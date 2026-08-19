فرماندار گیلانغرب: زلزله ۴.۲ ریشتری تاکنون خسارتی نداشته است

حشمت رضایی فرماندار گیلانغرب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع زمین‌لرزه ۴.۲ ریشتری در حوالی گیلانغرب، تیم‌های ارزیاب برای بررسی وضعیت مناطق مختلف شهرستان وارد عمل شدند.



وی افزود: بر اساس بررسی‌ها و بازدیدهای انجام‌شده توسط تیم‌های ارزیاب، تاکنون هیچ‌گونه خسارت جانی یا مالی ناشی از این زمین‌لرزه گزارش نشده است.



فرماندار گیلانغرب خاطرنشان کرد: تیم‌های عضو ستاد مدیریت بحران شهرستان در آماده‌باش کامل قرار دارند و وضعیت مناطق مختلف گیلانغرب همچنان به‌صورت مستمر رصد و پیگیری می‌شود.



رضایی تأکید کرد: در صورت دریافت هرگونه گزارش جدید درباره خسارات احتمالی، موضوع از سوی ستاد مدیریت بحران شهرستان اطلاع‌رسانی خواهد شد.