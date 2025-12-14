به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی یکشنبه شب در نشست کمیته مدیریت بحران اداره‌کل شیلات استان بوشهر با اشاره به اهمیت مدیریت پیشگیرانه در شرایط بحرانی، اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی بارش‌های رگباری، وزش باد شدید، تلاطم دریا و افزایش ارتفاع موج، لازم است تمامی ظرفیت‌های شیلات استان در حالت آماده‌باش کامل قرار گیرند و هماهنگی لازم میان ستاد، شهرستان‌ها و بهره‌برداران بخش شیلات برقرار باشد.

وی افزود: صیانت از جان صیادان، حفاظت از شناورها، تأسیسات شیلاتی و مزارع آبزی‌پروری از اولویت‌های اصلی اداره‌کل شیلات استان است و لازم است اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع به جامعه صیادی و فعالان بخش شیلات انجام شود.

مدیرکل شیلات استان بوشهر بر لزوم همکاری مستمر با ستاد مدیریت بحران استان و سایر دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و خواستار رعایت کامل هشدارهای هواشناسی و دریایی از سوی جامعه صیادی و فعالان شیلات شد تا این شرایط جوی با کمترین خسارت پشت سر گذاشته شود

در ادامه این نشست، معاونین و رؤسای شیلات شهرستان‌ها گزارشی از اقدامات پیشگیرانه از جمله اطلاع‌رسانی به صیادان، بررسی وضعیت اسکله‌ها و بنادر صیادی، کنترل ایمنی شناورها و رصد نقاط آسیب‌پذیر ارائه کردند، همچنین مقرر شد در طول فعالیت سامانه بارشی، پایش مستمر وضعیت دریا، مزارع پرورش آبزیان و مراکز شیلاتی انجام شده و در صورت لزوم، تصمیمات فوری و هماهنگ در سطح استان اتخاذ شود.

در این نشست، آخرین گزارش‌های هواشناسی، هشدار دریایی سطح نارنجی، وضعیت بنادر صیادی، مراکز تخلیه و صید، مزارع آبزی‌پروری و شناورهای صیادی مورد بررسی قرار گرفت و بر آمادگی کامل مجموعه شیلات استان برای پیشگیری از خسارات احتمالی تأکید شد.