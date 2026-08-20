به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی کیان مهر صبح امروز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره کیف‌قاپی در سطح شهرستان خرم‌آباد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، سارق را که با استفاده از یک دستگاه موتورسیکلت اقدام به کیف‌قاپی می‌کرد، شناسایی و در کمتر از ۲۴ ساعت طی یک عملیات موفق به دستگیری وی شدند.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد با بیان اینکه متهم در تحقیقات پلیس به پنج فقره کیف‌قاپی اعتراف کرده است، خاطرنشان کرد: متهم پس از دستگیری، برای بررسی دیگر سرقت‌های احتمالی در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ کیان مهر با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با سارقان و مخلان نظم و امنیت، از شهروندان خواست ضمن رعایت توصیه‌های پیشگیرانه پلیس، در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را سریعاً به پلیس اطلاع دهند.