قدرت دفاعی ضامن ایستادگی برابر نظام سلطه است؛ ایران در اوج اقتدار

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی آقاجان‌پور در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه قم که همزمان با فرارسیدن ۳۱ مرداد، روز صنعت دفاعی کشور، در مصلای قدس قم برگزار شد، اظهار کرد: روز صنعت دفاعی فرصتی برای تبیین بخشی از توانمندی‌های دفاعی کشور و تشریح ضرورت تقویت قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران است.



وی افزود: در سال‌های گذشته و در دیدارهایی که با امام شهید برگزار شده است، همواره بر ضرورت افزایش اقتدار دفاعی و ارتقای آمادگی‌های نظامی تأکید شده است.



نماینده ولی‌فقیه و مسئول عقیدتی سیاسی در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ادامه داد: راهبرد جمهوری اسلامی ایران بر این اساس شکل گرفته است که کشور باید در حوزه دفاعی قدرتمند باشد تا بتواند در برابر تهدیدها و تجاوزهای احتمالی دشمنان از امنیت و استقلال خود صیانت کند.



آقاجان‌پور با استناد به آموزه‌های قرآن کریم بیان کرد: خداوند در قرآن کریم مسلمانان را به فراهم کردن توان و آمادگی فراخوانده و فرموده است وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ و این دستور الهی نشان می‌دهد که جامعه اسلامی باید به اندازه توان خود آمادگی لازم را برای مقابله با تهدیدها فراهم کند.



باید آن‌قدر قوی شویم که دشمن جرئت تعرض نکند



وی با اشاره به فلسفه تقویت توان دفاعی کشور گفت: هدف از افزایش قدرت نظامی و دفاعی، آغاز جنگ و تعرض به دیگران نیست بلکه باید به نقطه‌ای برسیم که دشمنان دین، ملت و کشور جرئت تعرض و تجاوز به ایران اسلامی را پیدا نکنند.



نماینده ولی‌فقیه در وزارت دفاع افزود: جمهوری اسلامی ایران بر اساس همین رویکرد و با تکیه بر تدابیر فرماندهی معظم کل قوا و تلاش نیروهای مسلح، مسیر تقویت توان دفاعی کشور را دنبال کرده است تا ایران در برابر تهاجمات دشمنان توان ایستادگی و پاسخگویی داشته باشد.



آقاجان‌پور با اشاره به دیدگاه‌هایی که در گذشته ضرورت برخورداری از تجهیزات پیشرفته نظامی را زیر سؤال می‌بردند، خاطرنشان کرد: در مقاطعی برخی افراد ساده‌لوحانه تصور می‌کردند دوره تسلیحات پیشرفته و موشکی به پایان رسیده و حتی مطرح می‌کردند که به جای اختصاص منابع کشور به حوزه دفاعی باید این اعتبارات در بخش‌های دیگری هزینه شود.



وی ادامه داد: برخی حتی اصل وجود دشمن را انکار می‌کردند و تهدیدهای موجود علیه جمهوری اسلامی ایران را توهم می‌دانستند اما واقعیت‌های سال‌های اخیر نشان داد که دشمنی قدرت‌های سلطه‌گر با ملت ایران یک مسئله واقعی است و کشور برای دفاع از خود باید از توان بازدارندگی برخوردار باشد.



دشمنان دست از سر ملت ایران برنداشته‌اند



نماینده ولی‌فقیه و مسئول عقیدتی سیاسی در وزارت دفاع با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان اظهار کرد: در این جنگ، آمریکا و رژیم صهیونیستی و حامیان نظام سلطه به کشور ایران حمله کردند و در جریان این تجاوز، جمعی از دانشمندان و نخبگان هسته‌ای و دفاعی کشور و همچنین زنان، مردان و کودکان بی‌گناه به شهادت رسیدند.



آقاجان‌پور با اشاره به حمله به مدرسه‌ای در میناب گفت: دانش‌آموزان بی‌گناه این مدرسه هدف حمله قرار گرفتند و شماری از آنان به شهادت رسیدند و این حادثه نمونه‌ای روشن از پیامدهای تجاوز دشمن علیه مردم غیرنظامی بود.



وی همچنین با اشاره به حمله به یک مجتمع مسکونی در شهرک شهید چمران تهران بیان کرد: شخصاً در محل حادثه حضور پیدا کردم و شاهد تلاش خانواده‌ها و بازماندگان برای یافتن پیکر عزیزان خود از میان آوار بودم و صحنه‌هایی که پس از کنار زدن آوار مشاهده می‌شد، بسیار تلخ و دردناک بود.



آقاجان‌پور افزود: در میان قربانیان این حملات، زنان، مردان و کودکان حضور داشتند و حتی کودکانی که در آغوش مادران خود بودند نیز از جنایت دشمن در امان نماندند و این پرسش مطرح است که گناه این انسان‌های بی‌گناه چه بود و چرا باید قربانی حملات دشمن شوند.



وی با بیان اینکه دشمن به دنبال تحمیل اراده خود بر ملت ایران است، تصریح کرد: مسئله اصلی آنان این است که ملت ایران در برابر خواسته‌های نامشروع آمریکا تسلیم شود و از استقلال و عزت خود دست بردارد اما ملت ایران که خود را پیرو مکتب امام حسین علیه‌السلام می‌داند، چنین ذلتی را نمی‌پذیرد.



ملت ایران زیر بار ذلت نمی‌رود



نماینده ولی‌فقیه در وزارت دفاع با اشاره به مواضع رهبر شهید گفت: در برابر درخواست رئیس‌جمهور آمریکا برای تسلیم ملت ایران، پاسخ روشن جمهوری اسلامی ایران همان سخن ماندگار امام حسین علیه‌السلام است که فرمودند مثلی لا یبایع مثله و انسان آزاده در برابر جریان ظلم و استکبار سر تسلیم فرود نمی‌آورد.



وی ادامه داد: پاسخ ملت ایران به آمریکا و نظام سلطه که خواهان تسلیم جمهوری اسلامی هستند، هیهات من الذله است و ملت ایران حاضر نیست در برابر خواسته‌های نامشروع دشمنان عزت و استقلال خود را کنار بگذارد.



آقاجان‌پور تأکید کرد: برای آنکه ملت ایران بتواند در برابر فشارها و تهدیدهای دشمن ایستادگی کند، باید قدرتمند باشد و خوشبختانه امروز جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت‌های دفاعی قابل توجهی برخوردار است.



وی اظهار کرد: ایران اسلامی امروز در اوج اقتدار قرار دارد و به عنوان یک قدرت نوظهور در عرصه جهانی ظهور کرده است و در برابر تهاجم و وحشی‌گری دشمنان، مسیر مقاومت و ایستادگی را ادامه خواهد داد.



ایران اسلامی در اوج اقتدار ایستاده است



نماینده ولی‌فقیه و مسئول عقیدتی سیاسی در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تأکید بر ضرورت حفظ آمادگی دفاعی کشور گفت: توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران برای صیانت از کشور و جلوگیری از تعرض دشمنان شکل گرفته و ملت ایران نشان داده است که در برابر تهدید و فشار، از آرمان‌ها و استقلال خود عقب‌نشینی نمی‌کند.



آقاجان‌پور با اشاره به آخرین سفارش رهبر شهید به ملت ایران بیان کرد: سفارش ایشان این بود که ملت ایران سستی و اندوه به خود راه ندهد و بر اساس وعده الهی، اگر مؤمن باشد، در جایگاه برتر قرار خواهد داشت.



وی در پایان سخنان خود برای پیروزی اسلام و مسلمانان، نابودی دشمنان اسلام و قرآن و حفظ خدمتگزاران نظام جمهوری اسلامی دعا کرد و بر تداوم مسیر مقاومت و ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان تأکید کرد.