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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۸

کشف ۲۰ تن گندم و ۲.۸ تن بلال سرقتی در ری

کشف ۲۰ تن گندم و ۲.۸ تن بلال سرقتی در ری

ری- فرمانده انتظامی ری از کشف ۲۰ هزار کیلوگرم گندم و ۲ هزار و ۸۰۰ کیلوگرم بلال سرقتی از مخفیگاه سارقان محصولات کشاورزی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین مافی صبح شنبه، در جمع خبرنگاران، از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند ۲ نفره سرقت محصولات کشاورزی در ری خبر داد.

فرمانده انتظامی ری اظهار کرد: در پی شکایت تعدادی از کشاورزان درباره سرقت محصولات کشاورزی، پرونده در دستور کار مأموران کلانتری قلعه‌نو قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات و جمع‌آوری ادله و مدارک از صحنه‌های جرم، دو سارق را شناسایی و دستگیر کردند.

مافی ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، ۲۰ هزار کیلوگرم گندم، ۲ هزار و ۸۰۰ کیلوگرم بلال، یک قبضه سلاح سرد از نوع قمه و یک دستگاه خودروی سواری آریسان کشف شد.

فرمانده انتظامی ری گفت: متهمان در جریان تحقیقات به ۲۴ فقره سرقت با همکاری یکدیگر اعتراف کردند و کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف‌شده را هفت میلیارد ریال برآورد کردند.

وی خاطرنشان کرد: پس از شناسایی مال‌باختگان، تمامی اموال کشف‌شده به مالکان اصلی بازگردانده شد و متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی روانه زندان شدند.

مافی در پایان از شهروندان خواست موارد مشکوک را به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6923461

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