضا نیک نژاد
زمان: ۱۳ خرداد ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: خیابان شهید ثلاث
مسجد الرضا(ع)
سخنران: حجت الاسلام مصطفی کرمی
مداح:حنیف طاهری
زمان: ۱۳ خرداد ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: فرمانیه، دیباجی شمالی
مسجدحضرت علی بن موسی الرضا(ع)
سخنران: حجج اسلام شرع الاسلام، لواسانی
مداح: مجتبی باقری
زمان:۱۳ و ۱۴ خرداد ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: میدان شهدا، خیابان شهید قادری
مسجدجامع نظام مافی
سخنران: حجت الاسلام هادی پور
مداح:حمیدرضوانی، وحیدیوسفی
زمان:۱۳ و ۱۴ خردادماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:بلوار آیت الله کاشانی، سه راه جنت آباد جنوبی
مسجد آشتیانی ها
سخنران:خانم موسوی
مداح:خانم مومنی
زمان:۱۴خردادماه ساعت ۱۰ صبح
نشانی: خیابان ۱۷ شهریور، خیابان درخشان
مسجدبقیع
سخنران: حجت الاسلام کریمی
مداح:حسنعلی اولادی
زمان: ۱۳خردادماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: خیابان ستارخان، خیابان خارک
مسجد الزهرا(س)
مداح:محمدحسین نمازی
زمان: ۱۳ خرداد ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:خیابان ایران، خیابان شهید مهدوی پور
مسجدحضرت رسول اکرم(ص)
سخنران: حجت الاسلام حسین انصاریان
زمان:۱۴خردادماه بعد از نماز ظهر و عصر
نشانی:خانی آبادنو، اول خیابان میعاد
مسجدجابری
سخنران: حجت الاسلام سعید شحیطاط
زمان:۱۴ خرداد ماه ساعت ۱۱ صبح
نشانی: میدان کلانتری، خیابان شهید درودیان
مسجد سراج الملک
سخنران: حجت الاسلام حسین انصاریان
زمان:۱۳خردادماه بعد از نماز ظهر و عصر
نشانی:خیابان امیرکبیر، بعد از پامنار
مسجدعلوی
سخنران: حجت الاسلام روح الامین
مداح: سعید توکلی
زمان: ۱۳خردادماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: میدان قدس، خیابان شریعتی، کوچه واعظ زاده
مسجد علی بن الحسین(ع)
سخنران: حجج اسلام میرباقری، طالعی، عبدالهادی فقهی زاده، علی محمدی، مجیدمعارف، محمدحسین رجبی دوانی، محمد مسجدجامعی
زمان: از ۱۳ خردادماه به مدت ۸ شب پس از نماز مغرب و عشا
نشانی:خیابان دربند، خیابان احمدی زمانی
مسجد ۱۴ معصوم(ع)
سخنران: حجت الاسلام رضا حاجی لری
مداح: امیرنعیمی
زمان:۱۴خردادماه بعد از نماز ظهر و عصر
نشانی: شهرری، خیابان صمدی
مسجدجامع الغدیر
سخنران:حجج اسلام ادیب یزدی، حسینی، ماندگاری، دولابی، سعیدی آریا، سنجری، صراف، حاج علی اکبری، طباخیان
مداح: محمودی، دادوندی، طاهری، احمدی، قاضوی، بابایی، علی کرمی، عراقی
زمان: از ۱۰ خردادماه به مدت ۱۰ شب بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: میدان خراسان، خیابان شهید حدادعادل
مسجدصاحب الزمان(عج)
سخنران: حجت الاسلام حسین انصاریان
زمان: ۱۳ و ۱۴خردادماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:سعادت آباد، بلوار آسمانها
مسجدرحمتیه
سخنران: حجت الاسلام موسوی واعظ
مداح:سیدمحمد قاضوی
زمان: ۱۳خردادماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:خیابان پیروزی، خیابان شکوفه
مسجدمهدویه
سخنران: حجت الاسلام حامدکاشانی
مداح:مهدی اقدم نژاد، حنیف طاهری
زمان: ۱۳خردادماه بعد از نماز ظهر و عصر
نشانی: چهارراه مولوی، کوچه حاتمی
مسجدجامع الزهرا(س)
سخنران: حجت الاسلام محمدشریفیان، داوود منظور
مداح: علی جهانبخش، مرتضی طاهری
زمان:۱۳ و ۱۴خردادماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:شهران، بلوار کوهسار، میدان بهاران
مسجدفخرآباد
سخنران:حجج اسلام میرهاشم حسینی، محمدباقرتحریری، سیدابوالحسن نواب، سعید صلح میرزایی، حسین شریعتمداری
زمان:۱۳ و ۱۴ خرداد ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: دروازه شمیران
مسجدجامع قلهک
سخنران: حجت الاسلام یقینی
زمان:۱۳خردادماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:خیابان شریعتی، بالاتر از ایستگاه متروی قلهک
حسینیه مبارکه گودال قتلگاه
سخنران:حجج اسلام علیرضا حسینی، حسن محمودی، مهدی توکلی
مداح:روح الله بهمنی، علی عشرتی، محمد بیابانی، امیرطلاجوران، محمود اشتیاقی، علیرضا قانعی، حسین مردانی
زمان:۱۳، ۱۴ و ۱۵ خرداد ماه ساعت ۲۰
نشانی:تقاطع بزرگراه شهید محلاتی و بلوار ابوذر
حسینیه آیت الله حق شناس
پیش منبر:حاج مهدی سماواتی
سخنران:حجت الاسلام حامد کاشانی
مداح:حنیف طاهری، جواد هاشمی قمی، ابوذر بیوکافی، علی اکبرزادفرج
زمان: از ۱۱ خرداد ماه به مدت ۴ روز ساعت ۶:۴۵
نشانی:میدان شهدا خیابان مجاهدین اسلام
هیئت انصارالعباس(ع)
سخنران: حجت الاسلام اسماعیل رمضانی
مداح: سید محمد جوادی، محمد ابراهیمی اصل، سعید چرخگرد
زمان: ۱۴ خرداد ماه ساعت ۲۲
نشانی:خیابان قزوین خیابان برادران حسنی
هیئت معظم زوار الحسن(ع)
سخنران: حجت الاسلام احمدناظمی
مداح: علیرضا پناهی، عرشیا بدوحی
زمان: ۱۳ خرداد ماه ساعت ۱۹
نشانی: خیابان پیروزی، خیابان کلینی
بیت الحسن المجتبی(ع)
قرائت زیارت امین الله: حجت الاسلام حسینی مجد
سخنران: حجت الاسلام سیدجواد بهشتی
مداح:سیدیاسر موسوی
زمان:۱۴خردادماه ساعت ۷ صبح
نشانی:خیابان ایران
مکتب رضای فاطمه(س)
سخنران: حجت الاسلام خوشی خوانساری
مداح: محمدرضا الهی
زمان:۱۲ خرداد ماه ساعت ۲۰
نشانی: خیابان ایران، کوچه کبریتچی
هیئت متوسلین حضرت رقیه(س)
سخنران: حجت الاسلام محمدشاه
زمان:۱۲خردادماه ساعت ۲۰:۳۰
نشانی: خیایابان پیروزی، خیابان دهم فروردین
بوستان زیتون
مداح:ناصرآیینی
زمان:۱۴خردادماه ساعت ۸ صبح
نشانی:بزرگراه آهنگ
مجموعه سرچشمه
سخنران:حجت الاسلام حامدکاشانی
مداح:حسین ستوده، سعید هدایتیان، سیدحمیدرضا برقعی
زمان: ۱۳خردادماه ساعت ۲۰
نشانی:میدان بهارستان، چهارراه سرچشمه
هیئت محبان المهدی(عج)
سخنران: مهدی توکلی
مداح:علی کرمی، علی ذاکری
زمان:۱۲خرداد ماه ساعت ۲۱
نشانی:خیابان مجاهدین اسلام، کوچه صادق اسلامی
هیئت محب الشهدا
سخنران: حجت الاسلام محمود ریاضت
مداح:محمدحسین عطاییان
زمان:۱۳خردادماه ساعت ۱۷
نشانی:خیابان پیروزی، خیابان شهید نجار محمودی
حسینیه مرحوم پنبه چی
سخنران: حجت الاسلام حامدکاشانی
مداح:سیدحجت بحرالعلومی، امیرطلاجوران، حسین فروغی، محمدابراهیمی اصل
زمان:۱۳خردادماه ساعت ۱۷
نشانی: خیابان ۱۷ شهریور، خیابان شیرازی
هیئت علمدار کربلا
مداح:میلادمقصودی
زمان:۱۳ خرداد ماه ساعت ۱۹:۳۰
نشانی:میدان نماز، خیابان شهید پاک نیت
ستادغدیر افسریه
سخنران: حجج اسلام حسن آبادی، شهاب مرادی
مداح: محمدرسولی، رضاغلامی، حمیدرضا نواب
زمان:۱۳خردادماه ساعت ۱۸
نشانی:خیابان شهید رحیمی
موسسه قرآن و عترت علی بن موسی الرضا(ع)
سخنران: علی غلامی
زمان:۱۳خردادماه ساعت ۱۰ صبح
نشانی: خیابان ایران، خیابان شهید مهدوی پور
هیئت صاحب الزمان(عج)
سخنران:خانم عبدالباقی
مداح:خانم حسینی
زمان:۱۳خردادماه ساعت ۱۶
نشانی: خیابان پیروزی، روبروی ایستگاه متروی نبرد
هیئت مکتب الشهدا
سخنران: مهدی حسن آبادی
مداح: امیرحسین ثابتی، سیدحجت بحرالعلومی
زمان:۱۳خرداد ماه ساعت ۱۶
نشانی: ۱۳خردادماه ساعت ۱۶
نشانی: خیابان پیروزی، خیابان کریمشاهیان
امامزاده یحیی و محمد(ص)
سخنران:حجت الاسلام علی خزاعی
مداح:امیرکرمی، محسن عراقی، محمدحسنلو، حامدامامی
زمان:۱۲تا ۱۴خردادماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: خیابان ۱۵خرداد شرقی، کوچه امامزاده یحیی
هیئت جوادالرضا(ع)
سخنران: حجت الاسلام حمیدنادری
مداح:ابوذرجبرائیلی، مقصود اقبالی، امیدروستایی، حسین جعفری، حسن رستگار
زمان:۱۳خردادماه ساعت ۲۰
نشانی:تهرانپارس، انتهای جشنواره
هیئت محبان الزهرا(س)
سخنران: حجت الاسلام سیدحسین هاشمی نژاد
مداح: سعید هدایتیان، مجتبی عسگری، مهدی تقی لو، مهدی حسنلو
زمان: ۱۳ و ۱۴خرداد ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:خیابان وحدت اسلامی (روبروی اداره آگاهی)، کوچه پهلوان حسن، کوچه یحیوی
بیت الهادی(ع)
سخنران: حجت الاسلام میثم علی پناه
مداح: علی ترابی، محمد رستمی
زمان: ۱۳ و ۱۴خردادماه ساعت ۱۷:۳۰
نشانی:خیابان شوش شرقی، چهارراه (لب خط)، خیابان امام موسی صدر
هیئت حضرت صدیقه(س)
سخنران: آیت الله سیدمحمدرضا امام الجزایری
زمان:۱۳ و ۱۴خردادماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:خیابان ایران جنوبی، خیابان سرگرد محبی، نبش گلستان، پلاک ۳۴
بیت الزهرا(س)
سخنران: حجت الاسلام حسین انصاریان
زمان:۱۴خردادماه ساعت ۲۱:۳۰
نشانی: تهرانپارس، بالاتر از فلکه سوم
مجتمع دینی مشکوه
سخنران: حجت الاسلام محمدعبدی
مداح: جواد حبیبی، حسین حبییی، محمدباغکی، مرتضی صیاد، مسعود قطان، سیدعبدالهادی وطنی
زمان: ۱۳تا ۱۵ خردادماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: خیابان ایران جنوبی، کوچه قوامی، بن بست شفیعی
شبکه جهانی بیت العباس(ع)
سخنران: حجت الاسلام فاضل نیشابوری
زمان: ۱۳تا ۱۵ خردادماه ساعت ۲۳
نشانی اینترنتی:http://aparat.com/beitolabbastv/live
حسینیه امام هادی(ع)
سخنران: حجت الاسلام اسماعیل رمضانی
مداح: حمید دادوندی، جواد پورجمشیدیان، وحیدعلیخانی
زمان:۱۳خردادماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:خزانه بخارایی، فلکه سوم خزانه
مدرسه امام هادی(ع)
سخنران: حمید نصیری
مداح:علی مهدوی نژاد، محمدرضا تکبیرگو، محمدمهدی ابراهیمی
زمان: ۱۳خردادماه ساعت ۲۱
نشانی:شهرک شهید محلاتی، پایین تر از مسجد امیرالمومنین(ع)
هیئت شاه کربلا
سخنران: حجت الاسلام محمد دغانلو
مداح: روح الله صادق پور، موسی رضایی، متین سروند
زمان: ۱۵خردادماه ساعت ۲۰:۳۰
نشانی: نبردجنوبی، خیابان شهید بقایی
حسینیه انصار الحسین(ع)
سخنران: حجت الاسلام شهاب مرادی
مداح: مهدی رعنایی، سیدحجت بحرالعلوم، محمدحسین پویانفر، حسین صاحب جمعی
زمان: ۱۳خردادماه ساعت ۲۰
نشانی: اتوبان محلاتی، نرسیده به پل ری
هیئت بضعه الرسول(س)
سخنران: حجت الاسلام سیدفهیم موسوی
زمان:۱۴خردادماه بعد از نماز ظهر و عصر
نشانی:بلوار قیام، خیابان مشهدی رحیم
بیت الزهرا(س)
سخنران: حجت الاسلام کاظم خداجو
مداح:مجیدشعبانی
زمان:۱۴خردادماه ساعت ۱۷
نشانی:میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان ۱۶متری حسنی(عیوض خانی)، نبش کوچه شهیدان وفایی
هیئت محبین امیرالمومنین(ع)
سخنران: مهدی توکلی
مداح:علی اکبرزاد فرج، محمدحسین عطاییان
زمان: ۱۴خردادماه ساعت ۱۷
نشانی: جنب متروی حسین آباد، مجمتمع رونیکا پالاس
هیئت دیوانگان جنت الحسین(ع)
سخنران: حجت الاسلام محمدسجاد باقی
مداح:علی اکبرزاد فرج، حسین واعظی، محسن حسینیان، امین دایی حسنی، مجتبی نمازی
زمان:۱۳ و ۱۴خردادماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: دولت آباد، خیابان شهید مرادی
بیت الجواد(ع)
سخنران: حجت الاسلام طاها طاهری
مداح: محمدحسین حسینی پور، ابوالفضل فرجی
زمان:۱۳خردادماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: خیابان ۱۷ شهریور، خیابان تاجیک
هیئت عباس ابن علی(ع)
مداح:سیدمحمدترکان، حسین منتهایی، بهنام رضایی
زمان: ۱۳خردادماه ساعت ۲۱
نشانی: میدان خراسان، کوچه نور
هیئت رقیه سادات(س)
سخنران:حجت الاسلام شهاب مرادی
مداح: مهدی رعنایی، محمد حسین پویانفر، سید حجت بحرالعلوم، حسین صاحب جمعی
زمان: ۱۳ خرداد ماه ساعت ۲۰
نشانی:اتوبان محلاتی، نرسیده به پل ری
هیئت خادمین آل یاسین(ع)
سخنران: مهدی حسن آبادی
زمان: ۱۵خردادماه ساعت ۱۶
نشانی: انتهای خیابان شهسوار جنوبی
هیئت محبین الائمه(ع)
سخنران:محسن حبیبی
مداح:ناظمی، جمالی، غیاثی
زمان:۱۳خردادماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:خیابان ملک، خیابان یوسفیان
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