کشف ۲۰ تن گندم و ۲.۸ تن بلال سرقتی در ری

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین مافی صبح شنبه، در جمع خبرنگاران، از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند ۲ نفره سرقت محصولات کشاورزی در ری خبر داد.
فرمانده انتظامی ری اظهار کرد: در پی شکایت تعدادی از کشاورزان درباره سرقت محصولات کشاورزی، پرونده در دستور کار مأموران کلانتری قلعهنو قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات و جمعآوری ادله و مدارک از صحنههای جرم، دو سارق را شناسایی و دستگیر کردند.
مافی ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، ۲۰ هزار کیلوگرم گندم، ۲ هزار و ۸۰۰ کیلوگرم بلال، یک قبضه سلاح سرد از نوع قمه و یک دستگاه خودروی سواری آریسان کشف شد.
فرمانده انتظامی ری گفت: متهمان در جریان تحقیقات به ۲۴ فقره سرقت با همکاری یکدیگر اعتراف کردند و کارشناسان ارزش ریالی اموال کشفشده را هفت میلیارد ریال برآورد کردند.
وی خاطرنشان کرد: پس از شناسایی مالباختگان، تمامی اموال کشفشده به مالکان اصلی بازگردانده شد و متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی روانه زندان شدند.
مافی در پایان از شهروندان خواست موارد مشکوک را به پلیس اطلاع دهند.
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