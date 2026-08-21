استاندار قم: الگوی کشت باید همزمان با پشتیبانی از کشاورزان اجرا شود

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو پیش از ظهر جمعه، با حضور در روستاهای رحمت‌آباد و شاهجرد در منطقه قمرود قم، از نزدیک روند فعالیت کشاورزان و وضعیت مزارع این منطقه را بررسی کرد و در جریان مهم‌ترین مسائل و ظرفیت‌های بخش کشاورزی قرار گرفت.



وی در جریان این بازدید با کشاورزان و فعالان بخش تولید گفت‌وگو کرد و مسائل مرتبط با روند کشت، مشکلات موجود در مسیر تولید و ضرورت هماهنگی فعالیت‌های کشاورزی با شرایط منطقه را مورد بررسی قرار داد.



استاندار قم بر ضرورت اجرای هدفمند الگوی کشت در استان تأکید کرد و گفت: الگوی کشت زمانی می‌تواند به اهداف خود دست پیدا کند که متناسب با ظرفیت‌های اقلیمی و منابع آبی هر منطقه تدوین و اجرا شود و در این مسیر باید شرایط و نیازهای کشاورزان نیز مورد توجه قرار گیرد.



بهنام‌جو همچنین مدیریت منابع آب را از الزامات مهم بخش کشاورزی دانست و افزود: استفاده صحیح و هدفمند از منابع آبی و حرکت به سمت کشت‌های متناسب با ظرفیت‌های موجود می‌تواند زمینه افزایش بهره‌وری در فعالیت‌های کشاورزی منطقه را فراهم کند.



الگوی کشت باید با حمایت همراه شود



وی با اشاره به ضرورت پشتیبانی از کشاورزان در فرآیند اجرای الگوی کشت بیان کرد: اجرای این طرح باید همراه با حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی باشد تا زمینه برای توسعه کشت‌هایی که با شرایط اقلیمی و منابع آبی استان تناسب دارند فراهم شود.



استاندار قم در ادامه بر استفاده از ظرفیت‌های موجود در مناطق روستایی تأکید کرد و گفت: توجه به توانمندی‌های هر منطقه و برنامه‌ریزی متناسب با شرایط آن، از الزامات حرکت به سمت کشاورزی بهره‌ور و مدیریت‌شده است.



بهنام‌جو استمرار حضور میدانی مسئولان در مناطق کشاورزی را مورد تأکید قرار داد و افزود: مسائل و مشکلات کشاورزان باید از نزدیک شناسایی و پیگیری شود تا ظرفیت دستگاه‌های تخصصی برای حل مسائل و تحقق اهداف الگوی کشت به کار گرفته شود.



وی همچنین بر ضرورت پیگیری مستمر مسائل مطرح‌شده از سوی کشاورزان تأکید کرد و اظهار داشت: ارتباط مستقیم مسئولان با تولیدکنندگان می‌تواند به شناخت دقیق‌تر مسائل بخش کشاورزی و اتخاذ تصمیم‌های متناسب با شرایط واقعی منطقه کمک کند.



مدیریت آب به بهره‌وری کشاورزی کمک می‌کند



استاندار قم در جریان حضور در مزارع رحمت‌آباد و شاهجرد، بر اهمیت مدیریت منابع آب در برنامه‌ریزی‌های بخش کشاورزی تأکید کرد و توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت‌های منابع آبی را از مؤلفه‌های مهم در تعیین نوع کشت دانست.



وی همچنین بر ضرورت فراهم شدن زمینه توسعه کشت‌های متناسب با ظرفیت‌های منطقه تأکید کرد و گفت: برنامه‌ریزی در حوزه کشاورزی باید به گونه‌ای باشد که ظرفیت‌های موجود در مناطق مختلف استان مورد توجه قرار گیرد و منابع در اختیار به شکل مطلوب‌تری مورد استفاده قرار گیرد.



بهنام‌جو بر استمرار پیگیری موضوع الگوی کشت در استان تأکید کرد و افزود: دستگاه‌های تخصصی باید با حضور در میدان و ارتباط با کشاورزان، مسائل مربوط به اجرای این طرح را دنبال کنند و ظرفیت‌های موجود را برای تحقق اهداف آن به کار بگیرند.