به گزارش خبرنگار مهر، حمید حشمدار، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان کرج، در نشست هماندیشی احزاب فعال کرج با فرماندار این شهرستان با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه پدافند عامل اظهار کرد: در این زمینه فعالیتهای گستردهای انجام شد و با تعامل برقرارشده با پدافند ارتش جمهوری اسلامی ایران، سامانههای پدافندی در نقاط حساس شهرستان تقویت و جانمایی شدند.
وی افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه و پس از آن، اقدامات پدافندی موجب شد بخشی از پرندهها و هواگردهای دشمن پیش از ورود به محدودههای موردنظر با واکنش سامانههای پدافندی مواجه شوند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری کرج ادامه داد: کرج علاوه بر تأمین امنیت خود، به دلیل موقعیت راهبردی و نزدیکی به پایتخت، در تأمین امنیت تهران نیز نقش مهمی دارد و از این منظر تقویت زیرساختهای پدافندی شهرستان اهمیت ویژهای داشت.
حشمدار با اشاره به جایگاه تاریخی کرج در تأمین امنیت پایتخت گفت: در بسیاری از مقاطع تاریخی، کرج به عنوان دروازه ورود به تهران مطرح بوده و امروز نیز این شهرستان از نظر امنیتی و پدافندی نقش مهمی در حمایت از پایتخت دارد.
وی بیان کرد: در طول جنگ، ارتباط مستقیم میان فرمانداری کرج و ارتش جمهوری اسلامی ایران برقرار بود و در زمینه مدیریت شرایط، تخلیهها و کاهش آسیبها، هماهنگیهای لازم انجام میشد.
واکنش سریع به تهدیدات هوایی
معاون فرمانداری کرج با بیان اینکه سازوکار مناسبی میان معاونت امنیتی، دستگاههای نظامی، انتظامی و امنیتی ایجاد شده بود، گفت: به محض ورود پرندههای متخاصم به حریم کشور، موضوع در کرج رصد میشد و دستگاههای مربوطه بلافاصله اقدامات لازم را انجام میدادند.
حشمدار افزود: تعامل میان مجموعههای امنیتی و نظامی و انتظامی در این مدت به صورت کامل برقرار بود و تلاش شد با پیشبینی و اتخاذ تدابیر لازم، میزان خسارتها و آسیبها به حداقل برسد.
وی همچنین درباره پدافند غیرعامل اظهار کرد: جلسات متعددی در این حوزه برگزار شد و درباره نقاط حساس و موضوعات مرتبط با آنها، تصمیمات لازم اتخاذ شد.
جابهجایی اقلام حساس برای کاهش آسیبپذیری
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری کرج ادامه داد: در حوزه پدافند غیرعامل، برخی اقلام و مواد حساس موجود در مؤسسات و اماکن مختلف شناسایی و در صورت نیاز جابهجا شدند تا در صورت وقوع حادثه، شعاع آسیب و تبعات احتمالی آن به حداقل برسد.
حشمدار با اشاره به محرمانه بودن بخشی از این اقدامات گفت: اطلاعات مربوط به این موضوعات تنها در اختیار افراد و دستگاههای مسئول قرار داشت و اقدامات لازم با هدف حفظ امنیت شهر انجام شد.
پیگیری مسائل امنیتی و اجتماعی در شورای تأمین
وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد امنیتی در شورای تأمین شهرستان کرج گفت: بخشی از مسائل امنیتی که مردم و مسئولان مشاهده کردند، در این جلسات پیگیری و برطرف شد و بخش دیگری از مسائل نیز بدون ایجاد حاشیه و در چارچوب اقدامات امنیتی مدیریت شد.
معاون فرمانداری کرج افزود: کمیسیونهای مختلف از جمله کمیسیون کارگری، دانشجویی و ورزشی نیز فعال بودند و مشکلات مربوط به این حوزهها در جلسات تخصصی بررسی و برای رفع آنها تصمیمگیری شد.
پیگیری مشکلات دانشگاه آزاد کرج
حشمدار با اشاره به مشکلات ترافیکی و دسترسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج گفت: با توجه به حضور جمعیت قابل توجه دانشجویی در این مجموعه، موضوعات مختلف آن به صورت جدی پیگیری شد.
وی افزود: با همکاری مسئولان دانشگاه و دستور فرماندار کرج، مشکل اتصال بلوار ارس و بلوار دهان در محدوده پشت دانشگاه با فوریت پیگیری و برطرف شد تا بخشی از بار ترافیکی و نارضایتیهای ایجادشده در این محدوده کاهش پیدا کند.
رسیدگی به مطالبات کارگری
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری کرج همچنین از پیگیری مسائل کارگری خبر داد و گفت: مشکلات مربوط به واحدهای تولیدی و مطالبات کارگران در جلسات مربوطه مطرح، جمعبندی و برای حل آنها اقدامات لازم انجام شد.
حشمدار ادامه داد: تلاش شد مسائل کارگری پیش از تبدیل شدن به بحران، مورد بررسی قرار گیرد و دستگاههای مسئول برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و کارگران وارد عمل شوند.
تشکیل پرونده شهدای حملات
وی درباره اقدامات انجامشده پس از حملات نیز گفت: بلافاصله پس از وقوع اصابتها، مجموعه بحران و دستگاههای امنیتی در جریان جزئیات قرار میگرفتند و آمار و اطلاعات مربوط به حوادث در کوتاهترین زمان منتقل و تدابیر لازم اتخاذ میشد.
معاون فرمانداری کرج افزود: پروندههای مربوط به شهدا، جانبازان و مجروحان حوادث نیز تشکیل شده و اقدامات لازم برای ادامه روند رسیدگی به این پروندهها انجام شده است.
حشمدار گفت: کرج از جمله فرمانداریهای نخست کشور بود که پروندههای مربوط به این افراد را تشکیل داد و پس از انجام اقدامات اولیه، پروندهها برای ادامه فرآیند به استان و بنیاد شهید منتقل شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مأموریتهای حوزه اجتماعی فرمانداری کرج اظهار کرد: حمایت از اقشار کمبرخوردار، اشتغال و کمک به خانوادههای نیازمند از دیگر موضوعاتی است که در این حوزه دنبال میشود.
معاون فرمانداری کرج افزود: تلاش شده است با برگزاری نمایشگاهها و برنامههای حمایتی یکروزه و چندروزه، زمینه عرضه محصولات و توانمندیهای افراد کمبرخوردار و سرپرستان خانوار فراهم شود.
حشمدار همچنین از ساماندهی فعالیت خیریهها خبر داد و گفت: تلاش شده است اطلاعات و ظرفیت خیریهها در یک بانک مشترک ساماندهی شود تا کمکها به صورت هدفمند به افراد نیازمند واقعی اختصاص پیدا کند.
برنامهریزی برای بزرگداشت روز کرج
وی در پایان با اشاره به برنامههای فرهنگی فرمانداری کرج گفت: یکی از موضوعات مورد تأکید فرماندار، توجه به رویدادهای هویتی و فرهنگی شهر کرج است.
حشمدار با اشاره به ۲۰ مهر، روز کرج، اظهار کرد: جلسات متعددی برای برنامهریزی این مناسبت برگزار شده و تلاش میکنیم برنامههای بزرگداشت روز کرج تنها به یک روز محدود نشود، بلکه در قالب برنامههای متنوع طی یک هفته تا ۱۰ روز برگزار شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری کرج تأکید کرد: موضوعات فرهنگی و هویتی شهر از جمله محورهایی است که در حوزه معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری دنبال میشود و برای اجرای برنامههای مؤثر در این زمینه تلاش خواهیم کرد.
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