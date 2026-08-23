به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد جهانیان صبح یکشنبه در آیین تکریم و معارفه رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان رزن اظهار کرد: گسترش عدالت و جلوگیری از ظلم در بازار از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه دستگاه‌های مسئول قرار گیرد و خوشبختانه عملکرد مجموعه‌های نظارتی در استان همدان و شهرستان رزن نتایج قابل قبولی در بازار داشته است.

وی با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در حوزه نظارت و بازرسی افزود: با وجود مشکلات و شرایط دشواری که کشور در سال گذشته با آن مواجه بود، با تلاش مجموعه‌های مسئول، آرامش و ثبات مورد انتظار در بازار حفظ شد و این موضوع حاصل اقدامات و اجرای قانون توسط دستگاه‌های مرتبط است.

فرماندار رزن با اشاره به عملکرد اداره تعزیرات حکومتی شهرستان در سال‌های گذشته بیان کرد: در شهرستان رزن تعامل بسیار خوبی میان تعزیرات، دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، بخشداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی وجود داشته و این همکاری در حوزه نظارت بر بازار کاملاً مشهود است.

جهانیان ضمن تقدیر از علیرضا حسین‌زاده رئیس سابق اداره تعزیرات حکومتی رزن، اخلاق‌مداری و روحیه تعاملی وی را از ویژگی‌های برجسته دوران مسئولیتش دانست و گفت: در سال‌های حضور وی در شهرستان شاهد تلاش‌های گسترده و تعامل مناسب با مجموعه‌های مختلف بودیم و امیدواریم در هر جایگاهی که خدمت می‌کنند، همچنان موفق باشند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان رزن عنوان کرد: رزن با وجود سهم حدود چهار درصدی از جمعیت استان سهم قابل توجهی در تولید محصولات کشاورزی دارد و حدود ۲۲ درصد محصولات کشاورزی استان در این شهرستان تولید می‌شود.

فرماندار رزن ادامه داد: در حوزه تولید گوشت مرغ نیز بیش از ۵۰ درصد تولید مرغ استان در شهرستان رزن انجام می‌شود و همین ظرفیت‌ها اهمیت نظارت، تنظیم بازار و حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را دوچندان می‌کند.

جهانیان با تاکید بر ضرورت شناخت ظرفیت‌های شهرستان گفت: مدیران باید ظرفیت‌های موجود را به خوبی بشناسند و با تعامل و همکاری زمینه رفع دغدغه‌های مردم و ایجاد رضایتمندی عمومی را فراهم کنند.

وی افزود: اگر مشکلی در شهرستان ایجاد شود، مسئله یک دستگاه خاص نیست بلکه دغدغه همه مجموعه مدیریتی شهرستان است و همه دستگاه‌ها باید برای حل آن در کنار یکدیگر باشند.

فرماندار رزن با تاکید بر نقش مدیریت در اجرای صحیح قوانین تصریح کرد: قانون برای همه جوامع ضروری است اما در کنار قانون، مدیریت صحیح و توانمند نیز اهمیت بسیار زیادی دارد و مدیریت قوی می‌تواند زمینه اجرای بهتر قوانین و تحقق اهداف توسعه‌ای را فراهم کند.

جهانیان در پایان ضمن تقدیر مجدد از زحمات رئیس سابق تعزیرات حکومتی رزن برای محمود علی‌بندلو رئیس جدید این اداره آرزوی موفقیت کرد و گفت: مجموعه فرمانداری و سایر دستگاه‌های شهرستان آمادگی دارند در چارچوب وظایف قانونی از مجموعه تعزیرات حمایت و برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم همکاری کنند.