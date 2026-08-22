همکاری مرکز تحقیقات حلال ایران و مرکز فتوای اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، در راستای توسعه همکاریهای بینالمللی در حوزه حلال، پس از دیدار حسین رستگار، رئیس مرکز ملی تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو، با عبدالرحمن میهالفی، رئیس مرکز فتوای اتحادیه اروپا، و بررسی راهکارهای توسعه همکاریهای مشترک، تفاهمنامه همکاری میان دو مرکز به امضا رسید.
عبدالرحمن میهالفی، رئیس مرکز فتوای اتحادیه اروپا، ضمن ابراز خرسندی از انعقاد این تفاهمنامه، اظهار امیدواری کرد آغاز این همکاری مشترک زمینه ارتقای تعاملات علمی و بینالمللی، تقویت نظارتهای تخصصی و توسعه همکاریها در زمینه بررسی و تأیید حلیت کالاهای سلامتمحور برای واردات و صادرات میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا و بالعکس را فراهم کند.
حسین رستگار، رئیس مرکز ملی تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو، نیز با تأکید بر اهمیت گسترش همکاریهای دوجانبه، ابراز امیدواری کرد این تفاهمنامه زمینهساز توسعه تعاملات در تمامی حوزههای مرتبط با حلال میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا شود و نقش مؤثری در تسهیل فرآیندهای صادرات و واردات کالاهای حلال و سلامتمحور ایفا کند.
دو طرف در پایان با تأکید بر اهمیت این همکاری راهبردی، ابراز امیدواری کردند تعاملات مشترک در عالیترین سطوح توسعه یابد و زمینهساز گامهای مؤثر در مسیر گسترش همکاریهای علمی، اقتصادی و بینالمللی در حوزه حلال باشد.
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