کشف ۱۳ فقره سرقت در جم؛ ۲ سارق دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد دشت دار چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات این خبر بیان کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از ساختماه های نیمه کاره در شهرستان جم موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان جم افزود: با تلاش ماموران کلانتری و پلیس آگاهی تعداد ۲ نفر سارق شناسایی که طی عملیات پلیسی دستگیر و به مقر انتظامی دلالت داده شدند .

سرهنگ دشت دار تصریح کرد: در تحقیقات صورت گرفته متهمان به ارتکاب ۱۳ فقره سرقت از ساختمان های نیمه کاره در شهرستان جم معترف شدند.

فرمانده انتظامی جم از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی پلیس را در کاهش جرایم یاری کنند و هرگونه موارد مشکوک را بلافاصله به سامانه ۱۱۰ گزارش دهند.