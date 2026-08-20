به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا علیمحمدی صبح امروز پنجشنبه در گفتوگو با رسانهها از ارائه خدمات گسترده بشردوستانه و حمایتی معاونت امور داوطلبان جمعیت هلالاحمر در ایام محرم و صفر خبر داد و اظهار داشت: این خدمات باهدف ترویج فرهنگ نوعدوستی، حمایت از اقشار کمبرخوردار و خدمترسانی به عزاداران و مردم استان انجام شد.
وی افزود: در این مدت هشت هزار و ۱۸۰ پرس غذای گرم، ۹ هزار و ۸۶۵ بطری آبمعدنی، شربت و چای، ۱۰۶ بسته غذایی، ۱۵۰ قطعه مرغ و ۱۲ رأس گوسفند میان مردم و خانوارهای کمبرخوردار توزیع شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر لرستان، ادامه داد: ۵۲ ایستگاه سلامت نیز در نقاط مختلف استان برپا و خدمات پایش سلامت بهصورت رایگان ارائه شد. همچنین از ۲۰ موکب مردمی با اهدای مواد غذایی حمایت شد.
علیمحمدی، تصریح کرد: این اقدامات با مشارکت ۹۷۳ داوطلب و ۹۲ خانه هلال انجام شد و در مجموع ۱۰۵ هزار و ۲۲۶ نفر از خدمات بهرهمند شدند.
وی ارزش ریالی مجموع خدمات ارائهشده را ۸۱ میلیارد و ۲۷۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال اعلام کرد.
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