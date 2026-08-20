افتتاح ۱۴ هزار میلیارد تومان پروژه شیلاتی در هفته دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه رستم پور با گرامیداشت پیش‌رو بودن هفته دولت و ملت، به تشریح نقش کلیدی و راهبردی جامعه صیادی استان هرمزگان پرداخت و اظهار کرد: عملکرد جوامع صیادی ما در دوران جنگ رمضان بسیار عالی و چشمگیر بود این حضور مجاهدانه ثابت کرد که فعالیت‌های شیلاتی بسیار فراتر از یک بخش اقتصادی صرف بوده و پایه اصلی تامین امنیت غذایی، پایداری اجتماعی، اشتغال و معیشت مردم منطقه است.

رئیس سازمان شیلات ایران با اشاره به آسیب‌های وارد شده به تجهیزات و شناورهای صیادی تصریح کرد: علیرغم اینکه در جریان جنگ، صیادان دچار خسارات زیادی شدند و برخی شناورها از دست رفت، اما جامعه صیادی هرگز دریا را ترک نکرد و با حضور مداوم و مسئولانه خود، پایداری حیات و زنجیره تامین غذایی کشور را حفظ کرد.

وی افزود: همچنین برای نخستین بار، شناورهای صیادی هرمزگان در شرایط دشوار اقلیمی و در فصل مونسون برای عملیات صید به دریا اعزام شدند که خوشبختانه این اقدام شجاعانه با دستاوردها و صید بسیار خوبی همراه بود.

رستم پور از جهش چشمگیر در توسعه زیرساخت‌های شیلاتی استان هرمزگان خبر داد و گفت: هم‌زمان با هفته دولت، پروژه‌های متعدد شیلاتی در حوزه‌های صیادی و آبزی‌پروری با اعتباری بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد تومان در استان هرمزگان به بهره‌برداری می‌رسد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به وجود ۴۰ اسکله و موج‌شکن صیادی در استان هرمزگان که خدمت‌رسانی به جامعه ۶۰ هزار نفری صیادان استان را بر عهده دارند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۷ پروژه احداث و بهسازی بنادر صیادی با اعتباری بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان در دست اجراست که بخش مهمی از آنها تکمیل شده و مابقی نیز با سرعت در حال پیشرفت است.

رئیس سازمان شیلات ایران در پایان تأکید کرد: کارشناسی و برآورد دقیق خسارت‌های وارده به شناورها و تجهیزات صیادان انجام شده است و با جدیت به دنبال تخصیص اعتبارات لازم جهت جبران این خسارت‌ها هستیم تا جامعه صیادی بدون دغدغه به فعالیت ارزشمند خود ادامه دهد.