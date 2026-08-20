آغاز رقابت ۱۶ هزار و ۷۵۷ داوطلب قمی در کنکور سراسری

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حبیبزاده پیش از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: نوبت نخست آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ از صبح امروز در استان قم آغاز شده و داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در نخستین مرحله این آزمون با یکدیگر به رقابت پرداختند.
وی افزود: در مجموع ۱۶ هزار و ۷۵۷ داوطلب از استان قم در آزمون سراسری سال جاری ثبتنام کردهاند که در گروههای آزمایشی مختلف در جلسه آزمون حاضر میشوند.
نماینده سازمان سنجش در استان قم ادامه داد: ترکیب جنسیتی داوطلبان شرکتکننده در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ در قم نشان میدهد که ۶۵ درصد شرکتکنندگان را بانوان و ۳۵ درصد را آقایان تشکیل میدهند.
حبیبزاده بیان کرد: برگزاری آزمون در گروههای آزمایشی مختلف طی نوبتهای صبح و عصر انجام میشود و داوطلبان هر گروه بر اساس برنامه تعیینشده در جلسه آزمون حضور پیدا میکنند.
وی گفت: رقابت داوطلبان گروه آزمایشی هنر و زبانهای خارجی در نوبت عصر امروز برگزار میشود و داوطلبان این دو گروه در مرحله بعدی آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.
نماینده سازمان سنجش در استان قم افزود: فرآیند برگزاری آزمون در روز بعد نیز ادامه خواهد داشت و داوطلبان گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی صبح فردا در جلسه آزمون حاضر میشوند.
حبیبزاده اظهار داشت: آزمون سراسری در قم همزمان با سراسر کشور برگزار میشود و داوطلبان هر یک از گروههای آزمایشی بر اساس زمانبندی اعلامشده در حوزههای امتحانی حضور پیدا میکنند.
وی ادامه داد: داوطلبان باید مراحل آزمون را مطابق برنامه تعیینشده طی کنند و نتایج نیز پس از انجام فرآیندهای مربوط به تصحیح و بررسی پاسخها اعلام خواهد شد.
نماینده سازمان سنجش در استان قم گفت: نتایج اولیه آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ تا پایان شهریورماه اعلام خواهد شد.
حبیبزاده افزود: اعلام نتایج اولیه پس از پایان فرآیند برگزاری آزمون و انجام مراحل مربوط به بررسی و پردازش اطلاعات داوطلبان صورت میگیرد.
وی بیان کرد: آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ در قم با حضور داوطلبان گروههای آزمایشی مختلف در حال برگزاری است و رقابت داوطلبان در نوبتهای تعیینشده ادامه خواهد داشت.
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