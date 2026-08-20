به گزارش خبرنگار مهر، شروین تبریزی، پیش از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از آتش‌سوزی یک تانکر حمل سوخت در پالایشگاه تهران خبر داد.

سخنگوی اورژانس استان تهران اظهار کرد: در پی مشاهده دود غلیظ در جنوب تهران، بررسی‌های اولیه نشان داد منشأ این دود، آتش‌سوزی یک تانکر حمل سوخت در پالایشگاه تهران بوده است.

وی افزود: این حادثه موجب انتشار حجم زیادی از دود در محدوده پالایشگاه شده است، اما بر اساس اطلاعات اولیه، مصدومیت جدی گزارش نشده و تاکنون یک نفر در این حادثه مصدوم شده است.

تبریزی تأکید کرد: جزئیات بیشتر درباره وضعیت مصدوم و ابعاد این حادثه پس از تکمیل بررسی‌ها اعلام خواهد شد.