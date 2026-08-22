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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۶

مالک شرکت تهویه در رشت به دلیل گرانفروشی محکوم شد

مالک شرکت تهویه در رشت به دلیل گرانفروشی محکوم شد

رشت- مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از محکومیت مالک یک شرکت تهویه در رشت به دلیل گرانفروشی وسایل سرمایشی به پرداخت پنج میلیارد و ۱۴۳ میلیون ریال خبر داد.

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شعبه هشتم رسیدگی به تخلفات صنفی رشت به پرونده گرانفروشی وسایل سرمایشی رسیدگی کرد.

وی افزود: پس از بررسی محتویات پرونده و ارائه نشدن مدارک و مستندات معتبر از سوی متهم، تخلف انتسابی محرز شد و شعبه رسیدگی‌کننده، متهم را به پرداخت پنج میلیارد و ۱۴۳ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت در جریان بازرسی از این شرکت، تخلف گرانفروشی را احراز و گزارش مربوطه را برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

کد مطلب 6923444

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