به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجیبابایی ظهر پنجشنبه در جمع اعضا و دبیران سازمانهای مردمنهاد جوانان استان همدان به مناسبت گرامیداشت روز تشکلها، اظهار کرد: باید فرصت فکر کردن، ایدهپردازی و مشارکت موثر در روند رشد و پیشرفت جامعه به جوانان داده شود.
وی افزود: جوانان باید دارای اندیشه و ایدههای بزرگ باشند و دبیران سازمانهای مردمنهاد نیز وظیفه دارند با مدیریت و هدایت این ظرفیتها زمینه شکوفایی و عملیاتی شدن ایدههای آنها را فراهم کنند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت پرهیز از محدود کردن اندیشهها، بیان کرد: محصور کردن افکار در چارچوبهای بسته زمینهساز اتفاقهای بزرگ نخواهد بود، از اینرو باید شرایطی فراهم شود تا اندیشهها آزادانه رشد کرده و به مرحله اجرا برسند.
حاجیبابایی ادامه داد: اسلام و پیامبر اکرم(ص) به مردم قدرت تفکر و اندیشیدن عطا کردند و جامعهای که از توان اندیشه و تفکر برخوردار باشد میتواند مسیر پیشرفت و تعالی را با موفقیت طی کند.
وی با اشاره به ظرفیتهای اجتماعی موجود در کشور، گفت: انقلاب اسلامی ایران و مردم ظرفیت عظیمی برای حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت هستند و مردم ایران در طول سالهای گذشته رشد و تعالی قابل توجهی داشتهاند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: سازمانهای مردمنهاد باید با بهرهگیری از این ظرفیت گسترده مردمی و با تکیه بر ایدههای نو، نگاه آیندهنگر و تفکر وسیع، نقش خود را در پیشرفت و حل مسائل جامعه پررنگتر کنند.
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