۱۴۲ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای ۱۰۰ پروژه عمرانی پاوه اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر چهارشنبه، فرزاد الماسی فرماندار پاوه در جلسه کمیته برنامهریزی شهرستان اظهار کرد: امسال ۱۴۲ میلیارد تومان اعتبار از محل منابع استانی، اعتبارات نفت و توازن به شهرستان پاوه اختصاص یافته که در قالب حدود ۱۰۰ پروژه عمرانی میان دستگاههای اجرایی توزیع شده است.
وی افزود: روند توزیع این اعتبارات با توجه به شاخصهای محرومیت، الزامات قانونی، نیازهای توسعهای شهرستان و با هدف کاهش فاصلههای زیرساختی میان مناطق مختلف انجام شده است.
فرماندار پاوه با اشاره به گستردگی حوزههای نیازمند اجرای طرحهای عمرانی در شهرستان، گفت: بخشهای مختلفی از جمله راه، آب، شهرداریها، بهداشت و درمان، تعمیر و تجهیز ادارات، حوزه اشتغالزایی و سایر زیرساختهای مورد نیاز شهرستان از محل این اعتبارات مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
الماسی ادامه داد: تلاش شده است اعتبارات موجود به سمت پروژههایی هدایت شود که بیشترین نیاز و اولویت را در شهرستان دارند و بتوانند در ارتقای زیرساختها و بهبود سطح خدمات عمومی نقش مؤثری داشته باشند.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده هدفمند از منابع عمرانی، خاطرنشان کرد: صرف اختصاص اعتبار برای اجرای پروژهها کافی نیست و دستگاههای اجرایی باید روند اجرای طرحها را با جدیت دنبال کنند تا منابع تخصیصیافته در کوتاهترین زمان ممکن به نتیجه برسد.
فرماندار پاوه تصریح کرد: اجرای بهموقع پروژههای عمرانی میتواند ضمن ارتقای زیرساختهای شهرستان، در بهبود کیفیت خدماترسانی به مردم و کاهش مشکلات موجود در بخشهای مختلف مؤثر باشد.
الماسی در پایان گفت: توزیع هدفمند اعتبارات و نظارت بر نحوه هزینهکرد منابع، از اولویتهای مدیریت شهرستان است و تلاش میکنیم با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، زمینه توسعه متوازن و رفع نیازهای اساسی مناطق مختلف پاوه فراهم شود.
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