به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام والمسلمین سیدعبدالفتاح نواب عصر جمعه در مراسم تجلیل از فعالان اربعین حسینی در شبستان بقیع آستان مقدس مسجد جمکران اظهار کرد: اربعین حسینی تنها یک سفر زیارتی و یا مجموعه‌ای از اعمال فردی نیست، بلکه ظرفیتی گسترده برای ایجاد یک حرکت جهانی در مسیر یک هدف مقدس و ارزشمند به شمار می‌رود.



وی با تسلیت سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) افزود: سخن امام حسین(ع) که فرمودند «حسینٌ منّی و أنا من حسین» پیوندی عمیق میان نهضت عاشورا و امتداد این مکتب در طول تاریخ ایجاد کرده است و امروز نیز حرکت اربعین در امتداد همین مسیر و در آستانه عصر ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) قابل بررسی است.



نواب ادامه داد: افرادی که در ایام اربعین راهی کربلای معلی می‌شوند، افزون بر بهره‌مندی از فضیلت زیارت حضرت سیدالشهدا(ع)، در یک حرکت بزرگ جهانی مشارکت می‌کنند که ابعاد فردی، اجتماعی، سیاسی و تمدنی آن در کنار یکدیگر قرار گرفته است.



وی با اشاره به تأثیرگذاری اندیشه انقلاب اسلامی در خارج از مرزهای ایران بیان کرد: آثار و برکات حرکت‌های الهی و انسان‌های بزرگی که برای اسلام تلاش کرده‌اند، محدود به یک سرزمین و یا یک قاره نمانده است و امروز نشانه‌های این اثرگذاری را می‌توان در نقاط مختلف جهان مشاهده کرد.



نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت گفت: امام شهید با نگاه عمیق خود به اربعین، این اجتماع را دارای ظرفیت تمدنی می‌دانستند و بر این باور بودند که این ظرفیت می‌تواند انسان‌های بسیاری را از نقاط مختلف جهان برای تحقق یک هدف مقدس در کنار یکدیگر قرار دهد.



اربعین انسان را به بندگی نزدیک می‌کند



وی یکی از مهم‌ترین آثار فردی اربعین را تربیت معنوی انسان عنوان کرد و افزود: یکی از جلوه‌های ارزشمند این سفر، ایجاد روحیه بندگی، خشوع و تضرع در برابر انسان کامل است و زائر در طول این مسیر با جلوه‌هایی از ایثار، فداکاری و دلدادگی مواجه می‌شود که در بسیاری از موارد تأثیر عمیقی بر روح و رفتار او می‌گذارد.



نواب ادامه داد: ممکن است فردی با هدف تجربه یک سفر متفاوت برای نخستین بار عازم اربعین شود، اما در جریان این مسیر چنان با فضای معنوی و روح حاکم بر زیارت ارتباط برقرار کند که سختی‌های راه را با اشتیاق تحمل کند و برای تکرار این تجربه در سال‌های بعد نیز برنامه‌ریزی داشته باشد.



وی اظهار کرد: برخی انسان‌ها در زندگی روزمره نسبت به کوچک‌ترین تغییر در شرایط آسایش خود حساس هستند، اما در مسیر اربعین با وجود دشواری‌های فراوان، ساعات طولانی پیاده‌روی، شرایط متفاوت استراحت و خستگی مسیر را با رضایت تحمل می‌کنند و این همان جلوه‌ای از بندگی و تربیت معنوی است که اربعین در وجود انسان ایجاد می‌کند.



نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت افزود: زائر در این مسیر تنها با یک سفر جغرافیایی مواجه نیست، بلکه در معرض تجربه‌ای قرار می‌گیرد که می‌تواند روحیه تواضع، ایثار، خشوع و ارتباط با انسان کامل را در او تقویت کند و همین ویژگی، اربعین را از یک سفر معمولی متمایز می‌سازد.



نواب با اشاره به آثار روحی و معنوی این اجتماع گفت: بسیاری از افرادی که در داخل کشور در مجالس مذهبی و برنامه‌های دینی حضور پیدا می‌کنند، شاید فرصت تجربه این میزان از فضای معنوی و روحیه جمعی را نداشته باشند، اما در اربعین حضور در حرم امام حسین(ع)، حرکت در مسیر نجف تا کربلا و مشاهده فداکاری مردم می‌تواند احساسات عمیقی را در آنان برانگیزد.



اربعین چهره اسلام را در جهان تغییر داده است



وی در ادامه به آثار اجتماعی و سیاسی اربعین اشاره کرد و گفت: این اجتماع بزرگ در سال‌های اخیر چهره‌ای متفاوت از اسلام و تشیع را در برابر افکار عمومی جهان به نمایش گذاشته است و بسیاری از افراد و جریان‌های فکری در دنیا درباره چرایی شکل‌گیری و گسترش این پدیده مطالعه و پرسش می‌کنند.



نواب افزود: در سال‌های ابتدایی، این تصور وجود داشت که رونق اربعین ممکن است برای مدت محدودی ادامه پیدا کند، اما تحولات سال‌های اخیر نشان داد که این حرکت نه‌تنها متوقف نشده، بلکه هر سال گسترده‌تر از گذشته شده و از حضورهای محدود و فردی به مشارکت‌های خانوادگی و جمعی رسیده است.



وی ادامه داد: افزایش مستمر شمار زائران و گسترش دامنه مشارکت‌کنندگان نشان می‌دهد اربعین به یک پدیده اجتماعی و جهانی تبدیل شده است و آثار آن را نمی‌توان تنها در محدوده یک مراسم مذهبی یا یک کشور بررسی کرد.



نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت بیان کرد: اربعین امروز در حال شکل دادن به یک هویت و تصویر جدید از اسلام در جهان است و این موضوع از مهم‌ترین ابعاد سیاسی و اجتماعی این حرکت به شمار می‌رود.



نواب با بیان اینکه این اجتماع پیام‌های متعددی برای افکار عمومی جهان دارد، گفت: حضور گسترده انسان‌ها از ملیت‌ها و فرهنگ‌های مختلف در یک مسیر مشترک و با هدفی واحد، ظرفیت بزرگی برای معرفی ارزش‌های اسلامی و ایجاد ارتباط میان ملت‌ها فراهم کرده است.



ملت‌ها در اربعین به یکدیگر نزدیک می‌شوند



وی یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته اربعین را ظرفیت آن برای ایجاد همگرایی میان پیروان ادیان و مذاهب مختلف دانست و افزود: در سال‌های گذشته، حضور در اربعین بیشتر در میان علما و مردم متدین عراق دیده می‌شد، اما پس از سقوط حکومت صدام، به تدریج زائران ایرانی و سپس شیعیان کشورهای مختلف به این حرکت پیوستند.



نواب ادامه داد: امروز دامنه حضور در اربعین از مرزهای جغرافیایی و مذهبی عبور کرده و در این اجتماع شاهد حضور انسان‌هایی از کشورهای مختلف آسیایی، آفریقایی، اروپایی و آمریکایی هستیم.



وی اظهار کرد: در میان شرکت‌کنندگان اربعین علاوه بر شیعیان، اهل سنت و حتی پیروان مسیحیت نیز حضور دارند و این تنوع نشان می‌دهد که ظرفیت‌های موجود در این حرکت می‌تواند فراتر از یک اجتماع مذهبی خاص مورد استفاده قرار گیرد.



نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت گفت: مسیر اربعین را می‌توان به یک شاهراه بزرگ برای همدلی و همگرایی ملت‌ها تشبیه کرد که انسان‌ها در آن فارغ از ملیت، زبان و تفاوت‌های فرهنگی، حول محبت امام حسین(ع) گرد هم می‌آیند.



نواب افزود: چنین ظرفیتی اگر به درستی شناخته و تقویت شود، می‌تواند در مسیر تمدن‌سازی اسلامی مورد بهره‌برداری قرار گیرد و زمینه ارتباط و تعامل میان ملت‌ها و جوامع مختلف را بیش از گذشته فراهم کند.



اربعین می‌تواند زمینه‌ساز امت واحده باشد



وی با تأکید بر اهمیت نگاه تمدنی به اربعین بیان کرد: یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های این اجتماع، ایجاد زمینه برای وحدت و همبستگی میان مسلمانان است و نمی‌توان از کنار این ویژگی مهم به سادگی عبور کرد.



نواب ادامه داد: وقتی انسان‌هایی از نقاط مختلف جهان در یک زمان و مکان مشخص گرد هم می‌آیند و هدف مشترکی را دنبال می‌کنند، این اجتماع می‌تواند سرمایه‌ای بزرگ برای تقویت ارتباط میان جوامع اسلامی و نزدیک شدن ملت‌ها به یکدیگر باشد.



وی گفت: اربعین این ظرفیت را دارد که فراتر از مرزهای یک کشور، به بستری برای تقویت روحیه امت‌گرایی تبدیل شود و زمینه‌های شکل‌گیری امت واحده اسلامی را فراهم کند.



نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت با تجلیل از نگاه امام شهید نسبت به اربعین افزود: توجه به ابعاد تمدنی این حماسه نشان می‌دهد که اربعین تنها یک رخداد متعلق به امروز نیست، بلکه می‌تواند در روند تحولات آینده جهان اسلام نیز نقش‌آفرین باشد.



نواب در پایان خاطرنشان کرد: اربعین مجموعه‌ای از ظرفیت‌های معنوی، اجتماعی، سیاسی و تمدنی را در کنار یکدیگر قرار داده است و بهره‌گیری صحیح از این ظرفیت می‌تواند به تقویت وحدت مسلمانان، افزایش همدلی میان ملت‌ها و حرکت در مسیر تحقق آرمان‌های بزرگ اسلامی منجر شود.