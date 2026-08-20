امینی: حضور مردم در میدان، پشتوانه نیروهای مسلح در جنگ است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی امینی، پیش از ظهر پنجشنبه، در جمع نمازگزاران مسجد امیرالمؤمنین(ع) ورامین با اشاره به تحولات اخیر و نقش مردم در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن اظهار کرد: دشمن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون با استفاده از ابزارهای مختلف سیاسی، امنیتی، نظامی و اقتصادی تلاش کرده جمهوری اسلامی را از مسیر خود خارج کند، اما در هیچ‌یک از این اقدامات به اهداف خود نرسیده است.

فرمانده سپاه امام حسین(ع) ورامین با اشاره به جنگ ۱۲ روزه افزود: دشمن در ۲۳ خرداد با حمله‌ای غافلگیرانه تلاش کرد با هدف قرار دادن فرماندهان ارشد نظامی، دانشمندان هسته‌ای و مردم، ساختار جمهوری اسلامی را دچار اختلال کند، اما پس از ۱۲ روز جنگ و بدون دستیابی به اهداف خود، به دنبال آتش‌بس رفت.

وی نقش رهبری در مدیریت شرایط جنگی را مهم ارزیابی کرد و گفت: در ساعات اولیه حمله، شهادت جمعی از فرماندهان ارشد نظامی موجب غافلگیری شد، اما مدیریت حکیمانه رهبری باعث شد کشور از شرایط اولیه عبور کند، فرماندهان جدید در کوتاه‌ترین زمان جایگزین شوند و پاسخ ایران به دشمن آغاز شود.

امینی با اشاره به حضور مردم در صحنه ادامه داد: یکی از نگرانی‌ها پس از شهادت رهبر، احتمال سوءاستفاده ضدانقلاب و عوامل فریب‌خورده دشمن برای ایجاد اغتشاش بود، اما مردم از نخستین ساعات با حضور در خیابان‌ها و میدان‌ها نشان دادند که اجازه نخواهند داد دشمن از شرایط کشور سوءاستفاده کند.

فرمانده سپاه امام حسین(ع) ورامین تصریح کرد: حضور مردم در میدان موجب قوت قلب مسئولان و نیروهای مسلح شد و نیروهای مسلح نیز با پشتوانه مردم، پاسخ موشکی و پهپادی خود را به مواضع و پایگاه‌های دشمن آغاز کردند.

وی با اشاره به نقش بسیج در تأمین امنیت ورامین اظهار کرد: در جریان اغتشاشات نیز فرزندان مردم در سپاه، بسیج، فراجا و دستگاه‌های اطلاعاتی در میدان حضور داشتند و اجازه ندادند امنیت شهرستان ورامین که سابقه تاریخی مهمی در دفاع از انقلاب دارد، دچار خدشه شود.

امینی حضور مردم در صحنه را مصداق جهاد میدان عنوان کرد و افزود: جهاد تنها به حضور نظامی محدود نمی‌شود و هر اقدامی که در برابر دشمن و برای دفاع از کشور، نظام و مردم انجام شود، می‌تواند مصداق جهاد باشد.

وی ادامه داد: حضور مردم در خیابان‌ها و میدان‌ها پس از اطلاع از شهادت رهبر، دنیا را شگفت‌زده کرد و نشان داد مردم ایران در سخت‌ترین شرایط نیز کشور خود را تنها نمی‌گذارند.

فرمانده سپاه امام حسین(ع) ورامین با بیان اینکه جهاد توفیقی الهی است، گفت: هر کسی توفیق حضور در میدان را پیدا نمی‌کند و مردم ایران با حضور خود در صحنه نشان دادند که برای دفاع از کشور و ارزش‌های خود آماده هستند.

امینی با اشاره به محاسبات آمریکا برای ورود به جنگ با ایران افزود: آمریکایی‌ها تصور می‌کردند با تکیه بر قدرت نظامی خود می‌توانند ظرف چند روز نظام جمهوری اسلامی را از بین ببرند، اما با سد مستحکم ملت ایران مواجه شدند.

وی تأکید کرد: حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا در منطقه نشان داد جمهوری اسلامی توان پاسخگویی به تجاوز را دارد و کشورهایی که تصور می‌کردند آمریکا می‌تواند امنیت آنها را تأمین کند، مشاهده کردند که آمریکا حتی قادر نیست امنیت پایگاه‌های خود در منطقه را تضمین کند.

فرمانده سپاه امام حسین(ع) ورامین با اشاره به اهمیت تنگه هرمز اظهار کرد: تنگه هرمز یکی از ظرفیت‌های راهبردی ایران است و دشمن باید بداند که نمی‌تواند بدون توجه به منافع و حقوق جمهوری اسلامی در منطقه تصمیم‌گیری کند.

امینی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی گفت: توصیه اصلی رهبران انقلاب، حفظ وحدت، انسجام، اعتماد، حضور در میدان و جلوگیری از تفرقه است و اگر ملت ایران این اصول را حفظ کند، دشمن نمی‌تواند به اهداف خود دست پیدا کند.

وی افزود: شرط بهره‌مندی از امدادهای الهی، وحدت و حرکت در مسیر انسجام و اتحاد زیر پرچم اسلام و نظام جمهوری اسلامی است.

فرمانده سپاه امام حسین(ع) ورامین در پایان خاطرنشان کرد: پیروزی ملت ایران نزدیک است، اما عبور از شرایط سخت پیش رو نیازمند حفظ وحدت، افزایش تاب‌آوری، تقویت حضور مردم در میدان و جلوگیری از ایجاد شکاف و تفرقه است.