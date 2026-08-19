بازطراحی الگوی توسعه میدان نفتی سهراب با ملاحظات محیط زیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مهندسی و توسعه نفت، مهدی نجاریان، مجری طرح توسعه میدان نفتی سهراب گفت: با همکاری صنعت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست، دریافت این مجوز زمینه‌ساز اجرای طرح توسعه این میدان مشترک نفتی با رعایت الزامات محیط زیستی و ملاحظات مرتبط با تالاب هورالعظیم شد.

وی با بیان اینکه طرح توسعه میدان نفتی سهراب از سال ۱۴۰۰ در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار دارد، ادامه داد: با اجرای الزام‌ها و ملاحظات مورد تأکید سازمان محیط زیست الگوی توسعه این میدان با هدف کاهش مداخلات در محدوده تالاب بازنگری شد.

نجاریان تصریح کرد: مطالعات ارزیابی تأثیرات محیط زیستی طرح، با رویکردی جامع انجام و الگوی توسعه میدان به‌گونه‌ای بازطراحی شد تا ضمن امکان اجرای طرح، کمترین میزان مداخله و تخریب در محدوده تالاب را به همراه داشته باشد.

وی یکی از مهم‌ترین تغییرات در الگوی جدید توسعه میدان را کاهش تعداد محوطه‌های سرچاهی دانست و افزود: در طراحی اولیه، احداث ۲۳ محوطه سرچاهی پیش‌بینی شده بود که این تعداد در الگوی جدید به ۶ محوطه کاهش یافته و سطح مورد نیاز برای احداث این محوطه‌ها نیز از ۶۹ هکتار به حدود ۱۸ هکتار رسیده است.

مجری طرح توسعه میدان نفتی سهراب یادآور شد: به‌منظور جلوگیری از ایجاد مسیرهای دسترسی جدید در محدوده تالاب، محوطه‌های سرچاهی در مجاورت جاده مرزی موجود جانمایی شده‌اند تا میزان مداخلات در محدوده حفاظت‌شده کاهش یابد.

نجاریان ادامه داد: در طراحی جدید، با پیش‌بینی استقرار چند حلقه چاه در هر محوطه سرچاهی و استفاده از فناوری‌های نو حفاری، ازجمله سیستم فرمان‌پذیر چرخان (Rotary Steerable System)، امکان برداشت از چند لایه مخزنی از طریق یک چاه فراهم شده است.

وی با بیان اینکه تعداد چاه‌های جدید از ۳۲ حلقه به ۲۰ حلقه کاهش یافته است اعلام کرد: این تغییر مصرف آب و انرژی، میزان استفاده از گل حفاری و تولید پسماند را کاهش می‌دهد.

مجری طرح توسعه میدان نفتی سهراب یکی دیگر از الزامات این طرح را مدیریت پسماند و کنترل آلایندگی برشمرد و تصریح کرد: استفاده از گل پایه‌آبی غیرسنتتیک، اجرای فرایند مدیریت پسماند با رویکرد تخلیه صفر (Zero Discharge)، استفاده از پمپ‌های درون‌چاهی برای نگهداشت و ازدیاد برداشت و بهره‌گیری از سامانه انتقال سه‌فازی مبتنی بر پمپ‌های چندفازی، از اقدام‌های پیش‌بینی‌شده در الگوی تازه توسعه میدان است.

نجاریان تأکید کرد: با استفاده از سامانه انتقال چندفازی، نیاز به احداث بخشی از تأسیسات فرآورشی، تفکیک و اندازه‌گیری و همچنین تأسیسات تزریق آب و گاز در محدوده تالاب کمتر می‌شود و بخش قابل توجهی از تأسیسات جانبی طرح نیز خارج از محدوده منطقه حفاظت‌شده هورالعظیم جانمایی خواهد شد.

وی یادآور شد: احداث خط انتقال برق ۳۳ کیلوولت به‌صورت زیرزمینی، با هدف جلوگیری از نصب پایه‌ها و دکل‌های هوایی در محدوده حفاظت‌شده، از دیگر تمهیدهای پیش‌بینی‌شده در طراحی جدید است.

مجری طرح توسعه میدان نفتی سهراب افزود: کمپ‌های اقامتی، کارگاه‌ها، ایستگاه پمپاژ چندفازی و محل مدیریت پسماند نیز خارج از محدوده منطقه حفاظت‌شده جانمایی می‌شوند تا آثار محیط زیستی اجرای طرح به حداقل برسد.

نجاریان خبر داد: مجموعه اقدام‌ها در طراحی و اجرای طرح، با هدف کاهش مداخلات در تالاب هورالعظیم و رعایت الزام‌ها و استانداردهای محیط‌ زیستی پیش‌بینی شده و میدان سهراب در چهارچوب الزامات تعیین‌شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست توسعه می‌یابد.

مجری طرح توسعه میدان نفتی سهراب یادآور شد: با صدور مجوز محیط زیستی، یکی از الزام‌های اصلی پیش‌روی اجرای طرح، تعیین تکلیف شده و برنامه‌ریزی برای شتاب‌بخشی به عملیات اجرایی در دستور کار قرار گرفته است.

نجاریان تصریح کرد: هم‌زمان با آماده‌سازی محوطه سرچاهی جدید، دکل حفاری دوم نیز به منطقه اعزام خواهد شد تا هدف اولیه تولید روزانه ۱۵ هزار بشکه نفت در کوتاه‌ترین زمان ممکن محقق شود و در ادامه، ظرفیت نهایی تولید میدان افزایش یابد.

وی تأکید کرد: عملیات حفاری یک حلقه چاه جدید در یکی از محوطه‌های سرچاهی احداث‌شده در حال انجام است و پیمانکاران احداث محوطه‌های جدید و خطوط انتقال نفت نیز برای آغاز عملیات اجرایی آماده هستند.

مجری طرح توسعه میدان نفتی سهراب یادآور شد: توسعه میدان سهراب در قالب اگوی تازه قراردادهای نفتی و برای یک دوره ۲۰ ساله به شرکت انرژی دانا واگذار شد و هدف نهایی این طرح دستیابی به تولید روزانه ۳۰ هزار بشکه نفت است.