مالک شرکت تهویه در رشت به دلیل گرانفروشی محکوم شد

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شعبه هشتم رسیدگی به تخلفات صنفی رشت به پرونده گرانفروشی وسایل سرمایشی رسیدگی کرد.

وی افزود: پس از بررسی محتویات پرونده و ارائه نشدن مدارک و مستندات معتبر از سوی متهم، تخلف انتسابی محرز شد و شعبه رسیدگی‌کننده، متهم را به پرداخت پنج میلیارد و ۱۴۳ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت در جریان بازرسی از این شرکت، تخلف گرانفروشی را احراز و گزارش مربوطه را برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.