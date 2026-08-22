افتتاح ساختمان بخشداری صمصامی در هفته دولت

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان حسینی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تکمیل ساختمان بخشداری صمصامی اظهار کرد: یکی از وظایف ذاتی اداره‌کل راه و شهرسازی، احداث ساختمان‌های دولتی و عمومی است و در همین راستا، اجرای پروژه ساختمان بخشداری صمصامی به این اداره‌کل واگذار شده بود.

وی تصریح کرد: عملیات احداث ساختمان بخشداری صمصامی از سال ۱۳۹۴ آغاز شد، اما به دلیل محدودیت و کمبود اعتبارات استانی، روند اجرای پروژه به درازا کشید.

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری افزود: این ساختمان در سه طبقه و با زیربنای ۱۰۰۰ مترمربع در زمینی به مساحت ۸۰۰ مترمربع احداث شده و تاکنون حدود ۲۰ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است.

حسینی ادامه داد: در حال حاضر آخرین مراحل عملیات اجرایی در حال انجام است و شهرسازی با اتمام این اقدامات، ساختمان بخشداری صمصامی در هفته دولت امسال افتتاح و به دستگاه بهره‌بردار تحویل خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: تکمیل این پروژه می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت و تسهیل خدمت‌رسانی دولت به مردم بخش صمصامی داشته باشد و با ایجاد فضای اداری مناسب، شرایط فعالیت دستگاه‌های اجرایی در این منطقه را بهبود بخشد.

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: با توجه به ظرفیت و زیربنای موجود در این ساختمان، این امکان نیز فراهم است که در صورت نیاز، برخی دستگاه‌های اجرایی که فاقد فضای اداری مناسب برای ارائه خدمات به مردم هستند، به‌صورت موقت در بخش‌هایی از این مجموعه مستقر شوند.