به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا علی‌محمدی صبح امروز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها از ارائه خدمات گسترده بشردوستانه و حمایتی معاونت امور داوطلبان جمعیت هلال‌احمر در ایام محرم و صفر خبر داد و اظهار داشت: این خدمات باهدف ترویج فرهنگ نوع‌دوستی، حمایت از اقشار کم‌برخوردار و خدمت‌رسانی به عزاداران و مردم استان انجام شد.

وی افزود: در این مدت هشت هزار و ۱۸۰ پرس غذای گرم، ۹ هزار و ۸۶۵ بطری آب‌معدنی، شربت و چای، ۱۰۶ بسته غذایی، ۱۵۰ قطعه مرغ و ۱۲ رأس گوسفند میان مردم و خانوارهای کم‌برخوردار توزیع شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان، ادامه داد: ۵۲ ایستگاه سلامت نیز در نقاط مختلف استان برپا و خدمات پایش سلامت به‌صورت رایگان ارائه شد. همچنین از ۲۰ موکب مردمی با اهدای مواد غذایی حمایت شد.

علی‌محمدی، تصریح کرد: این اقدامات با مشارکت ۹۷۳ داوطلب و ۹۲ خانه هلال انجام شد و در مجموع ۱۰۵ هزار و ۲۲۶ نفر از خدمات بهره‌مند شدند.

وی ارزش ریالی مجموع خدمات ارائه‌شده را ۸۱ میلیارد و ۲۷۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال اعلام کرد.