فرماندار گیلانغرب: زلزله ۴.۲ ریشتری تاکنون خسارتی نداشته است

حشمت رضایی فرماندار گیلانغرب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع زمینلرزه ۴.۲ ریشتری در حوالی گیلانغرب، تیمهای ارزیاب برای بررسی وضعیت مناطق مختلف شهرستان وارد عمل شدند.
وی افزود: بر اساس بررسیها و بازدیدهای انجامشده توسط تیمهای ارزیاب، تاکنون هیچگونه خسارت جانی یا مالی ناشی از این زمینلرزه گزارش نشده است.
فرماندار گیلانغرب خاطرنشان کرد: تیمهای عضو ستاد مدیریت بحران شهرستان در آمادهباش کامل قرار دارند و وضعیت مناطق مختلف گیلانغرب همچنان بهصورت مستمر رصد و پیگیری میشود.
رضایی تأکید کرد: در صورت دریافت هرگونه گزارش جدید درباره خسارات احتمالی، موضوع از سوی ستاد مدیریت بحران شهرستان اطلاعرسانی خواهد شد.
کرمانشاه- فرماندار گیلانغرب گفت: در پی وقوع زمینلرزه ۴.۲ ریشتری در این شهرستان، تیمهای ارزیاب به مناطق مختلف اعزام شدند و تاکنون خسارتی گزارش نشده است.
حشمت رضایی فرماندار گیلانغرب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع زمینلرزه ۴.۲ ریشتری در حوالی گیلانغرب، تیمهای ارزیاب برای بررسی وضعیت مناطق مختلف شهرستان وارد عمل شدند.
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