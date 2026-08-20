دستگیری ۲۳ سارق و کشف ۵۴۰ گرم تریاک در اصفهان طی ۷۲ ساعت

سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان اصفهان در راستای ارتقای امنیت عمومی و مقابله با جرایم، طی ۷۲ ساعت گذشته مجموعه‌ای از عملیات‌های هدفمند و اقدامات تخصصی را در نقاط مختلف شهرستان به اجرا گذاشتند.

وی افزود: این عملیات‌ها با استفاده از ظرفیت کلانتری‌ها، گشت‌های انتظامی، اقدامات اطلاعاتی و رصد هدفمند مناطق جرم‌خیز انجام شد و در جریان آن ۲۳ سارق شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با بیان اینکه از سارقان دستگیرشده ۹ نفر سارق اماکن خصوصی، چهار نفر سارق خودرو، چهار نفر سارق موتورسیکلت، ۶ نفر سارق داخل خودرو و سه نفر سارق موسوم به «کش‌رو» شامل کیف‌قاپ و جیب‌بر بودند، تصریح کرد: در مجموع ۷۳ فقره انواع سرقت در این عملیات‌ها کشف شد.

وی ادامه داد: مأموران در جریان اجرای این طرح‌ها موفق شدند هفت دستگاه خودروی مسروقه و چهار دستگاه موتورسیکلت مسروقه را نیز شناسایی و کشف کنند.

نیکبخت با اشاره به کشفیات به‌دست‌آمده از پرونده‌های سرقت گفت: ۲۷ فقره سرقت از اماکن و چهار فقره سرقت قطعات خودرو نیز در جریان تحقیقات و اقدامات تخصصی پلیس کشف شد و اموال مکشوفه پس از طی مراحل قانونی در دستور کار برای تعیین تکلیف و بازگرداندن به مال‌باختگان قرار گرفت.

وی با تأکید بر اینکه مقابله با سرقت و برخورد با سارقان از اولویت‌های پلیس در شهرستان اصفهان است، افزود: مأموران انتظامی با اشراف اطلاعاتی و اجرای طرح‌های مستمر، نقاط جرم‌خیز و افراد سابقه‌دار را تحت رصد قرار داده و برخورد با مجرمان و کشف اموال مسروقه را با جدیت دنبال می‌کنند.

کشف ۳۴۰ گرم تریاک از یک منزل

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان در ادامه از کشف ۳۴۰ گرم تریاک در حوزه استحفاظی کلانتری ۲۴ امیرکبیر خبر داد و گفت: مأموران این کلانتری در پی دریافت گزارشی درباره فعالیت فردی در زمینه خرید و فروش مواد مخدر در یکی از منازل، موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات و بررسی‌های لازم، اطلاعات به‌دست‌آمده را تکمیل و با هماهنگی مرجع قضائی برای بازرسی از محل مورد نظر اقدام کردند.

نیکبخت تصریح کرد: در جریان بازرسی از این منزل، ۳۴۰ گرم ماده مخدر از نوع تریاک کشف و یک متهم نیز در این رابطه دستگیر شد.

وی خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد و مواد مخدر کشف‌شده نیز برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذی‌صلاح شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با اشاره به تداوم طرح‌های مقابله با مواد مخدر اظهار کرد: شناسایی و برخورد با خرده‌فروشان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر یکی از محورهای مهم اقدامات انتظامی است و پلیس اجازه نخواهد داد این افراد با فعالیت‌های مجرمانه خود امنیت و سلامت اجتماعی شهروندان را تهدید کنند.

دستگیری فرد مشکوک و کشف ۲۰۰ گرم تریاک در خیابان زینبیه

نیکبخت همچنین از کشف ۲۰۰ گرم تریاک توسط مأموران کلانتری ۲۶ زینبیه خبر داد و گفت: مأموران این کلانتری در جریان گشت‌زنی هدفمند در محدوده خیابان زینبیه به رفتار فردی مشکوک شده و برای بررسی موضوع وی را متوقف کردند.

وی ادامه داد: مأموران انتظامی پس از انجام بررسی و بازرسی از این فرد، موفق شدند ۲۰۰ گرم ماده مخدر از نوع تریاک را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان افزود: فرد دستگیرشده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت و مواد مخدر مکشوفه نیز تحویل مراجع ذی‌صلاح شد.

هشدار پلیس برای پیشگیری از سرقت

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت مشارکت شهروندان در پیشگیری از وقوع سرقت گفت: رعایت نکات ساده اما مؤثر امنیتی می‌تواند نقش قابل توجهی در کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم داشته باشد.

نیکبخت از شهروندان خواست برای افزایش ضریب ایمنی منازل و محل کار خود از تجهیزات بازدارنده از جمله قفل‌های ایمنی، دزدگیر و دوربین‌های مداربسته استفاده کنند و از قرار دادن اشیای قیمتی و اموال باارزش در داخل خودرو خودداری کنند.

وی ادامه داد: شهروندان حتی هنگام توقف‌های کوتاه‌مدت نیز باید از قفل بودن کامل درها و پنجره‌های خودرو اطمینان حاصل کنند و خودروهای خود را در مکان‌های امن، روشن و پرتردد پارک کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان همچنین بر ضرورت توجه شهروندان به امنیت منازل تأکید کرد و گفت: هنگام خروج از منزل باید از بسته بودن درها و پنجره‌ها اطمینان حاصل شود و در صورت امکان از تجهیزات نظارتی و سامانه‌های هشداردهنده استفاده شود.

نیکبخت از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه رفتار مشکوک، تردد افراد ناشناس در اطراف منازل، پارکینگ‌ها و خودروها یا مشاهده فعالیت‌های مرتبط با سرقت و خرید و فروش مواد مخدر، موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن به پلیس اطلاع دهند.

وی تأکید کرد: مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به‌صورت شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش‌های مردمی است و همکاری شهروندان می‌تواند روند شناسایی مجرمان و پیشگیری از وقوع جرایم را سرعت ببخشد.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان خاطرنشان کرد: امنیت یک موضوع جمعی است و مشارکت مردم در کنار اقدامات تخصصی و عملیاتی پلیس می‌تواند نقش مؤثری در کاهش جرایم و افزایش احساس امنیت در جامعه داشته باشد.