به گزارش خبرنگار مهر، وقوع آتشسوزی در یکی از کارخانههای شهرک صنعتی ساری با حضور نیروهای آتشنشانی و مدیریت میدانی فرماندار این شهرستان، پس از گسترش حریق به بخشهایی از مجموعه، مهار شد.
بهروز اسکندرنیا، فرماندار ساری، پس از اطلاع از وقوع آتشسوزی در شهرک صنعتی این شهرستان، در محل حادثه حاضر شد و روند عملیات اطفای حریق را از نزدیک پیگیری کرد.
بر اساس گزارشهای اولیه، حریق در یک کارخانه با وسعت زیاد آغاز شد و با توجه به شرایط محل و وجود نیزار در محدوده، احتمال گسترش آتش وجود داشت. نیروهای امدادی و آتشنشانی پس از اعلام حادثه در محل حاضر شده و عملیات مهار حریق را در دستور کار قرار دادند.
با تلاش نیروهای آتشنشانی و مدیریت عملیات، آتش مهار شد و از ادامه گسترش آن به بخشهای دیگر شهرک جلوگیری شد.
فرماندار ساری در جریان این حادثه همچنین با شهردار ساری برای هماهنگی و پشتیبانی بیشتر تماس گرفت.
در جریان این حادثه، موضوع کمبود تجهیزات و خودروهای آتشنشانی در شهرک صنعتی نیز مورد توجه قرار گرفت. طبق گزارش مطرحشده، ظرفیت موجود برای پوشش حوادث احتمالی در این شهرک کافی نیست و تأمین پشتیبانی و امکانات بیشتر میتواند در مدیریت حوادث مشابه مؤثر باشد.
جزئیات بیشتر درباره علت وقوع حریق و میزان خسارت وارده پس از بررسی کارشناسی اعلام خواهد شد.
نظر شما