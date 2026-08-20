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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۸

دود غلیظ در جنوب تهران ناشی از آتش‌سوزی تانکر سوخت بود

دود غلیظ در جنوب تهران ناشی از آتش‌سوزی تانکر سوخت بود

ری- سخنگوی اورژانس استان تهران از آتش‌سوزی یک تانکر حمل سوخت در پالایشگاه تهران خبر داد و گفت: این حادثه تاکنون یک مصدوم برجا گذاشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، شروین تبریزی، پیش از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از آتش‌سوزی یک تانکر حمل سوخت در پالایشگاه تهران خبر داد.

سخنگوی اورژانس استان تهران اظهار کرد: در پی مشاهده دود غلیظ در جنوب تهران، بررسی‌های اولیه نشان داد منشأ این دود، آتش‌سوزی یک تانکر حمل سوخت در پالایشگاه تهران بوده است.

وی افزود: این حادثه موجب انتشار حجم زیادی از دود در محدوده پالایشگاه شده است، اما بر اساس اطلاعات اولیه، مصدومیت جدی گزارش نشده و تاکنون یک نفر در این حادثه مصدوم شده است.

تبریزی تأکید کرد: جزئیات بیشتر درباره وضعیت مصدوم و ابعاد این حادثه پس از تکمیل بررسی‌ها اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6922186

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