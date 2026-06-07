به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کنعانی شامگاه یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه زیست‌بوم‌های خشکی اظهار داشت: تدوین و اجرای طرح‌های مدیریت مناطق چهارگانه تحت حفاظت استان با هدف استقرار مدیریت علمی و برنامه‌محور دنبال شده است و در این راستا طرح مدیریت برای ۳۷ درصد از مناطق تحت حفاظت استان تدوین یا در حال اجراست و بازنگری طرح‌های مدیریتی برای ۱۳.۳ درصد دیگر از مناطق نیز در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: پیگیری توسعه محدوده مناطق چهارگانه با اولویت مناطق حفاظت‌شده پیشنهادی دماوند و ارفع کوه در حال انجام است، همچنین اصلاح محدوده و بازنگری سطح حفاظتی مناطق چهارگانه با اولویت منطقه حفاظت‌شده البرز مرکزی و پارک ملی کیاسر دنبال می‌شود تا متناسب با شرایط اکولوژیک و نیازهای حفاظتی روز، بازنگری‌های لازم صورت گیرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران درباره اقدامات فیزیکی حفاظت از عرصه‌ها تصریح کرد: عملیات اجرایی بهسازی و حفاظت فیزیکی عرصه‌های تحت مدیریت ادامه یافت و در این راستا ۸ کیلومتر بهسازی فنس و بیش از ۵۰۰ متر دیوارکشی در مناطق هدف اجرا شده است.گ، همچنین پیگیری اجرای قانون حدنگار در مناطق تحت مدیریت استان با تحقق ۱۰۰ درصدی تکالیف سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری همراه بود.

کنعانی در ادامه به اقدامات حوزه آبخیزداری اشاره کرد و گفت: تدوین و اجرای طرح‌های اکوتوریسم با اولویت پناهگاه حیات وحش میانکاله و پناهگاه حیات وحش سمسکنده در دستور کار قرار گرفته است، همچنین عملیات اجرایی احداث ۲ پاسگاه محیط‌بانی آغاز شده و روند بهسازی فضاهای اداری و اجرایی با پیشرفت ۳۳.۳ درصدی دنبال می‌شود.

وی در خصوص هوشمندسازی حفاظت از مناطق چهارگانه اظهار داشت: استقرار سامانه‌های پایش هوشمند، سامانه هشدار حریق و توسعه شبکه بی‌سیم دیجیتال در اولویت برنامه‌های حفاظتی استان قرار گرفت و اقدامات اجرایی این طرح‌ها با اولویت پناهگاه‌های حیات وحش میانکاله و دشت ناز در حال انجام است.

اقدامات در حوزه زیست‌بوم‌های آبی

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات صورت گرفته در حوزه حفاظت و احیای زیست‌بوم‌های آبی اشاره کرد و گفت: در حوزه تعیین و تثبیت حد بستر و حریم تالاب‌ها، ۹۸ درصد از تکالیف پیش‌بینی‌شده محقق شده است. با این حال تحقق کامل این تکلیف همچنان نیازمند همکاری وزارت نیرو برای نهایی‌سازی فرآیند تثبیت حریم تالاب‌های استان است.

کنعانی افزود: تعیین حریم اکولوژیک تالاب‌های بین‌المللی به عنوان یکی از الزامات اساسی حفاظت از کارکردهای اکولوژیک تالاب‌ها در دستور کار قرار داشت، اما این تکلیف تاکنون محقق نشده و همچنان به عنوان یکی از مطالبات اصلی سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه مدیریت تالاب‌های بین‌المللی پیگیری می‌شود.

وی ادامه داد: در بخش تعیین و تثبیت حد بستر و حریم رودخانه‌های حفاظت‌شده، عملکرد استان به ۱۰۰ درصد رسید و تمامی برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این زمینه اجرایی شد. همچنین اجرای طرح جامع احیای تالاب‌های بین‌المللی میانکاله و خلیج گرگان در سال گذشته با جدیت پیگیری شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران درباره حقابه محیط زیستی تالاب‌ها اظهار داشت: در حوزه تعیین و تخصیص آب مورد نیاز محیط‌زیستی تالاب‌ها، ۹۵ درصد از نیازهای آبی تالاب‌ها تعیین شده است، اما تخصیص عملی این میزان آب همچنان نیازمند اقدام وزارت نیرو و تحقق کامل تعهدات قانونی است.

کنعانی تصریح کرد: تأمین آب مورد نیاز محیط‌زیستی رودخانه‌های حفاظت‌شده نیز در سال گذشته پیگیری شد و موضوع تخصیص حقابه برای رودخانه‌های حفاظت‌شده سردآبرود و چالوس در دستور کار قرار گرفت. همچنین اجرای طرح پایش کمی و کیفی تالاب‌ها و رودخانه‌ها از دیگر برنامه‌های مهم سال ۱۴۰۴ بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برنامه مدیریت زیست‌بومی تالاب‌های بین‌المللی استان با پیشرفت ۱۰۰ درصدی تدوین شده و هم‌اکنون در مرحله تصویب قرار دارد. حفاظت و احیای زیست‌بوم‌های آبی نیازمند همکاری مستمر همه دستگاه‌های مسئول، تأمین پایدار حقابه‌های محیط‌زیستی، استقرار مدیریت مبتنی بر دانش و اجرای کامل برنامه‌های احیایی است.