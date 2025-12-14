  1. استانها
  2. بوشهر
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۵

امینی: ظرفیت‌های شیلات استان بوشهر در حالت آماده‌باش قرار گیرند

امینی: ظرفیت‌های شیلات استان بوشهر در حالت آماده‌باش قرار گیرند

بوشهر- مدیرکل شیلات استان بوشهر گفت:با توجه به پیش‌بینی بارش‌های رگباری، وزش باد شدید، تلاطم دریا و افزایش ارتفاع موج، لازم است تمامی ظرفیت‌های شیلات استان در حالت آماده‌باش کامل قرار گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی یکشنبه شب در نشست کمیته مدیریت بحران اداره‌کل شیلات استان بوشهر با اشاره به اهمیت مدیریت پیشگیرانه در شرایط بحرانی، اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی بارش‌های رگباری، وزش باد شدید، تلاطم دریا و افزایش ارتفاع موج، لازم است تمامی ظرفیت‌های شیلات استان در حالت آماده‌باش کامل قرار گیرند و هماهنگی لازم میان ستاد، شهرستان‌ها و بهره‌برداران بخش شیلات برقرار باشد.

وی افزود: صیانت از جان صیادان، حفاظت از شناورها، تأسیسات شیلاتی و مزارع آبزی‌پروری از اولویت‌های اصلی اداره‌کل شیلات استان است و لازم است اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع به جامعه صیادی و فعالان بخش شیلات انجام شود.

مدیرکل شیلات استان بوشهر بر لزوم همکاری مستمر با ستاد مدیریت بحران استان و سایر دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و خواستار رعایت کامل هشدارهای هواشناسی و دریایی از سوی جامعه صیادی و فعالان شیلات شد تا این شرایط جوی با کمترین خسارت پشت سر گذاشته شود

در ادامه این نشست، معاونین و رؤسای شیلات شهرستان‌ها گزارشی از اقدامات پیشگیرانه از جمله اطلاع‌رسانی به صیادان، بررسی وضعیت اسکله‌ها و بنادر صیادی، کنترل ایمنی شناورها و رصد نقاط آسیب‌پذیر ارائه کردند، همچنین مقرر شد در طول فعالیت سامانه بارشی، پایش مستمر وضعیت دریا، مزارع پرورش آبزیان و مراکز شیلاتی انجام شده و در صورت لزوم، تصمیمات فوری و هماهنگ در سطح استان اتخاذ شود.

در این نشست، آخرین گزارش‌های هواشناسی، هشدار دریایی سطح نارنجی، وضعیت بنادر صیادی، مراکز تخلیه و صید، مزارع آبزی‌پروری و شناورهای صیادی مورد بررسی قرار گرفت و بر آمادگی کامل مجموعه شیلات استان برای پیشگیری از خسارات احتمالی تأکید شد.

کد خبر 6689162

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها