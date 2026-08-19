به گزارش خبرگزاری مهر، اقدام متقابل فرانسه در اخراج دیپلمات‌ های ایرانی،بار دیگر نشان داد پاریس همچنان بر سیاست خصمانه، فشار و مداخله علیه ایران اصرار دارد؛سیاستی که ریشه در دهه‌ ها دشمنی با ملت ایران دارد.



از حمایت از گروه‌های تروریستی و میزبانی چند دهه‌ای از منافقین تا حمایت از صدام در جنگ تحمیلی و ایستادن در کنار دشمنان ملت ایران، کارنامه فرانسه را مملو از اقدامات ضد ایرانی کرده است. اکنون هم نقش دیپلمات‌ های فرانسوی در پرونده‌ ای مرتبط با نفوذ و مداخله خارجی و تلاش برای بستر سازی علیه استقلال کشور،شناسایی شده است



با چنین کارنامه‌ای،ژست دلسوزی وزیر خارجه فرانسه برای مردم ایران در پیام اخیرش، چیزی جز تلاش برای فریب افکار عمومی نیست. نمی‌ توان هم میزبان دشمنان ملت ایران بود و هم مدعی دلسوزی برای همان مردم شد.



پاریس باید بداند ادامه این روند خصمانه بی‌پاسخ نخواهد ماند؛ ایران در برابر مداخله، حمایت از دشمنان و اقدامات خصمانه فرانسه دست بسته نخواهد بود و هر اقدام جدید، با پاسخی متناسب و قاطع مواجه خواهد شد.